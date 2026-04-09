Kwietniowy kalendarz podatkowy: O czym musi pamiętać przedsiębiorca?

Kwiecień to jeden z najbardziej intensywnych miesięcy w kalendarzu każdego właściciela firmy. Nagromadzenie terminów związanych z rozliczeniami miesięcznymi, kwartalnymi oraz zamknięciem roku podatkowego wymaga szczególnej uwagi. Jako Twoje wsparcie księgowe, przygotowaliśmy przejrzysty harmonogram, który pomoże Ci uporządkować formalności i uniknąć spóźnień w urzędzie skarbowym.

Do 10 kwietnia

Statystyka handlowa (INTRASTAT): Firmy realizujące obrót towarowy z państwami UE, które przekroczyły ustalone progi wartościowe, muszą elektronicznie przesłać zgłoszenie dotyczące przywozu lub wywozu towarów.

Do 15 kwietnia

Podatki lokalne (nieruchomości i leśny): Spółki i jednostki organizacyjne wpłacają kolejną ratę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na konto właściwej gminy.

Wystawianie faktur: To graniczny termin na udokumentowanie sprzedaży towarów i usług wykonanych w marcu, a także na wystawienie faktur zaliczkowych dla wpłat otrzymanych w ubiegłym miesiącu.

Do 20 kwietnia

Zaliczki na PIT od pracowników: Pracodawcy mają obowiązek wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od wypłat z umów o pracę, zlecenie oraz o dzieło.

Podatek dochodowy z działalności i najmu: Termin płatności zaliczek na PIT (według skali lub liniowo) oraz zryczałtowanego podatku od najmu i dzierżawy za marzec.

Zaliczki na CIT: Przedsiębiorstwa będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wpłacają miesięczną zaliczkę za poprzedni miesiąc.

Ryczałt ewidencjonowany: Czas na rozliczenie ryczałtu za marzec (dla rozliczeń miesięcznych) oraz za pierwszy kwartał roku (dla podatników rozliczających się kwartalnie).

Metoda kasowa w PIT: Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w marcu, którzy chcą rozliczać przychody metodą kasową, muszą złożyć pisemne oświadczenie o swoim wyborze.

Do 27 kwietnia (przesunięcie z 25-go)

VAT-UE: Przesłanie informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych za marzec.

JPK_V7: Aktywni podatnicy VAT przesyłają plik JPK (część ewidencyjną i deklaracyjną) za ubiegły miesiąc.

Akcyza: Złożenie deklaracji AKC-4 wraz z załącznikami oraz wpłata podatku akcyzowego.

Opłata cukrowa: Podmioty wprowadzające na rynek napoje słodzone przesyłają informację CUK i opłacają należność za marzec.

Podatek od sprzedaży detalicznej: Sklepy objęte tym podatkiem składają deklarację PSD-1 i dokonują płatności.

Do 28 kwietnia

Wpłaty z zysku: Państwowe jednostki oraz spółki Skarbu Państwa dokonują wpłat z zysku za marzec (lub pierwszy kwartał) na podstawie deklaracji WZP.

Do 30 kwietnia – Wielki finał rozliczeń rocznych