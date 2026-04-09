Kwietniowy kalendarz podatkowy: O czym musi pamiętać przedsiębiorca?
2026-04-09 13:19
Do 10 kwietnia
- Statystyka handlowa (INTRASTAT): Firmy realizujące obrót towarowy z państwami UE, które przekroczyły ustalone progi wartościowe, muszą elektronicznie przesłać zgłoszenie dotyczące przywozu lub wywozu towarów.
Do 15 kwietnia
- Podatki lokalne (nieruchomości i leśny): Spółki i jednostki organizacyjne wpłacają kolejną ratę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na konto właściwej gminy.
- Wystawianie faktur: To graniczny termin na udokumentowanie sprzedaży towarów i usług wykonanych w marcu, a także na wystawienie faktur zaliczkowych dla wpłat otrzymanych w ubiegłym miesiącu.
Do 20 kwietnia
- Zaliczki na PIT od pracowników: Pracodawcy mają obowiązek wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od wypłat z umów o pracę, zlecenie oraz o dzieło.
- Podatek dochodowy z działalności i najmu: Termin płatności zaliczek na PIT (według skali lub liniowo) oraz zryczałtowanego podatku od najmu i dzierżawy za marzec.
- Zaliczki na CIT: Przedsiębiorstwa będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wpłacają miesięczną zaliczkę za poprzedni miesiąc.
- Ryczałt ewidencjonowany: Czas na rozliczenie ryczałtu za marzec (dla rozliczeń miesięcznych) oraz za pierwszy kwartał roku (dla podatników rozliczających się kwartalnie).
- Metoda kasowa w PIT: Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w marcu, którzy chcą rozliczać przychody metodą kasową, muszą złożyć pisemne oświadczenie o swoim wyborze.
Do 27 kwietnia (przesunięcie z 25-go)
- VAT-UE: Przesłanie informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych za marzec.
- JPK_V7: Aktywni podatnicy VAT przesyłają plik JPK (część ewidencyjną i deklaracyjną) za ubiegły miesiąc.
- Akcyza: Złożenie deklaracji AKC-4 wraz z załącznikami oraz wpłata podatku akcyzowego.
- Opłata cukrowa: Podmioty wprowadzające na rynek napoje słodzone przesyłają informację CUK i opłacają należność za marzec.
- Podatek od sprzedaży detalicznej: Sklepy objęte tym podatkiem składają deklarację PSD-1 i dokonują płatności.
Do 28 kwietnia
- Wpłaty z zysku: Państwowe jednostki oraz spółki Skarbu Państwa dokonują wpłat z zysku za marzec (lub pierwszy kwartał) na podstawie deklaracji WZP.
Do 30 kwietnia – Wielki finał rozliczeń rocznych
- Zeznania roczne PIT: Ostateczny termin na złożenie najpopularniejszych deklaracji (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) oraz wpłatę wynikającego z nich podatku.
- Ryczałt roczny (PIT-28): Zamknięcie rozliczenia rocznego dla osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z działalności lub najmu).
- Sprawozdania finansowe: Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe muszą elektronicznie przekazać kompletne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) do Szefa KAS.
- Danina solidarnościowa: Najzamożniejsi podatnicy (dochód powyżej 1 mln zł) składają deklarację DSF-1 i wpłacają 4-procentową daninę.
- Procedury VAT (OSS i Import): Rozliczenie podatku w ramach procedur unijnych i nieunijnych (VIU-DO, VIN-DO) za I kwartał oraz procedury importowej (VII-DO) za marzec.
- Terminy zapłaty w transakcjach: Duzi podatnicy CIT przesyłają sprawozdanie o stosowanych terminach płatności wobec kontrahentów za rok ubiegły.
Autor: Katarzyna Maniecka - Główna Księgowa i Wspólnik w Taxeo,
