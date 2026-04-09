eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweKwietniowy kalendarz podatkowy: O czym musi pamiętać przedsiębiorca?

Kwietniowy kalendarz podatkowy: O czym musi pamiętać przedsiębiorca?

2026-04-09 13:19

Kwiecień to jeden z najbardziej intensywnych miesięcy w kalendarzu każdego właściciela firmy. Nagromadzenie terminów związanych z rozliczeniami miesięcznymi, kwartalnymi oraz zamknięciem roku podatkowego wymaga szczególnej uwagi. Jako Twoje wsparcie księgowe, przygotowaliśmy przejrzysty harmonogram, który pomoże Ci uporządkować formalności i uniknąć spóźnień w urzędzie skarbowym.

Przeczytaj także: Kalendarz księgowy na marzec 2026: Najważniejsze daty i obowiązki

Do 10 kwietnia


  • Statystyka handlowa (INTRASTAT): Firmy realizujące obrót towarowy z państwami UE, które przekroczyły ustalone progi wartościowe, muszą elektronicznie przesłać zgłoszenie dotyczące przywozu lub wywozu towarów.

Do 15 kwietnia


  • Podatki lokalne (nieruchomości i leśny): Spółki i jednostki organizacyjne wpłacają kolejną ratę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na konto właściwej gminy.
  • Wystawianie faktur: To graniczny termin na udokumentowanie sprzedaży towarów i usług wykonanych w marcu, a także na wystawienie faktur zaliczkowych dla wpłat otrzymanych w ubiegłym miesiącu.

Do 20 kwietnia


  • Zaliczki na PIT od pracowników: Pracodawcy mają obowiązek wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od wypłat z umów o pracę, zlecenie oraz o dzieło.
  • Podatek dochodowy z działalności i najmu: Termin płatności zaliczek na PIT (według skali lub liniowo) oraz zryczałtowanego podatku od najmu i dzierżawy za marzec.
  • Zaliczki na CIT: Przedsiębiorstwa będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wpłacają miesięczną zaliczkę za poprzedni miesiąc.
  • Ryczałt ewidencjonowany: Czas na rozliczenie ryczałtu za marzec (dla rozliczeń miesięcznych) oraz za pierwszy kwartał roku (dla podatników rozliczających się kwartalnie).
  • Metoda kasowa w PIT: Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w marcu, którzy chcą rozliczać przychody metodą kasową, muszą złożyć pisemne oświadczenie o swoim wyborze.

Do 27 kwietnia (przesunięcie z 25-go)


  • VAT-UE: Przesłanie informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych za marzec.
  • JPK_V7: Aktywni podatnicy VAT przesyłają plik JPK (część ewidencyjną i deklaracyjną) za ubiegły miesiąc.
  • Akcyza: Złożenie deklaracji AKC-4 wraz z załącznikami oraz wpłata podatku akcyzowego.
  • Opłata cukrowa: Podmioty wprowadzające na rynek napoje słodzone przesyłają informację CUK i opłacają należność za marzec.
  • Podatek od sprzedaży detalicznej: Sklepy objęte tym podatkiem składają deklarację PSD-1 i dokonują płatności.

Do 28 kwietnia


  • Wpłaty z zysku: Państwowe jednostki oraz spółki Skarbu Państwa dokonują wpłat z zysku za marzec (lub pierwszy kwartał) na podstawie deklaracji WZP.

Do 30 kwietnia – Wielki finał rozliczeń rocznych


  • Zeznania roczne PIT: Ostateczny termin na złożenie najpopularniejszych deklaracji (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) oraz wpłatę wynikającego z nich podatku.
  • Ryczałt roczny (PIT-28): Zamknięcie rozliczenia rocznego dla osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z działalności lub najmu).
  • Sprawozdania finansowe: Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe muszą elektronicznie przekazać kompletne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) do Szefa KAS.
  • Danina solidarnościowa: Najzamożniejsi podatnicy (dochód powyżej 1 mln zł) składają deklarację DSF-1 i wpłacają 4-procentową daninę.
  • Procedury VAT (OSS i Import): Rozliczenie podatku w ramach procedur unijnych i nieunijnych (VIU-DO, VIN-DO) za I kwartał oraz procedury importowej (VII-DO) za marzec.
  • Terminy zapłaty w transakcjach: Duzi podatnicy CIT przesyłają sprawozdanie o stosowanych terminach płatności wobec kontrahentów za rok ubiegły.


Autor: Katarzyna Maniecka - Główna Księgowa i Wspólnik w Taxeo,
Przeczytaj także: Terminy podatkowe w styczniu - kalendarz obowiązków podatnika i przedsiębiorcy Terminy podatkowe w styczniu - kalendarz obowiązków podatnika i przedsiębiorcy

Więcej na ten temat: obowiązki sprawozdawcze, terminy podatkowe, podatki spółki, podatki w firmie, PIT, CIT, VAT, podatki i opłaty lokalne

Przeczytaj także

Roczna deklaracja podatkowa PIT i CIT - na co zwrócić uwagę?

Roczna deklaracja podatkowa PIT i CIT - na co zwrócić uwagę?

Podatki 2025 - najważniejsze zmiany i jak się do nich przygotować?

Podatki 2025 - najważniejsze zmiany i jak się do nich przygotować?

Zmiany w podatkach w 2025 roku. Gdzie po pomoc?

Zmiany w podatkach w 2025 roku. Gdzie po pomoc?

Czy umowy barterowe zawierane przez influencerów są opodatkowane?

Czy umowy barterowe zawierane przez influencerów są opodatkowane?

Ważne limity dla prowadzących działalność gospodarczą w 2024 roku

Ważne limity dla prowadzących działalność gospodarczą w 2024 roku

Podatek u źródła 2023 (WHT): jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnień, zwrotów i innych preferencji podatkowych?

Podatek u źródła 2023 (WHT): jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnień, zwrotów i innych preferencji podatkowych?

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2017 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2017 r.

Sejm: ulgi prorodzinne do komisji

Sejm: ulgi prorodzinne do komisji

System podatkowy 25 lat po transformacji

System podatkowy 25 lat po transformacji

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Artykuły promowane

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Najnowsze w serwisie

Dziś decyzja NBP - oczekiwany brak zmian

Dziś decyzja NBP - oczekiwany brak zmian

Prywatność tracimy w tramwaju: 56% Europejczyków zerka w cudze telefony

Prywatność tracimy w tramwaju: 56% Europejczyków zerka w cudze telefony

Feedback w firmach coraz częstszy, ale wciąż mało skuteczny

Feedback w firmach coraz częstszy, ale wciąż mało skuteczny

Wiedza o finansach rośnie, ale inwestowanie nadal kuleje

Wiedza o finansach rośnie, ale inwestowanie nadal kuleje

Wojna jako przynęta. Jak cyberprzestępcy wykorzystują konflikty zbrojne do oszustw internetowych?

Wojna jako przynęta. Jak cyberprzestępcy wykorzystują konflikty zbrojne do oszustw internetowych?

Z czego Polacy szkolą się najchętniej i dlaczego? Oto ranking kluczowych kompetencji

Z czego Polacy szkolą się najchętniej i dlaczego? Oto ranking kluczowych kompetencji

Rynek odetchnął, ale to jeszcze nie koniec wojny

Rynek odetchnął, ale to jeszcze nie koniec wojny

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: