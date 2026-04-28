KSeF 2.0 z nowym narzędziem. Jak zgłosić podejrzaną fakturę? Instrukcja krok po kroku
2026-04-28 12:37
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie nowe narzędzie do zgłaszania scamowych faktur wprowadziło Ministerstwo Finansów w KSeF 2.0.
- Jak krok po kroku zgłosić podejrzaną fakturę w systemie KSeF 2.0.
- Dlaczego nowe narzędzie jest ważne dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i jakie korzyści niesie.
- Jakie procedury kontrolne warto wdrożyć, aby chronić firmę przed oszustwami podatkowymi.
Cyfryzacja rozliczeń podatkowych w Polsce wchodzi w kolejny, coraz bardziej zaawansowany etap. Upowszechnienie Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienia nie tylko sposób wystawiania i odbierania faktur, ale również charakter ryzyk, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Obok niewątpliwych korzyści, takich jak automatyzacja i większa transparentność, pojawiają się nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego.
Jednym z nich jest rosnące ryzyko otrzymywania faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji – czy to w wyniku pomyłek, czy celowych działań o charakterze oszustwa. Konstrukcja systemu powoduje, że w Krajowy System e-Faktur (KSeF) każdy podmiot może wystawić fakturę na dane innej firmy, a dokument ten automatycznie trafia na jej konto w systemie. Choć w wielu przypadkach będą to zwykłe błędy w wystawionych fakturach, łatwość „dostarczenia” faktury stwarza również przestrzeń dla nadużyć, w tym prób wyłudzenia płatności na podstawie tzw. „scamowych faktur”.
W odpowiedzi na te wyzwania Ministerstwo Finansów udostępniło nową funkcjonalność w Aplikacja Podatnika KSeF 2.0. Umożliwia ona zgłoszenie do administracji skarbowej faktury, w stosunku do której podatnik ma podejrzenie, że jest wynikiem oszustwa lub nadużycia. Co istotne, zgłoszenia te są teraz zintegrowane bezpośrednio z systemem, co powinno usprawnić ich obsługę i skrócić czas reakcji organów.
Resort podkreśla przy tym, że podejrzanych faktur nie należy już zgłaszać poprzez dotychczasowy formularz zgłoszeniowy KSeF – nowa funkcjonalność w aplikacji stanowi dedykowaną i docelową ścieżkę komunikacji w tym zakresie.
Jak zgłosić scamową fakturę w Aplikacji Podatnika?
Aby zgłosić fakturę budzącą wątpliwości (np. wyłudzenie zapłaty) w systemie Krajowy System e-Faktur (KSeF), wykonaj następujące kroki:
1. Zaloguj się do
2. Przejdź do zakładki „Faktury”, a następnie wybierz „Lista faktur” -> “Faktury zakupowe (...)”.
3. Odszukaj fakturę, którą chcesz zgłosić, i przejdź do jej szczegółów (klikając na jej numer).
4. Wybierz opcję „Zgłoszenie nadużycia”.
fot. mat. prasowe
Widok szczegółów faktury z opcją zgłoszenia nadużycia w KSeF 2.0
5. Wskaż powód zgłoszenia, uzupełnij uzasadnienie oraz potwierdź wymagane oświadczenie.
6. Zatwierdź zgłoszenie, klikając przycisk „Zgłoś”.
fot. mat. prasowe
Formularz zgłaszania podejrzanej faktury w KSeF 2.0
Po przesłaniu zgłoszenia trafia ono bezpośrednio do administracji skarbowej, co umożliwia szybszą analizę i ewentualne podjęcie działań przez Ministerstwo Finansów.
Nowa funkcjonalność KSeF z perspektywy księgowej
Z perspektywy księgowej ta zmiana ma bardzo praktyczny wymiar. Przede wszystkim oznacza konieczność jeszcze bardziej systematycznego monitorowania faktur wpływających do KSeF – nie tylko pod kątem ich ujęcia w księgach, ale również weryfikacji zasadności.
W praktyce warto wdrożyć proste, ale skuteczne mechanizmy kontrolne, takie jak:
- bieżące uzgadnianie faktur z zamówieniami lub umowami,
- weryfikacja kontrahentów (np. pod kątem zgodności danych i historii współpracy),
- procedura „drugiej pary oczu” przy nietypowych lub wysokokwotowych dokumentach,
- ścisła współpraca między działem księgowości a operacyjnym.
Nowa funkcjonalność w Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 może być realnym wsparciem w codziennej pracy, ale nie zastąpi czujności i doświadczenia osób prowadzących księgi. W praktyce to właśnie księgowe i księgowi będą pierwszą linią obrony przed skutkami potencjalnych nadużyć. Ostatecznie więc rozwój narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów należy ocenić pozytywnie, jednak ich skuteczność będzie w dużej mierze zależała od tego, jak zostaną wkomponowane w codzienne procesy kontrolne po stronie podatników.
Autor: Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24
oprac. : eGospodarka.pl
Komentarze (0)
