Czy dopłata podatku od nieruchomości może zostać ujęta jako bieżący koszt eksploatacyjny w czynszu najmu?

Zmiany w podatku od nieruchomości, obowiązujące od 2025 roku, spowodowały falę korekt, które dotykają zarówno właścicieli, jak i najemców nieruchomości komercyjnych. Czy dopłaty podatkowe można przenieść na najemców w ramach service charge? Eksperci podkreślają, że kluczowe jest nie tylko to, co wynika z umowy najmu, ale także sposób komunikacji i transparentność rozliczeń. Jakie są zasady rozliczania korekt podatkowych i jak uniknąć sporów z najemcami?

Z tego artykułu dowiesz się:

jakie są konsekwencje korekt podatku od nieruchomości dla właścicieli i najemców nieruchomości komercyjnych;

czy dopłaty podatkowe można przenieść na najemców w ramach service charge i jakie są zasady takich rozliczeń;

jakie zapisy w umowach najmu regulują rozliczenia podatku od nieruchomości, w tym korekty wynikające z decyzji organów;

dlaczego kluczowe jest ustalenie momentu faktycznego poniesienia kosztu i jak to wpływa na rozliczenia;

jak uniknąć sporów z najemcami i zapewnić transparentność w rozliczeniach korekt podatkowych.

Dlaczego temat wraca właśnie teraz

Co naprawdę wynika z umowy najmu

Kiedy rozliczyć dopłatę - moment kluczowy

Czy to ukryty wzrost kosztów dla najemców?

Jak podejść do rozliczenia w praktyce

Rosnąca liczba korekt podatku od nieruchomości, związana m.in. ze zmianami obowiązującymi od 2025 r., coraz częściej trafia na agendę właścicieli nieruchomości komercyjnych. W praktyce oznacza to konieczność dopłat podatku – często za kilka lat wstecz. Naturalnie pojawia się więc pytanie:– wskazuje Wojciech Pławiak, partner w Kancelarii Litigato.Samorządy coraz aktywniej weryfikują powierzchnie użytkowe oraz klasyfikację budowli. W efekcie przedsiębiorcy otrzymują decyzje skutkujące– nierzadko za kilka lat wstecz.- tłumaczy Pławiak. W tym kontekście kluczowe staje się ustalenie, czy dopłata podatku może zostać ujęta jako bieżący koszt eksploatacyjny.Większość profesjonalnych umów najmu przewiduje, że najemca ponosi – proporcjonalnie –w ramach service charge. Co istotne, definicja podatków obejmuje zazwyczaj nie tylko kwoty pierwotnie zadeklarowane, ale– podkreśla Pławiak. Jak dodaje, podatek – nawet jeśli został błędnie zadeklarowany – był należny już w tamtym okresie.W praktyce umowy najmu przewidują roczne rozliczenia kosztów eksploatacyjnych. Wynajmujący przedstawia zestawienie wydatków za dany rok, a najemca ma możliwość jego weryfikacji. W przypadku korekty podatku kluczowy jest– wyjaśnia Pławiak. Oznacza to, że dopłatę można ująć w bieżącym rozliczeniu service charge – bez konieczności cofania się i korygowania wcześniejszych lat.Z perspektywy najemców temat budzi naturalne emocje – dopłata może być odczuwalna finansowo. Jednak ekonomicznie mechanizm ten ma swoje uzasadnienie.– wskazuje ekspert Litigato.Istotne jest również to, że w większości przypadków, które pozostają po jego stronie.Aby uniknąć sporów i zapewnić transparentność, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie procesu.– wskazuje Pławiak. Jak podkreśla, komunikacja ma tu kluczowe znaczenie. Najemcy powinni jasno rozumieć, że dopłata nie jest sankcją, lecz elementem standardowych kosztów eksploatacyjnych.Korekta podatku od nieruchomości nie oznacza automatycznie konieczności cofania rozliczeń service charge. W praktyce dopłata może zostać ujęta jako bieżący koszt eksploatacyjny – zgodnie z zapisami większości umów i zasadą proporcjonalnego podziału kosztów.– podsumowuje Wojciech Pławiak.