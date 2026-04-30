eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweKoniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

Koniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

2026-04-30 13:56

KSeF zmienia zasady gry: data wystawienia faktury to teraz dzień jej przesłania do systemu, a nie data wpisana w dokumencie. Przykładowo jeśli przedsiębiorca nie wystawi i nie wyśle dokumentu za kwiecień do KSeF przed północą 30 kwietnia, faktura otrzyma majową datę wystawienia a odbiorca straci prawo do odliczenia VAT w kwietniu. Dlaczego to ważne? Przesunięcie rozliczeń może zaburzać płynność finansową firm, zwłaszcza przy dużych wolumenach transakcji. Jakie rozwiązania pomogą unikać takich sytuacji?

Przeczytaj także: KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego w KSeF nie można już wystawiać faktur „wstecz” i jakie są konsekwencje opóźnienia.
  • Dlaczego opóźnienie w wystawieniu faktury o jeden dzień może przesunąć odliczenie VAT o cały miesiąc.
  • Jakie są konsekwencje finansowe (np. zatory płatnicze, podwójne koszty) związane z opóźnieniem w KSeF.
  • Jakie rozwiązania mogą pomóc firmom unikać opóźnień.

W Polsce działa obecnie 2,91 mln przedsiębiorstw aktywnych w rejestrze REGON. Większość z nich objęta jest już obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Duże i średnie firmy w większości wdrożyły już nowe wymagania. Mikrofirmy (stanowiące 95,9% rynku) wciąż uczą się konsekwencji pracy w KSeF. Wyzwaniem może być sztywny, cyfrowy znacznik czasu.

Koniec z fakturami „z datą ostatniego dnia poprzedniego miesiąca”


Przez lata powszechną praktyką było wystawianie faktur za dany miesiąc z kilkudniowym opóźnieniem (np. 2-4 dnia kolejnego miesiąca, np. 4 maja), ale z datą wsteczną (np. 30 kwietnia). Było tak w szczególności w przypadku firm wystawiających faktury z odroczonym terminem przelewu, za 14 czy 30 dni. To w polskiej gospodarce jest niestety normą. Płatnik księgował dokument do kosztów danego miesiąca, wykonując przelew w ustalonym terminie w kolejnym miesiącu, np. 14 maja.

W świecie faktur ustrukturyzowanych taka praktyka jest niemożliwa. W KSeF kluczowy jest moment nadania numeru systemowego. Datą wystawienia faktury jest dzień jej skutecznego przesłania do systemu KSeF. Jeśli przedsiębiorca wygeneruje i wyśle dokument 4 maja (zaraz po długim weekendzie), wpisując datę „30 kwietnia”, KSeF i tak uzna, że dokument został wystawiony 4 maja.
Dla wielu firm to całkowita nowość, która wymusza zmianę wieloletnich przyzwyczajeń. Musimy pamiętać, że do KSeF dołączyło mnóstwo podmiotów, dla których przejście na pełną automatyzację i elektroniczny obieg dokumentów nie jest proste. Brak możliwości ręcznego sterowania datami wymaga teraz od przedsiębiorców dyscypliny operacyjnej, której wcześniej nie musieli rygorystycznie przestrzegać.

W związku z większym rygorem czasowym dotyczącym dostarczania faktur do KSeF, warto rozważyć zmianę praktyki wystawiania dokumentów. Zamiast wystawiać faktury na ostatni dzień miesiąca, bezpieczniejszym rozwiązaniem może być przesunięcie tego procesu na ostatni tydzień (np. około 25. dnia miesiąca), co ogranicza ryzyko opóźnień.

W przypadku powtarzalnych rozliczeń dobrym rozwiązaniem są także faktury cykliczne – funkcjonalność dostępna w wielu systemach księgowych, która pozwala zdefiniować dokument raz, a następnie automatycznie wystawiać i wysyłać go do KSeF co miesiąc – komentuje Joanna Foks-Anyszewska, Dyrektorka ds. Rozwoju Produktu Faktura.pl

Spóźnienie może oznaczać rozliczenie VAT o miesiąc później


Dlaczego to ważne? Nabywca (płatnik faktury) może odliczyć podatek VAT dopiero w miesiącu, w którym otrzymał fakturę w KSeF. Jeśli wystawca spóźni się nawet tylko o dobę i zamiast 30 kwietnia wyśle dokument 1 maja, jego klient odliczy ten koszt podatkowo dopiero w czerwcu (przy rozliczeniu maja). W przypadku firm, które rozliczają się w trybie miesięcznym to uderza w płynność finansową i zaburza planowanie budżetu.

Ekspertka Faktura.pl podaje przykład: faktura na 100.000 zł netto oznacza 23.000 zł VAT. Opóźnienie o 1 dzień na przełomie miesiąca skutkuje VATem odliczonym miesiąc później. W rezultacie firma „finansuje” 23.000 zł przez miesiąc.
Wprowadzenie KSeF eliminuje możliwość korygowania daty wystawienia dokumentu „wstecz”. Jeśli przedsiębiorca przeoczy termin i wyśle fakturę do systemu 1 maja zamiast 30 kwietnia, data majowa staje się wiążąca.

Przesunięcie prawa do odliczenia VAT o cały miesiąc zaburza planowanie przepływów pieniężnych oraz wymaga większej uważności w procesach rozliczeniowych. Przy większych wolumenach lub stałej współpracy, może to również wymagać lepszej koordynacji między kontrahentami w zakresie terminów fakturowania – mówi Joanna Foks-Anyszewska z Faktura.pl

Dane platformy Faktura.pl potwierdzają, że w ostatnich dniach kwietnia tempo wystawiania dokumentów przez małe firmy znacząco wzrosło. Może to świadczyć o rosnącej świadomości rygoru czasowego, jaki narzuca cyfryzacja podatków. Jednak wiele małych podmiotów ciągle nie rozumie jeszcze niuansów działania systemu w czasie rzeczywistym.

Jakie mogą być konsekwencje spóźnienia – zatory płatnicze i podwójne koszty


Firmy, które nie otrzymają w Krajowym Systemie e-Faktur faktur do końca kwietnia (za wykonane w tym miesiącu usługi), mogą wykazać niższe koszty i wyższy podatek do zapłaty za ten okres. Koszty te zostaną ujęte w kolejnym miesiącu, co w przypadku powtarzalnych rozliczeń może prowadzić do ich czasowego skumulowania. To oznacza przede wszystkim przesunięcie rozliczeń w czasie, które może mieć wpływ na bieżące planowanie finansowe.

Choć zmiana ta wymaga większej dyscypliny w obiegu dokumentów, dla większości firm nie powinna oznaczać poważnych zakłóceń, o ile procesy fakturowania są odpowiednio uporządkowane. Warto jednak mieć świadomość, że sztywny moment rejestracji faktury w systemie może wpływać na terminy rozliczeń i w niektórych przypadkach wymagać lepszego zarządzania płynnością.

W wyjątkowych przypadkach można skorzystać z trybu offline24. Tryb offline24 to procedura przewidziana przez Ministerstwo Finansów, gdy przedsiębiorca nie może przesłać faktury do KSeF z przyczyn takich jak np. awaria Internetu, brak prądu, problem z systemem księgowym. Taki tryb pozwala na wystawienie faktury z określoną datą mimo braku wysyłki do KSeF.
Przeczytaj także: Co każda firma powinna wiedzieć o KSeF? Wyjaśniamy najważniejsze zasady i pułapki dotyczące e-faktur Co każda firma powinna wiedzieć o KSeF? Wyjaśniamy najważniejsze zasady i pułapki dotyczące e-faktur

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja?

KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja?

Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Znikające i odrzucone faktury w KSeF - bałagan po pierwszym miesiącu działania

Znikające i odrzucone faktury w KSeF - bałagan po pierwszym miesiącu działania

Faktura w walucie obcej w KSeF. Co się zmieniło i jak unikać błędów? Nowe zasady i obowiązki

Faktura w walucie obcej w KSeF. Co się zmieniło i jak unikać błędów? Nowe zasady i obowiązki

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Artykuły promowane

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Najnowsze w serwisie

Ile do koperty na wesele, komunię i chrzciny?

Ile do koperty na wesele, komunię i chrzciny?

Bezrobocie, zwolnienia, restrukturyzacje. Rynek pracy wchodzi w trudny okres

Bezrobocie, zwolnienia, restrukturyzacje. Rynek pracy wchodzi w trudny okres

Ile kosztuje balkon? Ukryty koszt, który podnosi cenę mieszkania

Ile kosztuje balkon? Ukryty koszt, który podnosi cenę mieszkania

Polska ulga B+R w europejskiej czołówce wsparcia innowacji. Gdzie tracimy?

Polska ulga B+R w europejskiej czołówce wsparcia innowacji. Gdzie tracimy?

FinTech Trends Poland wraca do Poznania. Miejsce, gdzie FinTech spotyka biznes

FinTech Trends Poland wraca do Poznania. Miejsce, gdzie FinTech spotyka biznes

Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?

Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?

Zapłacenie okupu nie uratuje Twoich danych. VECT niszczy pliki zamiast je szyfrować

Zapłacenie okupu nie uratuje Twoich danych. VECT niszczy pliki zamiast je szyfrować

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: