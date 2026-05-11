Wyższe stawki ryczałtu, ograniczenia w uldze mieszkaniowej i zmiany w amortyzacji samochodów. Co czeka podatników od 2027?

Rząd wrócił do prac nad projektem UD116, który wprowadza kluczowe zmiany w podatkach dochodowych (CIT, PIT, ryczałt) od 1 stycznia 2027 roku. Nowelizacja dotyczy m.in. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, estońskiego CIT, ulgi mieszkaniowej, amortyzacji samochodów oraz podatku minimalnego. Eksperci zwracają uwagę na podwyższenie stawek ryczałtu do 15% i 17% dla wybranych usług, 3-letnią karencję w uldze mieszkaniowej oraz poszerzenie katalogu ukrytych zysków w estońskim CIT. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania, ale warto już teraz przeanalizować, jakie potencjalne zmiany czekają biznes.

Z tego artykułu dowiesz się:

jakie zmiany w podatkach dochodowych (CIT, PIT, ryczałt) przewiduje projekt UD116 od 1 stycznia 2027 roku,

dlaczego stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają zostać podwyższone do 15% i 17% dla wybranych usług,

jakie modyfikacje czekają estoński CIT,

na czym polega 3-letnia karencja w uldze mieszkaniowej i jakie ograniczenia zostaną wprowadzone,

jakie nowe zasady amortyzacji samochodów osobowych (w zależności od emisji CO₂) mają obowiązywać od 2027 roku.

Najważniejsze propozycje zmian podatkowych

Estoński CIT pod większą kontrolą

Rząd niedawno wrócił do projektu zmian w podatkach dochodowych, który może istotnie wpłynąć na przedsiębiorców, wspólników spółek i osoby korzystające z wybranych preferencji podatkowych. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Marcin Borkowski, ekspert Alliance Business Connect w Radzie Ekspertów do spraw podatków, przygotował zestawienie najważniejszych propozycji i wskazuje, które rozwiązania mogą wymagać szczególnej uwagi biznesu.Projekt UD116, nowelizujący ustawy o CIT, PIT i zryczałtowanym podatku dochodowym, jest obecnie na etapie opiniowania. Jak wynika z opracowania przygotowanego przez Marcina Borkowskiego, najnowsza wersja projektu pochodzi z 16 marca 2026 roku i uwzględnia dotychczas zgłaszane uwagi.Zmiany dotyczą m.in. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, estońskiego CIT, ulgi mieszkaniowej, amortyzacji samochodów osobowych, IP Box, krajowego podatku minimalnego CIT oraz podatku od przerzuconych dochodów.– Są to oczywiście tylko niektóre zmiany zaproponowane w projekcie. Nowelizacja zakłada jeszcze m.in.: wprowadzenie wymogu zatrudnienia w ramach ulgi IP-Box, zmiany w krajowym podatku minimalnym CIT, czy podatku od przerzuconych dochodów, rozszerzenie zakresu zwolnienia dedykowanego dochodom przeznaczanym na określone cele statutowe organizacji pożytku publicznego, wyłączenie z kosztów podatkowych finansowania dłużnego od kredytów refinansowych czy doprecyzowanie definicji małego podatnika – komentuje Marcin Borkowski.Z przygotowanego zestawienia wynika, że projekt przewiduje m.in.:Poszerzony ma zostać katalog przychodów objętych 17-procentową stawką ryczałtu. Chodzi m.in. o przychody z najmu, dzierżawy lub podobnych umów dotyczących własności intelektualnej zawieranych z podmiotami powiązanymi. Projekt przewiduje też podwyższenie stawki do 15 proc. dla wybranych usług na rzecz podmiotów powiązanych od nadwyżki powyżej 100 tys. zł.Podatnicy świadczący określone usługi, którzy nie zatrudniają pracowników, mieliby płacić 15 proc. podatku od nadwyżki przychodów powyżej 100 tys. zł. Obecnie w wielu takich przypadkach stosowana jest stawka 8,5 proc.Projekt przewiduje poszerzenie katalogu ukrytych zysków. Dotyczy to m.in. świadczeń wypłacanych wspólnikom lub podmiotom powiązanym z tytułu najmu, dzierżawy, usług doradczych, księgowych, prawnych, reklamowych, zarządczych czy powtarzających się świadczeń niepieniężnych.W projekcie pojawia się definicja takich wydatków, oparta m.in. na braku związku z przychodami oraz na sankcyjnym lub publicznoprawnym charakterze wydatku, np. kar, grzywien czy odsetek od zaległości podatkowych.Planowane jest wprowadzenie 3-letniego okresu karencji. W praktyce z ulgi mieszkaniowej będzie można skorzystać raz na trzy lata. Zmiana ma dotyczyć nieruchomości nabytych po wejściu w życie nowelizacji.Projekt zakłada zróżnicowanie limitów kosztów amortyzacji w zależności od emisji CO₂. Dla samochodów o emisji poniżej 50 g CO₂/km limit miałby wynosić 150 tys. zł, a dla pojazdów o wyższej emisji – 100 tys. zł.Jednym z istotniejszych obszarów projektu są zmiany dotyczące estońskiego CIT. Według eksperta ABC nowe przepisy mogą wprost uregulować kwestie, które już od pewnego czasu były przedmiotem sporów podatników ze skarbówką.– Powyższa zmiana sankcjonuje politykę fiskalną i kierunek orzeczniczy, który obserwowaliśmy już od pewnego czasu. Najmy od podmiotów powiązanych i świadczenie przez nie usług, a już w szczególności wynagrodzenie wspólnika z tytułu świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki z art. 176 ksh nie były dobrze widziane przez skarbówkę, która od mniej więcej roku zaczęła wydawać negatywne interpretacje, uznając, że np. wynagrodzenie z tytułu najmu nieruchomości przez wspólnika na rzecz spółki stanowi ukryty zysk – wyjaśnia Marcin Borkowski.Jednocześnie projekt przewiduje również pewne wyłączenia. Do ukrytych zysków nie miałyby być zaliczane m.in. należności na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego z tytułu nabycia surowców, materiałów i towarów wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej, a także niektórych usług niezbędnych do wytworzenia towarów lub usług oferowanych przez podatnika.– Pozostawia to wobec tego pewną furtkę dla transakcji między wspólnikiem, podmiotem powiązanym a spółką na ryczałcie. Brak opodatkowania takiego wynagrodzenia jako ukrytego zysku będzie wyjątkiem, a warunki ku temu zostaną wprost określone w ustawie – dodaje ekspert.Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, jednak projekt jest nadal na etapie prac rządowych. Ekspert ABC podkreśla, że ostateczny kształt zmian nie jest jeszcze przesądzony.