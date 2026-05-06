Majowy niezbędnik przedsiębiorcy. Terminy podatkowe, o których musisz pamiętać
2026-05-06 13:36
Do 15 maja: Czas na faktury i podatki lokalne
Połowa miesiąca to strategiczny moment dla Twojej płynności finansowej oraz rozliczeń majątkowych.
- Ostateczny termin wystawienia faktur: To ostatni dzwonek na wystawienie faktur za towary i usługi dostarczone w kwietniu. Pamiętaj, że dotyczy to również faktur zaliczkowych – jeśli otrzymałeś wpłatę w zeszłym miesiącu, dokument musi zostać wystawiony najpóźniej dziś.
- Druga rata podatków lokalnych (osoby fizyczne): Jeśli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna, 15 maja mija termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Warto sprawdzić decyzję z urzędu gminy, by upewnić się co do kwoty.
- Podatki lokalne (osoby prawne): Spółki i inne jednostki organizacyjne muszą w tym terminie wpłacić comiesięczną ratę podatku od nieruchomości i leśnego za bieżący miesiąc (maj).
Do 20 maja: Wielkie rozliczenie dochodowe (PIT i CIT)
Dzień 20 maja to najważniejsza data dla większości przedsiębiorców w Polsce. To wtedy rozliczamy się z dochodów wypracowanych w kwietniu.
1. Zaliczki na podatek dochodowy
Bez względu na to, czy rozliczasz się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), czy płacisz podatek liniowy, musisz obliczyć i wpłacić zaliczkę na PIT. Dotyczy to również osób prawnych rozliczających CIT.
2. Rozliczenie pracowników
Jeśli zatrudniasz zespół na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, do 20 maja musisz przelać do urzędu skarbowego zaliczki pobrane z ich wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu.
3. Ryczałt ewidencjonowany
Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu wpłacają podatek od przychodu osiągniętego w poprzednim miesiącu.
4. Ważne oświadczenia
To także termin graniczny na złożenie kluczowych dokumentów, jeśli Twoja sytuacja uległa zmianie:
- Wybór formy opodatkowania: Jeśli pierwszy przychód w roku osiągnąłeś w kwietniu, masz czas tylko do 20 maja na wybór między ryczałtem a podatkiem liniowym.
- PIT kasowy: Termin na oświadczenie o wyborze metody kasowej dla nowych przedsiębiorców (płacenie podatku dopiero po realnym otrzymaniu gotówki od klienta).
Do 25 maja: VAT, JPK i podatki branżowe
Pod koniec miesiąca uwaga przesuwa się w stronę podatków pośrednich i sprawozdawczości elektronicznej.
- JPK_V7M i płatność VAT: Najważniejszy obowiązek dla czynnych podatników VAT. Musisz wysłać plik JPK (ewidencja + deklaracja) za kwiecień i uregulować wynikający z niego podatek.
- VAT-UE: Jeśli handlowałeś z kontrahentami z Unii Europejskiej (WNT, WDT), musisz złożyć informację podsumowującą.
- Podatki specjalistyczne: To również czas na rozliczenie akcyzy (AKC-4), podatku cukrowego (CUK) oraz podatku od sprzedaży detalicznej.
Do 1 czerwca: Procedury importowe i transportowe
Z uwagi na to, że 31 maja 2026 roku wypada w niedzielę, terminy przesyłają się na poniedziałek, 1 czerwca.
- VAT VII-DO: Dotyczy podmiotów rozliczających się w procedurze importu (IOSS) – deklaracja i wpłata podatku w euro.
- VAT-11: Termin dla osób niebędących podatnikami, które dokonały wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (np. samochodu do innego kraju UE).
Podsumowanie
Majowe terminy wymagają od przedsiębiorcy dużej dyscypliny, zwłaszcza w okolicach 15. i 20. dnia miesiąca. Aby uniknąć stresu, warto przygotować dokumenty dla księgowości z kilkudniowym wyprzedzeniem. Pamiętaj, że terminowa płatność to nie tylko brak odsetek, ale także spokój ducha, który pozwala skupić się na tym, co w Twojej firmie najważniejsze – na generowaniu zysków.
Autor: Katarzyna Maniecka - Główna Księgowa i Wspólnik w Taxeo,
oprac. : TAXEO
