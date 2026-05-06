Majowy niezbędnik przedsiębiorcy. Terminy podatkowe, o których musisz pamiętać

Maj w kalendarzu przedsiębiorcy to nie tylko czas wiosennego oddechu, ale przede wszystkim okres intensywnych rozliczeń z fiskusem i samorządem. Choć pierwsze majowe terminy mamy już za sobą, druga połowa miesiąca obfituje w kluczowe daty, których niedotrzymanie może wiązać się z kosztownymi odsetkami. Abyś mógł skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie najważniejszych terminów, które musisz mieć na oku po 11 maja.

Przeczytaj także: Kwietniowy kalendarz podatkowy: O czym musi pamiętać przedsiębiorca?

Do 15 maja: Czas na faktury i podatki lokalne

Ostateczny termin wystawienia faktur: To ostatni dzwonek na wystawienie faktur za towary i usługi dostarczone w kwietniu. Pamiętaj, że dotyczy to również faktur zaliczkowych – jeśli otrzymałeś wpłatę w zeszłym miesiącu, dokument musi zostać wystawiony najpóźniej dziś.

To ostatni dzwonek na wystawienie faktur za towary i usługi dostarczone w kwietniu. Pamiętaj, że dotyczy to również faktur zaliczkowych – jeśli otrzymałeś wpłatę w zeszłym miesiącu, dokument musi zostać wystawiony najpóźniej dziś. Druga rata podatków lokalnych (osoby fizyczne): Jeśli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna, 15 maja mija termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Warto sprawdzić decyzję z urzędu gminy, by upewnić się co do kwoty.

Jeśli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna, 15 maja mija termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Warto sprawdzić decyzję z urzędu gminy, by upewnić się co do kwoty. Podatki lokalne (osoby prawne): Spółki i inne jednostki organizacyjne muszą w tym terminie wpłacić comiesięczną ratę podatku od nieruchomości i leśnego za bieżący miesiąc (maj).

Do 20 maja: Wielkie rozliczenie dochodowe (PIT i CIT)

Wybór formy opodatkowania: Jeśli pierwszy przychód w roku osiągnąłeś w kwietniu, masz czas tylko do 20 maja na wybór między ryczałtem a podatkiem liniowym.

Jeśli pierwszy przychód w roku osiągnąłeś w kwietniu, masz czas tylko do 20 maja na wybór między ryczałtem a podatkiem liniowym. PIT kasowy: Termin na oświadczenie o wyborze metody kasowej dla nowych przedsiębiorców (płacenie podatku dopiero po realnym otrzymaniu gotówki od klienta).

Do 25 maja: VAT, JPK i podatki branżowe

JPK_V7M i płatność VAT: Najważniejszy obowiązek dla czynnych podatników VAT. Musisz wysłać plik JPK (ewidencja + deklaracja) za kwiecień i uregulować wynikający z niego podatek.

Najważniejszy obowiązek dla czynnych podatników VAT. Musisz wysłać plik JPK (ewidencja + deklaracja) za kwiecień i uregulować wynikający z niego podatek. VAT-UE: Jeśli handlowałeś z kontrahentami z Unii Europejskiej (WNT, WDT), musisz złożyć informację podsumowującą.

Jeśli handlowałeś z kontrahentami z Unii Europejskiej (WNT, WDT), musisz złożyć informację podsumowującą. Podatki specjalistyczne: To również czas na rozliczenie akcyzy (AKC-4), podatku cukrowego (CUK) oraz podatku od sprzedaży detalicznej.

Do 1 czerwca: Procedury importowe i transportowe

VAT VII-DO: Dotyczy podmiotów rozliczających się w procedurze importu (IOSS) – deklaracja i wpłata podatku w euro.

Dotyczy podmiotów rozliczających się w procedurze importu (IOSS) – deklaracja i wpłata podatku w euro. VAT-11: Termin dla osób niebędących podatnikami, które dokonały wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (np. samochodu do innego kraju UE).

Podsumowanie

Połowa miesiąca to strategiczny moment dla Twojej płynności finansowej oraz rozliczeń majątkowych.Dzień 20 maja to najważniejsza data dla większości przedsiębiorców w Polsce. To wtedy rozliczamy się z dochodów wypracowanych w kwietniu.Bez względu na to, czy rozliczasz się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), czy płacisz podatek liniowy, musisz obliczyć i wpłacić zaliczkę na. Dotyczy to również osób prawnych rozliczającychJeśli zatrudniasz zespół na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, do 20 maja musisz przelać do urzędu skarbowego zaliczki pobrane z ich wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu.Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu wpłacają podatek od przychodu osiągniętego w poprzednim miesiącu.To także termin graniczny na złożenie kluczowych dokumentów, jeśli Twoja sytuacja uległa zmianie:Pod koniec miesiąca uwaga przesuwa się w stronę podatków pośrednich i sprawozdawczości elektronicznej.Z uwagi na to, że 31 maja 2026 roku wypada w niedzielę, terminy przesyłają się na poniedziałek, 1 czerwca.Majowe terminy wymagają od przedsiębiorcy dużej dyscypliny, zwłaszcza w okolicach 15. i 20. dnia miesiąca. Aby uniknąć stresu, warto przygotować dokumenty dla księgowości z kilkudniowym wyprzedzeniem. Pamiętaj, że terminowa płatność to nie tylko brak odsetek, ale także spokój ducha, który pozwala skupić się na tym, co w Twojej firmie najważniejsze – na generowaniu zysków.