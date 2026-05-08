Czy można złożyć lub zmienić PIT po terminie? Przewodnik dla spóźnialskich

2026-05-08 13:52

Termin na złożenie PIT-ów minął 30 kwietnia, ale to nie koniec możliwości - nawet jeśli zapomnieliśmy o rozliczeniu lub popełniliśmy błąd, przepisy dają nam szansę na naprawę sytuacji. Spóźnialscy mogą jeszcze złożyć zeznanie i uregulować podatek z odsetkami, a czynny żal pomaga unikać kary. Co więcej, korekta PIT to sposób na odzyskanie ulg (np. termomodernizacyjnej) i wyższy zwrot podatku. Do 1 czerwca 2026 można też zmienić numer KRS organizacji pożytku publicznego. Jak skorzystać z tych możliwości?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Co zrobić, jeśli nie złożyliśmy PIT w terminie i jak unikać kary za spóźnienie.
  • Jak złożyć czynny żal, by uniknąć konsekwencji karno-skarbowych za brak zeznania podatkowego.
  • Dlaczego korekta PIT to szansa na odzyskanie ulg podatkowych (np. termomodernizacyjnej) i wyższy zwrot.
  • Jakie ryzyka niesie ze sobą spóźnione złożenie PIT.
  • Do kiedy można zmienić numer KRS organizacji pożytku publicznego w złożonym zeznaniu.
  • Jak skorygować zeznanie podatkowe, jeśli odnaleźliśmy dodatkowe dokumenty uprawniające do ulg.

W zeszłym roku aż 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian. Choć tegoroczny termin na rozliczenia już minął, eksperci wskazują, że taka bierność często oznacza utratę ulg i odliczeń. Na szczęście przepisy pozwalają na naprawienie błędów: ponownie ruszyła usługa Twój e-PIT, co pozwala spóźnialskim na złożenie „czynnego żalu”, a pozostałym na korektę, która otwiera drogę do odzyskania nadpłaconego podatku.

Podatnicy PIT mieli czas do 30 kwietnia na złożenie swoich deklaracji podatkowych. Zdecydowana większość pamiętała o przesłaniu formularza. Co jednak, gdy o tym zapomnieliśmy i nie dochowaliśmy terminu? Albo jeśli okazało się, że nasz PIT zawiera błąd lub nie uwzględniliśmy wszystkich należnych nam ulg? Czy mimo upływu granicznej daty możemy złożyć lub skorygować zeznanie podatkowe?

Nie złożyłem PIT w terminie


– Dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 ratunkiem jest automatyczna akceptacja. Nawet jeśli zapomnimy wysłać zeznanie, przygotowane wcześniej formularze zaakceptują się automatycznie w rządowej aplikacji. Pod warunkiem, że nie zostały wcześniej złożone samodzielnie i nie zostały odrzucone – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.

Nie wszyscy mogą jednak liczyć na to rozwiązanie. – Podatnicy rozliczający się na innych formularzach niż PIT-37 i PIT-38, muszą pamiętać o obowiązku wobec fiskusa. Jeśli nie należymy do grona osób, którym automatycznie zaakceptowano zeznania roczne, i spóźnimy się z deklaracją, grozi nam kara grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – przestrzega Monika Piątkowska.

Dla osób, których zeznanie nie trafiło do urzędu (i nie zostało zaakceptowane automatycznie), liczy się każda doba. Zwłoka generuje nie tylko ryzyko kary karno-skarbowej, ale i narastające odsetki od ewentualnej niedopłaty podatku. Co więcej, spóźnialscy tracą bezpowrotnie prawo do przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

– Jeżeli nie złożyliśmy swojego PIT, powinniśmy jak najszybciej przesłać zaległe zeznanie podatkowe oraz uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami. Warto również złożyć czynny żal do urzędu skarbowego. Jest to szansa na uniknięcie konsekwencji karno-skarbowych w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego – dodaje doradca podatkowy z e-pity.

Korekta jako sposób na wyższy zwrot


Złożenie deklaracji w terminie lub jej automatyczna akceptacja nie zamyka drogi do optymalizacji podatkowej. Błędy w obliczeniach czy odnalezienie faktur uprawniających do ulg (np. termomodernizacyjnej) to sygnał do złożenia korekty.

– Korekty możemy dokonać również wtedy, kiedy rozliczenie będzie dla nas korzystniejsze niż to pierwotnie złożone. Przykładowo, jeśli odnaleźliśmy fakturę dokumentującą zakup objęty ulgą termomodernizacyjną, możemy skorygować formularz i otrzymać zwrot – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.

Warto podkreślić, że do 1 czerwca 2026 roku podatnicy mają czas na ewentualną zmianę numeru KRS organizacji pożytku publicznego w złożonych już zeznaniach. Samo złożenie deklaracji w terminie jest dopełnieniem formalności, ale raz wysłany dokument nie oznacza braku możliwości zmiany danych. Korekta to najprostsza droga do aktualizacji rozliczenia i przedstawienia stanu faktycznego.
