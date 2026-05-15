eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweNowe zasady UE-MERCOSUR: preferencje celne pod warunkiem bezbłędnej dokumentacji

Nowe zasady UE-MERCOSUR: preferencje celne pod warunkiem bezbłędnej dokumentacji

2026-05-15 11:42

Nowe zasady UE-MERCOSUR: preferencje celne pod warunkiem bezbłędnej dokumentacji

Nowe zasady UE-MERCOSUR: preferencje celne pod warunkiem bezbłędnej dokumentacji © wygenerowane przez AI

Od 1 maja 2026 r. rozpoczęto tymczasowe stosowanie umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami MERCOSUR. Dla przedsiębiorców oznacza to możliwość korzystania z preferencyjnych stawek celnych przy imporcie i eksporcie, ale jednocześnie pojawiają się nowe obowiązki oraz ryzyka. W praktyce największym wyzwaniem może okazać się nie sama treść reguł pochodzenia, lecz różnice pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi przez poszczególne państwa MERCOSUR. Już dziś widać, że część importerów może popełniać błędy skutkujące odmową preferencji, dopłatą cła i wszczęciem postępowań weryfikacyjnych.

Przeczytaj także: Umowa handlowa UE-Mercosur: Czy polski rynek pracy i rolnictwo są zagrożone?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Od kiedy obowiązują nowe zasady umowy UE–MERCOSUR i jakie możliwości oraz obowiązki niosą ze sobą dla przedsiębiorców.
  • Jakie dokumenty pochodzenia są wymagane do skorzystania z preferencyjnych stawek celnych i jakie są różnice między poszczególnymi państwami MERCOSUR.
  • Dlaczego prawidłowa dokumentacja jest kluczowa dla unikania odmowy preferencji, dopłaty cła i postępowań weryfikacyjnych.
  • Jakie nowe oznaczenia i kody preferencji należy stosować w zgłoszeniach celnych oraz jakie numery identyfikacyjne eksporterów są wymagane.
  • Jakie rozwiązania przejściowe przewiduje umowa dla towarów w tranzycie, składach celnych lub wolnych obszarach celnych.

Nowa umowa – nowe możliwości i nowe obowiązki


Tymczasowe stosowanie Umowy przejściowej UE–MERCOSUR otwiera przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego traktowania taryfowego w handlu z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Aby jednak skorzystać z obniżonych stawek celnych, importer będzie musiał spełnić określone wymogi formalne i prawidłowo udokumentować pochodzenie towaru.

W zgłoszeniach celnych konieczne będzie stosowanie odpowiednich kodów preferencji i dokumentów, w tym kodu U126 dla dokumentów pochodzenia. Pojawią się także nowe oznaczenia związane z regionem MERCOSUR.

Choć z perspektywy systemowej rozwiązania wydają się uporządkowane, praktyka może okazać się znacznie bardziej skomplikowana.

Preferencja także po odprawie – dwa lata na korektę


Jedną z istotnych zmian jest możliwość wystąpienia o preferencję taryfową również po dokonaniu importu. Jeżeli importer nie złożył wniosku w chwili odprawy, będzie mógł zrobić to później – nawet do dwóch lat od daty przywozu towaru.

To rozwiązanie może mieć duże znaczenie praktyczne w sytuacjach, gdy dokument pochodzenia nie dotarł na czas, wymagał uzupełnienia lub gdy towar pozostawał w procedurach specjalnych, np. w składzie celnym.

Jednocześnie przedsiębiorcy nie powinni traktować tego jako „bezpiecznika” pozwalającego odłożyć kwestie pochodzenia na później. Późniejsze korygowanie zgłoszeń zawsze zwiększa ryzyko kontroli i dodatkowych pytań ze strony organów.

MERCOSUR nie działa według jednej zasady


Największym zaskoczeniem dla rynku może być fakt, że państwa MERCOSUR nie wdrożyły jednolitego modelu potwierdzania pochodzenia.

Część państw będzie akceptowała dwa rodzaje dokumentów pochodzenia, a część tylko jeden.

Argentyna, Brazylia i Urugwaj dopuszczają zarówno klasyczne oświadczenie eksportera, jak i przejściową formę „świadectwa pochodzenia”. Natomiast Paragwaj zdecydował się obecnie stosować wyłącznie rozwiązanie oparte na świadectwie pochodzenia.

To pozornie techniczna różnica może mieć bardzo konkretne konsekwencje.

Jeżeli importer przedstawi niewłaściwy dokument dla towaru pochodzącego z Paragwaju, organ może odmówić zastosowania preferencji.

W praktyce może to oznaczać:
  • konieczność dopłaty cła,
  • odsetki,
  • wszczęcie procedury weryfikacyjnej,
  • wydłużenie procesu odprawy.

Koniec swobody przy sporządzaniu dokumentów pochodzenia


Nowe zasady znacząco zwiększają formalizm dokumentacyjny.

Eksporterzy z państw MERCOSUR będą zobowiązani do stosowania określonych numerów identyfikacyjnych, takich jak:
  • CUIT – Argentyna,
  • CNPJ – Brazylia,
  • RUT – Urugwaj.

Numery te mogą podlegać weryfikacji przez organy celne za pomocą krajowych rejestrów elektronicznych.

Równie istotne są zasady oznaczania pochodzenia. W dokumentach należy stosować ogólne oznaczenia „Unia Europejska” lub „MERCOSUR”. Nie należy wskazywać konkretnych państw, takich jak Polska czy Brazylia.

