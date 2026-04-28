KSeF 2.0 z nowym narzędziem. Jak zgłosić podejrzaną fakturę? Instrukcja krok po kroku

2026-04-28 12:37

Ministerstwo Finansów wprowadziło w KSeF 2.0 nową funkcjonalność, która pozwala na natychmiastowe zgłaszanie scamowych faktur. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą szybko reagować na podejrzane dokumenty, które trafiają do ich systemów. Jak zgłosić nadużycie i co to oznacza dla bezpieczeństwa firmy? Wyjaśniamy krok po kroku, jak skorzystać z nowego narzędzia i jakie korzyści niesie ono dla przedsiębiorców.

Przeczytaj także: Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie nowe narzędzie do zgłaszania scamowych faktur wprowadziło Ministerstwo Finansów w KSeF 2.0.
  • Jak krok po kroku zgłosić podejrzaną fakturę w systemie KSeF 2.0.
  • Dlaczego nowe narzędzie jest ważne dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i jakie korzyści niesie.
  • Jakie procedury kontrolne warto wdrożyć, aby chronić firmę przed oszustwami podatkowymi.

Cyfryzacja rozliczeń podatkowych w Polsce wchodzi w kolejny, coraz bardziej zaawansowany etap. Upowszechnienie Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienia nie tylko sposób wystawiania i odbierania faktur, ale również charakter ryzyk, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Obok niewątpliwych korzyści, takich jak automatyzacja i większa transparentność, pojawiają się nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego.

Jednym z nich jest rosnące ryzyko otrzymywania faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji – czy to w wyniku pomyłek, czy celowych działań o charakterze oszustwa. Konstrukcja systemu powoduje, że w Krajowy System e-Faktur (KSeF) każdy podmiot może wystawić fakturę na dane innej firmy, a dokument ten automatycznie trafia na jej konto w systemie. Choć w wielu przypadkach będą to zwykłe błędy w wystawionych fakturach, łatwość „dostarczenia” faktury stwarza również przestrzeń dla nadużyć, w tym prób wyłudzenia płatności na podstawie tzw. „scamowych faktur”.

W odpowiedzi na te wyzwania Ministerstwo Finansów udostępniło nową funkcjonalność w Aplikacja Podatnika KSeF 2.0. Umożliwia ona zgłoszenie do administracji skarbowej faktury, w stosunku do której podatnik ma podejrzenie, że jest wynikiem oszustwa lub nadużycia. Co istotne, zgłoszenia te są teraz zintegrowane bezpośrednio z systemem, co powinno usprawnić ich obsługę i skrócić czas reakcji organów.

Resort podkreśla przy tym, że podejrzanych faktur nie należy już zgłaszać poprzez dotychczasowy formularz zgłoszeniowy KSeF – nowa funkcjonalność w aplikacji stanowi dedykowaną i docelową ścieżkę komunikacji w tym zakresie.

Jak zgłosić scamową fakturę w Aplikacji Podatnika?


Aby zgłosić fakturę budzącą wątpliwości (np. wyłudzenie zapłaty) w systemie Krajowy System e-Faktur (KSeF), wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do

2. Przejdź do zakładki „Faktury”, a następnie wybierz „Lista faktur” -> “Faktury zakupowe (...)”.

3. Odszukaj fakturę, którą chcesz zgłosić, i przejdź do jej szczegółów (klikając na jej numer).

4. Wybierz opcję „Zgłoszenie nadużycia”.
Widok szczegółów faktury z opcją zgłoszenia nadużycia w KSeF 2.0
Po wybraniu konkretnej faktury, użytkownik może kliknąć przycisk "Zgłoszenie nadużycia", aby zgłosić podejrzaną fakturę bezpośrednio do administracji skarbowej.

5. Wskaż powód zgłoszenia, uzupełnij uzasadnienie oraz potwierdź wymagane oświadczenie.

6. Zatwierdź zgłoszenie, klikając przycisk „Zgłoś”.
Formularz zgłaszania podejrzanej faktury w KSeF 2.0
Formularz w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 umożliwia zgłoszenie faktury, która budzi podejrzenie oszustwa lub nadużycia. Użytkownik musi wybrać powód zgłoszenia, uzupełnić uzasadnienie oraz złożyć oświadczenie o świadomości odpowiedzialności za zgłoszenie nieprawdziwych informacji.

Po przesłaniu zgłoszenia trafia ono bezpośrednio do administracji skarbowej, co umożliwia szybszą analizę i ewentualne podjęcie działań przez Ministerstwo Finansów.

Nowa funkcjonalność KSeF z perspektywy księgowej


Z perspektywy księgowej ta zmiana ma bardzo praktyczny wymiar. Przede wszystkim oznacza konieczność jeszcze bardziej systematycznego monitorowania faktur wpływających do KSeF – nie tylko pod kątem ich ujęcia w księgach, ale również weryfikacji zasadności.

W praktyce warto wdrożyć proste, ale skuteczne mechanizmy kontrolne, takie jak:
  • bieżące uzgadnianie faktur z zamówieniami lub umowami,
  • weryfikacja kontrahentów (np. pod kątem zgodności danych i historii współpracy),
  • procedura „drugiej pary oczu” przy nietypowych lub wysokokwotowych dokumentach,
  • ścisła współpraca między działem księgowości a operacyjnym.

Nowa funkcjonalność w Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 może być realnym wsparciem w codziennej pracy, ale nie zastąpi czujności i doświadczenia osób prowadzących księgi. W praktyce to właśnie księgowe i księgowi będą pierwszą linią obrony przed skutkami potencjalnych nadużyć. Ostatecznie więc rozwój narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów należy ocenić pozytywnie, jednak ich skuteczność będzie w dużej mierze zależała od tego, jak zostaną wkomponowane w codzienne procesy kontrolne po stronie podatników.


Autor: Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24
Przeczytaj także: KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę? KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

Przeczytaj także

Koszmarny sen księgowego: rozliczenie faktury od oszusta. Kto powinien pobierać fakturę z KSeF?

Koszmarny sen księgowego: rozliczenie faktury od oszusta. Kto powinien pobierać fakturę z KSeF?

KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko

KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko

Iluzoryczne etapy KSeF. Dlaczego każda firma musi dołączyć do KSeF już w lutym?

Iluzoryczne etapy KSeF. Dlaczego każda firma musi dołączyć do KSeF już w lutym?

Co każda firma powinna wiedzieć o KSeF? Wyjaśniamy najważniejsze zasady i pułapki dotyczące e-faktur

Co każda firma powinna wiedzieć o KSeF? Wyjaśniamy najważniejsze zasady i pułapki dotyczące e-faktur

Faktury poza KSeF a koszty i VAT. Co się zmieniło po 1 lutego 2026 i czy można je rozliczać?

Faktury poza KSeF a koszty i VAT. Co się zmieniło po 1 lutego 2026 i czy można je rozliczać?

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

