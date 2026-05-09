Kryptowaluty i PIT-38. Co zrobić, gdy nie złożyłeś PIT, a nie masz dostępu do historii transakcji?

Tysiące inwestorów Zondacrypto może stanąć przed poważnymi problemami podatkowymi. Polskie prawo nakłada obowiązek złożenia PIT-38 nie tylko przy sprzedaży kryptowalut, ale także przy ich zakupie - nawet jeśli nie osiągnięto żadnego przychodu. Wiele osób dopiero teraz zdaje sobie sprawę, że brak deklaracji złożonej w terminie może zostać uznany za wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe. Brak dostępu do historii transakcji na niedostępnej od kwietnia platformie utrudnia jednak prawidłowe rozliczenie. Eksperci ostrzegają: wpisywanie danych "na oko" może narazić na dodatkowe ryzyko, a najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze złożenie czynnego żalu z uwzględnieniem dostępnych alternatywnych źródeł dokumentacji, zanim urząd skarbowy rozpocznie kontrole.

Z tego artykułu dowiesz się:

dlaczego PIT-38 należy złożyć nawet wtedy, gdy nie sprzedano kryptowalut i jakie są konsekwencje zaniedbania tego obowiązku,

jakie ryzyko podatkowe i karno-skarbowe grozi inwestorom Zondacrypto z powodu braku dostępu do historii transakcji,

co zrobić, gdy nie masz dostępu do dokumentacji transakcji kryptowalutowych i jakie alternatywne źródła można wykorzystać,

na czym polega czynny żal w przypadku zaległych deklaracji PIT-38 i jak go prawidłowo sformułować,

dlaczego bierność w kwestii rozliczeń podatkowych może okazać się najgorszym rozwiązaniem dla inwestorów kryptowalut.

dlaczego wpisywanie do deklaracji PIT-38 danych szacunkowych lub opartych na przypuszczeniach może pogorszyć sytuację podatnika.

Sprawa Zondacrypto przestaje być wyłącznie historią o problemach giełdy kryptowalutowej i utraconym dostępie do środków. Coraz wyraźniej widać, że może ona uruchomić również poważne konsekwencje podatkowe dla samych użytkowników platformy. Problem polega na tym, że wielu inwestorów przez lata funkcjonowało w przekonaniu, że obowiązek podatkowy przy kryptowalutach powstaje dopiero w momencie sprzedaży cyfrowych aktywów i osiągnięcia realnego zysku. Tymczasem polskie przepisy przewidują znacznie szerszy obowiązek raportowania.- wyjaśnia Tomasz Prokurat, partner w Kancelarii Litigato. Jak podkreśla,, a w określonych sytuacjach nawet jako przestępstwo skarbowe.To właśnie ten aspekt sprawy zaczyna dziś budzić największe obawy wśród użytkowników platformy. Problem może dotyczyć dziesiątek tysięcy podatników, którzy dopiero teraz uświadamiają sobie, że przez lata mogli nie realizować obowiązków podatkowych związanych z obrotem kryptowalutami.Wielu z nich chciałoby dziś złożyć zaległe deklaracje wraz z tzw. czynnym żalem, czyli mechanizmem, który – co do zasady – pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, jeśli podatnik sam ujawni nieprawidłowości zanim organ podatkowy rozpocznie czynności sprawdzające lub kontrolę. Problem w tym, że w przypadku kryptowalut kluczowe znaczenie ma. A do tego niezbędna jest- wskazuje Tomasz Prokurat.Ekspert podkreśla jednocześnie, że w takiej sytuacji podatnicy nie powinni podejmować pochopnych działań.– ostrzega partner Kancelarii Litigato.Nie oznacza to jednak, że podatnik pozostaje całkowicie bezradny. Jak zaznacza Prokurat, w praktyce warto sięgać po wszelkie dostępne– m.in. wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów na giełdę, wiadomości e-mail dokumentujące transakcje czy dane zewnętrznych narzędzi służących do śledzenia portfeli kryptowalutowych.Istotne może być również– tłumaczy ekspert.Najgorszym rozwiązaniem – jak podkreśla Tomasz Prokurat – pozostaje jednak całkowita bierność.- zaznacza.Zdaniem ekspertów sprawa Zondacrypto może stać się dla rynku kryptowalut ważnym sygnałem ostrzegawczym. Pokazuje bowiem, że problemem nie jest wyłącznie bezpieczeństwo środków przechowywanych na giełdzie, ale również właściwe dokumentowanie historii transakcji i archiwizowanie danych potrzebnych do rozliczeń podatkowych. W praktyce to właśnie brak dokumentacji może dziś okazać się dla wielu inwestorów najbardziej kosztownym elementem całej sprawy.