Huśtawka, bieżnia, klimatyzacja - co można odliczyć w PIT dzięki uldze rehabilitacyjnej?

Czy wiesz, że w PIT można odliczyć nie tylko leki i sprzęt medyczny, ale także huśtawki terapeutyczne, bieżnie czy klimatyzację? Ulga rehabilitacyjna daje możliwość obniżenia podatku dzięki wydatkom na przedmioty wspierające codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Sprawdź, jakie wydatki można odliczyć i jakie warunki trzeba spełnić.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie przedmioty codziennego użytku można odliczyć dzięki uldze rehabilitacyjnej.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i jakie warunki trzeba spełnić.

Jakie prace adaptacyjne w mieszkaniu mogą być odliczone.

Dlaczego terapeutyczna funkcja przedmiotu jest kluczowa dla odliczenia.

Jakie są terminy składania deklaracji PIT i jak sprawdzić swoje odliczenia.

Kto skorzysta z odliczenia?

Domowa rehabilitacja: od hamaka po rowerek stacjonarny

Remont nie zawsze do odliczenia

Ostatni dzwonek na sprawdzenie PIT

Ulga rehabilitacyjna w rocznym PIT przestaje być kojarzona wyłącznie z zakupem leków czy sprzętu medycznego. Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS potwierdzają, że odliczeniu podlegają także wydatki na przedmioty codziennego użytku, takie jak klimatyzacja, bieżnia stacjonarna czy huśtawka terapeutyczna. Warunkiem uznania kosztu przez fiskusa pozostaje wykazanie bezpośredniego związku między zakupionym wyposażeniem a indywidualnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby posiadające stosowne orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jak zaznacza Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity, prawo do odliczenia– wyjaśnia ekspertka e-pity.Przepisy nie zawierają zamkniętego wykazu sprzętów podlegających odliczeniu. Z perspektywy skarbówki kluczowa jest, a nie jego nazwa w katalogu sklepowym. KIS w wydawanych interpretacjach coraz częściej akceptuje wydatki na– komentuje Monika Piątkowska.Możliwość pomniejszenia podatku dotyczy także prac adaptacyjnych w miejscu zamieszkania. Choć przepisy nie wymieniają konkretnych materiałów, praktyka pokazuje, że fiskus akceptuje, od wymiany armatury po montaż nowej kabiny prysznicowej.– dodaje Monika Piątkowska.Należy jednak pamiętać, że. Dyrektor KIS uznał np., że zakup mebli kuchennych na wymiar, wyposażonych w systemy cargo czy podniesione blaty – nie wypełnia założeń preferencji, jeśli nie wynika bezpośrednio z potrzeb związanych z niepełnosprawnością, a jedynie z chęci podniesienia komfortu.Czas na złożenie rocznego zeznania PIT mija z końcem kwietnia, dlatego to ostatni moment na rzetelne sprawdzenie przygotowanych deklaracji. Warto zalogować się do systemu e-pity, sprawdzić swoje rozliczenie oraz zweryfikować, czy wszystkie przysługujące nam preferencje zostały uwzględnione.może znacząco wpłynąć na wysokość finalnego zwrotu podatku.– podsumowuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.