To drobny szczegół, który w praktyce może stać się przyczyną zakwestionowania dokumentacji.

Szczególna ostrożność przy towarach w tranzycie i składach


Umowa przewiduje również rozwiązania przejściowe dla towarów znajdujących się w momencie wejścia przepisów w życie w tranzycie, składach celnych lub wolnych obszarach celnych. Preferencje mogą zostać zastosowane jeszcze przez sześć miesięcy od rozpoczęcia obowiązywania umowy.

W praktyce oznacza to konieczność szczególnej kontroli importów morskich i towarów przemieszczających się przez procedury specjalne.

Dokument pochodzenia staje się elementem zarządzania ryzykiem


Przez lata dokumenty pochodzenia traktowane były często jako element formalny, dołączany na końcu procesu logistycznego. Nowe zasady UE–MERCOSUR pokazują jednak wyraźnie, że podejście organów będzie inne.

Ryzyko nie będzie dotyczyło wyłącznie samego pochodzenia produktu. Kontrola może obejmować również zgodność dokumentów, poprawność numerów eksportera, stosowanie właściwych wzorów oraz spójność danych pomiędzy fakturami, dokumentami handlowymi i zgłoszeniem celnym.

Dlatego dla wielu przedsiębiorców wdrożenie procedur weryfikacji dokumentów pochodzenia jeszcze przed odprawą może okazać się nie tylko dobrą praktyką, ale realnym narzędziem ograniczania ryzyka celnego.

Podsumowanie


Umowa UE–MERCOSUR otwiera przedsiębiorcom drogę do preferencyjnych stawek celnych, ale jednocześnie wprowadza nowe obowiązki i ryzyka dokumentacyjne. W praktyce kluczowe znaczenie będzie miała nie tylko znajomość reguł pochodzenia, lecz przede wszystkim prawidłowe stosowanie dokumentów oraz uwzględnienie różnic pomiędzy poszczególnymi państwami MERCOSUR. W przypadku nowych zasad nawet pozornie drobny błąd formalny może skutkować odmową preferencji, dopłatą należności i kontrolą organów celnych.


Autor: dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego

Przeczytaj także: Świadectwa EUR.1 dla używanych samochodów - nowe podejście organów celnych Świadectwa EUR.1 dla używanych samochodów - nowe podejście organów celnych

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: cło, stawki celne, import towarów, import, eksport, eksporterzy, handel UE, Urugwaj, Paragwaj, Brazylia, Argentyna, Mercosur, UE, Unia Europejska, świadectwo pochodzenia towarów

Przeczytaj także

Niemcy ostrzegają przed reformami celnymi

Niemcy ostrzegają przed reformami celnymi

Indie - rynek pełen szans, ale i pułapek. 5 rzeczy, które musisz znać, zanim zaczniesz ekspansję

Indie - rynek pełen szans, ale i pułapek. 5 rzeczy, które musisz znać, zanim zaczniesz ekspansję

Umowa handlowa UE-Indie. Czy polski rynek pracy zostanie zalany pracownikami z Indii?

Umowa handlowa UE-Indie. Czy polski rynek pracy zostanie zalany pracownikami z Indii?

Eksport UE bez USA? Unia ma remedium na rosnące cła

Eksport UE bez USA? Unia ma remedium na rosnące cła

Polski eksport: słabną atuty, wzrastają obawy

Polski eksport: słabną atuty, wzrastają obawy

Świadectwo A.TR, czyli o trudnych relacjach i nietypowych uproszczeniach

Świadectwo A.TR, czyli o trudnych relacjach i nietypowych uproszczeniach

Polski eksport rośnie, a razem z nim zadłużenie eksporterów

Polski eksport rośnie, a razem z nim zadłużenie eksporterów

Opłaty celne: czy w Polsce zwrot zapłaconego cła jest możliwy?

Opłaty celne: czy w Polsce zwrot zapłaconego cła jest możliwy?

Polska w Unii Europejskiej: jakie korzyści ekonomiczne?

Polska w Unii Europejskiej: jakie korzyści ekonomiczne?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Artykuły promowane

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Najnowsze w serwisie

Silny dolar i rentowności uderzają w metale

Silny dolar i rentowności uderzają w metale

Fałszywe aplikacje w Google Play wyłudzały pieniądze. Pobrania liczone w milionach

Fałszywe aplikacje w Google Play wyłudzały pieniądze. Pobrania liczone w milionach

AI już skuteczniejsza od lekarzy? Technologie przyspieszają, odpowiedzialność ponosi człowiek

AI już skuteczniejsza od lekarzy? Technologie przyspieszają, odpowiedzialność ponosi człowiek

Najcenniejsze marki świata Kantar BrandZ 2026: koniec dominacji Apple i kluczowa rola AI

Najcenniejsze marki świata Kantar BrandZ 2026: koniec dominacji Apple i kluczowa rola AI

Polski biznes w Ukrainie rośnie. Przychody największych firm wzrosły o 20% w 2025 roku

Polski biznes w Ukrainie rośnie. Przychody największych firm wzrosły o 20% w 2025 roku

Rynki czekają na konkrety po spotkaniu Trumpa z Xi

Rynki czekają na konkrety po spotkaniu Trumpa z Xi

Najlepsi pracodawcy 2026 według Polaków. Liderami Signify, Volvo i PGE

Najlepsi pracodawcy 2026 według Polaków. Liderami Signify, Volvo i PGE

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: