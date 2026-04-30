Koniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

KSeF zmienia zasady gry: data wystawienia faktury to teraz dzień jej przesłania do systemu, a nie data wpisana w dokumencie. Przykładowo jeśli przedsiębiorca nie wystawi i nie wyśle dokumentu za kwiecień do KSeF przed północą 30 kwietnia, faktura otrzyma majową datę wystawienia a odbiorca straci prawo do odliczenia VAT w kwietniu. Dlaczego to ważne? Przesunięcie rozliczeń może zaburzać płynność finansową firm, zwłaszcza przy dużych wolumenach transakcji. Jakie rozwiązania pomogą unikać takich sytuacji?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego w KSeF nie można już wystawiać faktur „wstecz” i jakie są konsekwencje opóźnienia.

Dlaczego opóźnienie w wystawieniu faktury o jeden dzień może przesunąć odliczenie VAT o cały miesiąc.

Jakie są konsekwencje finansowe (np. zatory płatnicze, podwójne koszty) związane z opóźnieniem w KSeF.

Jakie rozwiązania mogą pomóc firmom unikać opóźnień.

Koniec z fakturami „z datą ostatniego dnia poprzedniego miesiąca”

Dla wielu firm to całkowita nowość, która wymusza zmianę wieloletnich przyzwyczajeń. Musimy pamiętać, że do KSeF dołączyło mnóstwo podmiotów, dla których przejście na pełną automatyzację i elektroniczny obieg dokumentów nie jest proste. Brak możliwości ręcznego sterowania datami wymaga teraz od przedsiębiorców dyscypliny operacyjnej, której wcześniej nie musieli rygorystycznie przestrzegać.



W związku z większym rygorem czasowym dotyczącym dostarczania faktur do KSeF, warto rozważyć zmianę praktyki wystawiania dokumentów. Zamiast wystawiać faktury na ostatni dzień miesiąca, bezpieczniejszym rozwiązaniem może być przesunięcie tego procesu na ostatni tydzień (np. około 25. dnia miesiąca), co ogranicza ryzyko opóźnień.



W przypadku powtarzalnych rozliczeń dobrym rozwiązaniem są także faktury cykliczne – funkcjonalność dostępna w wielu systemach księgowych, która pozwala zdefiniować dokument raz, a następnie automatycznie wystawiać i wysyłać go do KSeF co miesiąc – komentuje Joanna Foks-Anyszewska, Dyrektorka ds. Rozwoju Produktu Faktura.pl

Spóźnienie może oznaczać rozliczenie VAT o miesiąc później

Wprowadzenie KSeF eliminuje możliwość korygowania daty wystawienia dokumentu „wstecz”. Jeśli przedsiębiorca przeoczy termin i wyśle fakturę do systemu 1 maja zamiast 30 kwietnia, data majowa staje się wiążąca.



Przesunięcie prawa do odliczenia VAT o cały miesiąc zaburza planowanie przepływów pieniężnych oraz wymaga większej uważności w procesach rozliczeniowych. Przy większych wolumenach lub stałej współpracy, może to również wymagać lepszej koordynacji między kontrahentami w zakresie terminów fakturowania – mówi Joanna Foks-Anyszewska z Faktura.pl

Jakie mogą być konsekwencje spóźnienia – zatory płatnicze i podwójne koszty