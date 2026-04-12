Nie każdy musi płacić podatek za 2025 rok. Jakie dochody są zwolnione z PIT?

eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

2026-04-12 00:03

Powoli kończy się czas na rozliczenie roczne, ale nie każdy musi płacić podatek. W polskim systemie podatkowym istnieje wiele wyjątków i ulg, które pozwalają uniknąć opodatkowania. Kluczowe znaczenie mają wysokość dochodu, jego źródło oraz forma aktywności zarobkowej. Jakie są najważniejsze zasady i jakie dochody są zwolnione z PIT? Sprawdź, jak skorzystać z kwoty wolnej od podatku, działalności nierejestrowanej i innych preferencji.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie dochody są zwolnione z PIT i jakie ulgi można wykorzystać.
  • Jak działa kwota wolna od podatku i kto może z niej skorzystać.
  • Jakie warunki musi spełnić działalność nierejestrowana, aby nie płacić podatku.
  • Jakie dochody nie podlegają opodatkowaniu i nie trzeba ich wykazywać w zeznaniu.
  • Dlaczego nawet przy braku podatku trzeba złożyć PIT i jakie są konsekwencje zaniedbań.

Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych ulega ciągłym zmianom — i widać to w liczbach. Jak wynika z ostatnich danych GUS, tylko w 2024 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 3.167 zł (ok. 38 tys. zł rocznie). To spory nominalny wzrost – o ponad 18 proc. w porównaniu z 2023 r. Jednocześnie rosną też wydatki. W tym samym czasie Polacy wydawali średnio 1.878 zł miesięcznie (ok. 22,5 tys. zł rocznie), czyli o niemal 15 proc. więcej niż rok wcześniej.

Więcej zarabiamy, więcej wydajemy — ale też więcej oddajemy fiskusowi. W 2025 r. przeciętny podatek dochodowy wyniósł około 5 tys. zł, czyli o blisko 1,5 tys. zł więcej niż w 2023 r. To wzrost przekraczający 40 proc., wynika z raportu PITax.

Nie każdy musi płacić podatek


Nie oznacza to jednak, że każdy musi go faktycznie zapłacić. W ubiegłym roku nie zrobił tego co trzeci Polak. Również dziś wiele osób ma szansę zachować cały dochód lub jego znaczną część bez dzielenia się nim z państwem, bo część przychodów jest zwolniona z opodatkowania albo w ogóle nie podlega jego naliczeniu.
W debacie publicznej często upraszcza się temat podatków do stwierdzenia, że każdy zarobek musi być opodatkowany. Tymczasem system przewiduje wiele sytuacji, w których on nie występuje – czy to ze względu na niskie dochody, charakter świadczenia czy szczególne regulacje ustawowe. Dzięki temu część przychodów może być całkowicie zwolniona z opodatkowania lub rozliczana na preferencyjnych zasadach, co oznacza, że w naszych portfelach zostaje więcej środków – mówi Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.

Ekspertka przypomina również o terminach. Zgodnie z przepisami rozliczenie podatkowe za ubiegły rok trzeba złożyć do 30 kwietnia (w 2026 r. termin ten przypada w czwartek). Jeśli ktoś się spóźni lub zauważy błąd, nadal może poprawić rozliczenie — korektę można złożyć aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym minął termin złożenia deklaracji.

Kluczowy próg dla wielu osób


Jednym z najważniejszych elementów, który decyduje o tym, czy trzeba zapłacić podatek, jest tzw. kwota wolna od podatku, która w 2026 r. wynosi 30.000 zł. Oznacza ona, że osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (PIT-36 lub PIT-37) nie zapłacą podatku, jeśli ich roczny dochód nie przekroczy tego poziomu. Może pochodzić on z różnych źródeł – zarówno pracy etatowej, umów cywilnoprawnych (np. zlecenia), jak i drobnej działalności nierejestrowanej.

Ulga nie obejmuje jednak przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem lub pochodzących z kapitałów pieniężnych czy też ze sprzedaży nieruchomości (PIT-36L, PIT-28, PIT-38 oraz PIT-39).

Jak podkreśla Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres, nawet jeśli podatek dochodowy wynosi 0 zł, obowiązek złożenia zeznania podatkowego we właściwym urzędzie skarbowym pozostaje aktualny.
Kwota wolna od podatku to jedno z najważniejszych narzędzi systemu podatkowego – realnie odciąża osoby o niższych dochodach, ale jednocześnie wymaga od podatnika pełnej świadomości, że samo nieprzekroczenie progu nie zwalnia z obowiązków wobec fiskusa. Nawet jeśli dochód mieści się w limicie, powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym – zaznacza Magda Dąbrowska.

Inne dochody i sytuacje bez PIT


Istnieje także szeroka grupa dochodów, które w ogóle nie podlegają opodatkowaniu. Dotyczy to przede wszystkim świadczeń społecznych, takich jak zasiłki, świadczenia rodzinne i wychowawcze (np. 800+) czy środki wypłacane w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ze względu na ich charakter nie trzeba ich wykazywać w zeznaniu rocznym.

Podobnie jest w przypadku części transakcji związanych z obrotem prywatnym — np. przy sprzedaży rzeczy ruchomych (takich jak samochód, sprzęt RTV czy meble) po upływie pół roku od końca miesiąca ich nabycia, a także przy sprzedaży nieruchomości prywatnych po pięciu latach od końca roku ich nabycia lub wybudowania.

Kolejnym przypadkiem są dochody, od których podatek jest pobierany automatycznie przez płatnika np. odsetki od lokat i rachunków bankowych, ich również nie musimy umieszczać w rozliczeniu rocznym z fiskusem.

Zwolnienia w PIT obejmują również wybrane świadczenia pracownicze (do określonych limitów), m.in. diety z tytułu podróży służbowych, świadczenia związane z BHP i odzieżą roboczą, wybrane świadczenia z ZFŚS czy środki z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zwolnienie w określonych przypadkach). Preferencje dotyczą także niektórych stypendiów, nagród, zapomóg oraz odszkodowań czy zadośćuczynień – o ile spełniają warunki określone w przepisach.

Dochód online bez konieczności dzielenia się z państwem?


Obowiązek podatkowy nie zawsze pojawia się także przy zarabianiu w Internecie. Może ono przyjmować różne formy – od handlu internetowego (e-commerce), przez usługi online (np. pisanie i korektę tekstów, tworzenie grafik, zdalne korepetycje czy konsultacje), aż po marketing afiliacyjny oraz sprzedaż produktów cyfrowych, takich jak kursy czy e-booki.

Co istotne, uzyskiwanie dochodów w sieci nie zawsze wiąże się z koniecznością zakładania firmy. W polskim prawie funkcjonuje działalność nierejestrowana — uproszczona forma drobnej aktywności zarobkowej, która nie wymaga rejestracji w CEIDG ani KRS, opłacania składek ZUS czy zaliczek na PIT (rozliczenie następuje raz w roku). W wielu przypadkach możliwe jest również zwolnienie z VAT oraz prowadzenie jedynie uproszczonej ewidencji sprzedaży, przy jednoczesnej możliwości wystawiania rachunków i faktur.

Do najpopularniejszych branż działalności nierejestrowanej należy też rękodzieło (np. tworzenie biżuterii, dekoracji, odzieży, pudełek, akcesoriów dla dzieci, zwierząt i do domu), fotografia, usługi kosmetyczne i fryzjerskie czy pieczenie ciast i tortów w domowej kuchni.

To rozwiązanie to ma jednak swoje ograniczenia – nie obejmuje działalności wymagającej koncesji ani osób, które prowadziły firmę w ciągu ostatnich 5 lat. Kluczowy jest również limit przychodów, który miesięcznie nie może być wyższy niż 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2025 r. to 3.499,50 zł). Jego przekroczenie oznacza obowiązek rejestracji działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od momentu osiągnięcia tej kwoty.
Aktywność prowadzona w Internecie nie jest żadnym wyjątkiem od prawa podatkowego. Każda forma zarobkowania, niezależnie od tego, czy odbywa się online czy offline, podlega tym samym zasadom opodatkowania, a kluczowe znaczenie ma tu nie medium, lecz charakter, skala i powtarzalność osiąganych przychodów.

Działalność nierejestrowana to oczywiście wygodny sposób na zarabianie, ale wymaga dużej dyscypliny – pilnowania limitów i poprawnego rozliczenia rocznego. Nawet drobne błędy mogą skutkować koniecznością rejestracji firmy z mocą wsteczną lub dopłatą podatku – podkreśla Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.

Ekspertka przypomina, że brak podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia PIT. Nawet jeśli dochody mieszczą się w kwocie wolnej lub są objęte ulgami, należy je wykazać w zeznaniu rocznym. W przeciwnym razie można stracić prawo do preferencji podatkowych lub narazić się na błędne naliczenie zobowiązania. To podatnik odpowiada za poprawność deklaracji i wykazanie wszystkich dochodów, ulg oraz zwolnień – urząd działa na podstawie danych zawartych przez nas w zeznaniu.
oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rozliczenia podatkowe, rozliczenia roczne, rozliczenia z urzędem skarbowym, odliczenia podatkowe, ulga podatkowa, ulgi podatkowe, kwota wolna od podatku, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT, PIT zerowy, działalność nierejestrowa, sprzedaż prywatna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Artykuły promowane

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Dla kogo PIT-37 za 2020 r., do kiedy złożyć i jak wypełnić. Wzór i instukcja krok po kroku.

Dla kogo PIT-37 za 2020 r., do kiedy złożyć i jak wypełnić. Wzór i instukcja krok po kroku.

Najnowsze w serwisie

Komfort pracy a oświetlenie w biurze: najczęstsze błędy i jak ich uniknąć

Komfort pracy a oświetlenie w biurze: najczęstsze błędy i jak ich uniknąć

Związki nieformalne w Polsce: Jak zabezpieczyć finanse bez ślubu?

Związki nieformalne w Polsce: Jak zabezpieczyć finanse bez ślubu?

Od 13 kwietnia 2026: Nowe zasady zwolnień lekarskich i kontroli ZUS

Od 13 kwietnia 2026: Nowe zasady zwolnień lekarskich i kontroli ZUS

Czy grozi nam skokowy wzrost czynszów?

Czy grozi nam skokowy wzrost czynszów?

Polacy kończą studia i przestają się uczyć. Jak wygląda edukacja dorosłych w Polsce na tle UE?

Polacy kończą studia i przestają się uczyć. Jak wygląda edukacja dorosłych w Polsce na tle UE?

CUPRA Raval - nowy elektryczny samochód miejski. Cena, zasięg, premiera

CUPRA Raval - nowy elektryczny samochód miejski. Cena, zasięg, premiera

Masz zwrot za prąd od PGE? Uważaj, to może być phishing!

Masz zwrot za prąd od PGE? Uważaj, to może być phishing!

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: