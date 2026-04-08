4 filary bezpiecznego zarządzania fundacją rodzinną. Jak uniknąć błędów i kontroli skarbowych?

Fundacja rodzinna to nie tylko narzędzie do optymalizacji podatkowej, ale przede wszystkim struktura służąca zabezpieczeniu i pomnażaniu majątku. Jakie błędy najczęściej popełniają fundatorzy i jakie zasady zapewniają bezpieczeństwo? Eksperci wskazują, że kluczowe są procedury decyzyjne, długofalowa narracja, realny cel ekonomiczny oraz strategiczna dywersyfikacja. Dowiedz się, jak zbudować fundację rodzinną, która będzie odporna na kontrolę skarbową.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie procedury zarządcze są kluczowe dla bezpiecznego funkcjonowania fundacji rodzinnej.

Dlaczego długofalowa narracja i stabilizacja majątku są ważne dla organów podatkowych.

Jakie cele ekonomiczne powinna realizować fundacja rodzinna, aby uniknąć zarzutów o sztuczność.

Dlaczego dywersyfikacja aktywów i profesjonalne zarządzanie są niezbędne.

Jak unikać błędów, które mogą przyciągnąć uwagę organów podatkowych.

1. Zarządzanie przez procedury

2. Długofalowe budowanie narracji

3. Realny cel ekonomiczny i profesjonalizacja

4. Strategiczna dywersyfikacja

Jasna strona mocy

Fundacje rodzinne działają w Polsce od 2023 roku. Po tych trzech latach widać już wyraźnie, w którą stronę idzie praktyka ich wykorzystania. Same przepisy określające zwolnienia podatkowe się nie zmieniły, ale ugruntowało się ich rozumienie – wyraźnie już widać, co jest dopuszczane przez organy podatkowe, a czego nie należy robić. Z perspektywy doradczej widać dziś kilka powtarzalnych błędów – i kilka zasad, które realnie budują bezpieczeństwo tej struktury.O czterech elementach, które w 2026 roku stanowią fundament bezpiecznego funkcjonowania fundacji rodzinnych, opowiada Andrzej Sałamacha, radca prawny w kancelarii Panasiuk & Partners, który od lat specjalizuje się w tematyce sukcesji i zabezpieczenia aktywów.Największym błędem operacyjnym jest traktowanie fundacji jak technicznego przystanku dla gotówki. Łączenie momentu wpływu środków – np. z dywidendy czy sprzedaży aktywów – z ich natychmiastową dystrybucją do beneficjentów to dla organów podatkowych czerwona flaga.– mówi ekspert.Zgodnie z praktyką organów podatkowych, fundacja nie jest narzędziem do robienia pojedynczych transakcji, a wehikułem służącym do gromadzenia i pomnażania majątku. Właśnie dlatego warto konsekwentnie podkreślać jej funkcje.– wyjaśnia ekspert.W 2026 roku działania fundacji rodzinnej powinny mieć jasno udokumentowany cel ekonomiczny, wykraczający poza samą korzyść podatkową. Każda decyzja powinna być uzasadniona ograniczeniem ryzyka, ochroną majątku, reinwestowaniem środków bądź uporządkowaniem kwestii sukcesyjnych.– podkreśla ekspert.Dokumenty wewnętrzne fundacji oraz działania związane z zarządzaniem aktywami powinny współgrać z jej nadrzędnym celem. Konieczne jest spójne podejście do kwestii dywersyfikacji aktywów i zarządzania nimi na rzecz beneficjentów.– doprecyzowuje ekspert.– wyjaśnia Andrzej Sałamacha.