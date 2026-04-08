Huśtawka, bieżnia, klimatyzacja - co można odliczyć w PIT dzięki uldze rehabilitacyjnej?
2026-04-08 11:39
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie przedmioty codziennego użytku można odliczyć dzięki uldze rehabilitacyjnej.
- Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i jakie warunki trzeba spełnić.
- Jakie prace adaptacyjne w mieszkaniu mogą być odliczone.
- Dlaczego terapeutyczna funkcja przedmiotu jest kluczowa dla odliczenia.
- Jakie są terminy składania deklaracji PIT i jak sprawdzić swoje odliczenia.
Ulga rehabilitacyjna w rocznym PIT przestaje być kojarzona wyłącznie z zakupem leków czy sprzętu medycznego. Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS potwierdzają, że odliczeniu podlegają także wydatki na przedmioty codziennego użytku, takie jak klimatyzacja, bieżnia stacjonarna czy huśtawka terapeutyczna. Warunkiem uznania kosztu przez fiskusa pozostaje wykazanie bezpośredniego związku między zakupionym wyposażeniem a indywidualnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Kto skorzysta z odliczenia?
Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby posiadające stosowne orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jak zaznacza Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity, prawo do odliczenia nie ogranicza się wyłącznie do samych zainteresowanych.
– Z podatkowego przywileju mogą skorzystać nie tylko same osoby z niepełnosprawnością. Przepisy pozwalają na odliczenie wydatków także ich bliskim z pierwszej grupy podatkowej (m.in. dzieciom, rodzicom, rodzeństwu czy małżonkom), którzy sprawują nad nimi opiekę.
W takim przypadku kluczowe jest jednak monitorowanie limitu dochodów podopiecznego. W rozliczeniu za 2025 rok kwota ta nie może przekroczyć 22.546,92 zł, przy czym do limitu nie wliczamy m.in. zasiłku pielęgnacyjnego oraz tzw. trzynastej i czternastej emerytury – wyjaśnia ekspertka e-pity.
Domowa rehabilitacja: od hamaka po rowerek stacjonarny
Przepisy nie zawierają zamkniętego wykazu sprzętów podlegających odliczeniu. Z perspektywy skarbówki kluczowa jest funkcja terapeutyczna danego przedmiotu, a nie jego nazwa w katalogu sklepowym. KIS w wydawanych interpretacjach coraz częściej akceptuje wydatki na wyposażenie wspierające integrację sensoryczną lub sprawność fizyczną.
– Fiskus przychylnie patrzy na zakup takich elementów jak deski rotacyjne, piłki do ćwiczeń czy certyfikowane hamaki, o ile służą one konkretnej terapii.
Co więcej, również zajęcia terapeutyczne, takie jak logopedia, mogą zostać uwzględnione w ramach ulgi, jeśli potrzeba uczęszczania na nie wynika z niepełnosprawności. Fiskus nie miał również przeciwwskazań do odliczenia bieżni elektrycznej czy rowerka stacjonarnego – komentuje Monika Piątkowska.
Remont nie zawsze do odliczenia
Możliwość pomniejszenia podatku dotyczy także prac adaptacyjnych w miejscu zamieszkania. Choć przepisy nie wymieniają konkretnych materiałów, praktyka pokazuje, że fiskus akceptuje kompleksową modernizację łazienki, od wymiany armatury po montaż nowej kabiny prysznicowej.
– Skarbówka w interpretacjach wskazywała, że wydatek na zakup i montaż klimatyzacji również spełnia założenia ustawodawcy, gdyż ułatwia codzienne funkcjonowanie osobie z danym rodzajem niepełnosprawności – dodaje Monika Piątkowska.
Należy jednak pamiętać, że nie każdy remont uprawnia do ulgi. Dyrektor KIS uznał np., że zakup mebli kuchennych na wymiar, wyposażonych w systemy cargo czy podniesione blaty – nie wypełnia założeń preferencji, jeśli nie wynika bezpośrednio z potrzeb związanych z niepełnosprawnością, a jedynie z chęci podniesienia komfortu.
Ostatni dzwonek na sprawdzenie PIT
Czas na złożenie rocznego zeznania PIT mija z końcem kwietnia, dlatego to ostatni moment na rzetelne sprawdzenie przygotowanych deklaracji. Warto zalogować się do systemu e-pity, sprawdzić swoje rozliczenie oraz zweryfikować, czy wszystkie przysługujące nam preferencje zostały uwzględnione. Samodzielna weryfikacja i dodanie brakujących ulg może znacząco wpłynąć na wysokość finalnego zwrotu podatku.
– Pamiętajmy, aby zweryfikować poprawność wszystkich danych, od kwestii formalnych, jak adres, po wartości merytoryczne: kwoty przychodów, wysokość składek społecznych, ulgi i odliczenia, które nam przysługują. Tylko taka kontrola daje pewność, że w pełni wykorzystaliśmy szansę na obniżenie podatku – podsumowuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.
oprac. : eGospodarka.pl
