Nie każdy musi płacić podatek za 2025 rok. Jakie dochody są zwolnione z PIT?

Powoli kończy się czas na rozliczenie roczne, ale nie każdy musi płacić podatek. W polskim systemie podatkowym istnieje wiele wyjątków i ulg, które pozwalają uniknąć opodatkowania. Kluczowe znaczenie mają wysokość dochodu, jego źródło oraz forma aktywności zarobkowej. Jakie są najważniejsze zasady i jakie dochody są zwolnione z PIT? Sprawdź, jak skorzystać z kwoty wolnej od podatku, działalności nierejestrowanej i innych preferencji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie dochody są zwolnione z PIT i jakie ulgi można wykorzystać.

Jak działa kwota wolna od podatku i kto może z niej skorzystać.

Jakie warunki musi spełnić działalność nierejestrowana, aby nie płacić podatku.

Jakie dochody nie podlegają opodatkowaniu i nie trzeba ich wykazywać w zeznaniu.

Dlaczego nawet przy braku podatku trzeba złożyć PIT i jakie są konsekwencje zaniedbań.

Nie każdy musi płacić podatek

W debacie publicznej często upraszcza się temat podatków do stwierdzenia, że każdy zarobek musi być opodatkowany. Tymczasem system przewiduje wiele sytuacji, w których on nie występuje – czy to ze względu na niskie dochody, charakter świadczenia czy szczególne regulacje ustawowe. Dzięki temu część przychodów może być całkowicie zwolniona z opodatkowania lub rozliczana na preferencyjnych zasadach, co oznacza, że w naszych portfelach zostaje więcej środków – mówi Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.

Kluczowy próg dla wielu osób

Kwota wolna od podatku to jedno z najważniejszych narzędzi systemu podatkowego – realnie odciąża osoby o niższych dochodach, ale jednocześnie wymaga od podatnika pełnej świadomości, że samo nieprzekroczenie progu nie zwalnia z obowiązków wobec fiskusa. Nawet jeśli dochód mieści się w limicie, powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym – zaznacza Magda Dąbrowska.

Inne dochody i sytuacje bez PIT

Dochód online bez konieczności dzielenia się z państwem?

Aktywność prowadzona w Internecie nie jest żadnym wyjątkiem od prawa podatkowego. Każda forma zarobkowania, niezależnie od tego, czy odbywa się online czy offline, podlega tym samym zasadom opodatkowania, a kluczowe znaczenie ma tu nie medium, lecz charakter, skala i powtarzalność osiąganych przychodów.



Działalność nierejestrowana to oczywiście wygodny sposób na zarabianie, ale wymaga dużej dyscypliny – pilnowania limitów i poprawnego rozliczenia rocznego. Nawet drobne błędy mogą skutkować koniecznością rejestracji firmy z mocą wsteczną lub dopłatą podatku – podkreśla Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.