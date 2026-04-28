eGospodarka.pl Podatki Aktualności podatkowe Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 r. Kto musi złożyć dokumenty do 20 maja?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 r. Kto musi złożyć dokumenty do 20 maja?

2026-04-28 09:35

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 r. Kto musi złożyć dokumenty do 20 maja?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 r. Kto musi złożyć dokumenty do 20 maja? © wygenerowane przez AI

Do 20 maja 2026 roku przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Dotyczy to nie tylko aktywnych przedsiębiorców, ale także osób, które zawiesiły lub zakończyły działalność w ubiegłym roku. ZUS ostrzega również przed fałszywymi wiadomościami o błędach w rozliczeniach, które mogą prowadzić do kradzieży danych. Kto jest zobowiązany do rozliczenia, jak uzyskać zwrot nadpłaty i na co uważać, aby nie paść ofiarą oszustów?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Kto musi złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok i jakie są terminy.
  • Jak uzyskać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej i jakie są warunki jego wypłaty.
  • Jakie kroki podjąć, aby skorygować rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok.
  • Na co uważać, aby nie paść ofiarą oszustw związanych z rozliczeniem składki zdrowotnej.
  • Jak ZUS kontaktuje się z klientami i jak rozpoznać fałszywe wiadomości.
  • Jakie są konsekwencje niezłożenia rozliczenia lub niedopłaty składki zdrowotnej.

Do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2024 r. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2025 r. Firmy, które będą miały nadpłatę – dostaną pieniądze z powrotem. Warunkiem zwrotu nadpłaty jest brak zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz złożenie wniosku o zwrot pieniędzy.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok muszą rozliczyć nie tylko przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą firmę, lecz także osoby, które w zeszłym roku zawiesiły lub zakończyły działalność, a podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2024 r. choćby przez jeden dzień – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku.

Osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 rok, nie muszą składać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność została wznowiona w styczniu 2026 r., a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych. W takim przypadku trzeba złożyć rozliczenie za 2025 rok, aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej – dla tego przedsiębiorcy będzie to jednomiesięczny rok składkowy.
Obowiązek złożenia rocznego rozliczenia dotyczy także przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 r. i rozlicza się na zasadach ogólnych. Wymóg ten obejmuje również osobę, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 r., ale była w tym czasie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, nawet tylko przez jeden dzień – mówi Kowalska-Matis.

Jak dostać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?


Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) i udostępni go na koncie płatnika w portalu eZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia.

Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r. ZUS wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia 2026 r. Brak złożonego wniosku oznacza, że nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku. Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień 2026 r., najpóźniej do 20 maja 2026 r.

Korekta rozliczeń za 2025 rok


Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 r., powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składa takiego wniosku, ma czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026 r.

Uwaga na fałszywe SMS-y o rozliczeniach


W ostatnim czasie pojawiła się kampania phishingowa polegająca na podszywaniu się pod adres @zus_pl. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości SMS, w których informują o rzekomym błędzie w stanie rozliczeń ubezpieczenia zdrowotnego. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony, na której oszuści proszą o podanie numeru PESEL oraz danych karty płatniczej. ZUS przestrzega, aby nie klikać w podejrzane linki i nie przekazywać swoich danych w odpowiedzi na takie wiadomości.
Przykład oszustwa - program emerytalny
Przykład oszustwa - program emerytalny

ZUS kontaktuje się drogą elektroniczną jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na Platformie Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu.

ZUS kontaktuje się drogą elektroniczną jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na Platformie Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. W sytuacji, w której klient ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub Centrum Kontaktu Klientów pod numerem: (22)560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.


Więcej na ten temat: rozliczenie składki zdrowotnej, składka zdrowotna, wysokość składki zdrowotnej, nadpłata składki zdrowotnej, składki ZUS, ZUS, składki ZUS dla przedsiębiorców, ubezpieczenie zdrowotne, nadpłata w ZUS, wniosek o zwrot nadpłaty, składka na ubezpieczenie zdrowotne, wysokość składek ZUS, ZUS DRA, ZUS RCA, RZS-R

