Rozliczenie z KSeF: Co sprawdzić przed zamknięciem miesiąca? Praktyczna lista dla przedsiębiorców i księgowych

Od 1 kwietnia 2026 roku Krajowy System e-Faktur (KSeF) stał się obowiązkowy, wprowadzając przedsiębiorców w nową rzeczywistość podatkową. Głównym wyzwaniem jest stosowanie modelu hybrydowego, czyli równoległe przesyłanie faktur przez KSeF oraz tradycyjną pocztą elektroniczną lub w formie papierowej. Taka podwójna ścieżka doręczania dokumentów zaburza spójność deklaracji podatkowych, utrudnia rozliczenia z kontrahentami i zwiększa ryzyko kontroli ze strony Ministerstwa Finansów. Eksperci ostrzegają: dane na wizualizacji faktury mogą różnić się od tych w KSeF, co grozi dublowaniem przychodów i pracochłonną weryfikacją dokumentów. Mimo braku sankcji w 2026 roku, fiskus monitoruje aktywność podatników - czas na uporządkowanie procesów jest teraz.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie wyzwania niesie obowiązkowy KSeF i dlaczego model hybrydowy (faktury w KSeF + tradycyjne) zaburza spójność deklaracji podatkowych.

Dlaczego podwójna ścieżka doręczania faktur (KSeF + PDF/papier) zwiększa ryzyko dublowania przychodów i błędów w księgowości.

Jak Ministerstwo Finansów monitoruje wdrożenie KSeF i dlaczego brak sankcji w 2026 roku nie oznacza braku kontroli.

Jakie problemy napotykają księgowi w pierwszym miesiącu obowiązkowego KSeF, radząc sobie z trzema wersjami tego samego dokumentu.

Co sprawdzić przed zamknięciem miesiąca, aby zapewnić spójność danych w KSeF, JPK_V7 i ewidencji księgowej.

Jakie narzędzia i procedury mogą pomóc w uporządkowaniu procesów pracy z KSeF i unikaniu podwójnego księgowania.

Pułapka faktury hybrydowej i ryzyko dublowania przychodów

Brak sankcji to nie brak kontroli

Trzy wersje jednego dokumentu – codzienna rzeczywistość biur rachunkowych

Co sprawdzić przed zamknięciem miesiąca

czy wszystkie faktury sprzedaży klienta zostały wystawione, a w przypadku obowiązku wystawienia ich w KSeF, czy zostały prawidłowo przetworzone przez system (status 200 wraz z UPO),

czy faktury pobrane z KSeF zgadzają się z dokumentami przekazanymi przez klienta (np. wizualizacje),

czy nie pojawiły się zdublowane dokumenty, np. faktura przesłana wcześniej poza systemem bez numeru KSeF i później wystawiona w KSeF,

czy zostały pobrane wszystkie faktury zakupowe dostępne w KSeF a także czy w ewidencji księgowej oraz w JPK_V7 został wskazany numer KSeF dokumentów,

czy prawidłowo ustalono moment ujęcia dokumentu w ewidencji księgowej oraz dla celów odliczenia VAT/ wykazania VAT należnego,

czy zostały zweryfikowane dokumenty, które nadal funkcjonują poza systemem, np. faktury od kontrahentów zagranicznych, paragony z NIP oraz faktury spoza KSeF i oznaczone prawidłowo w JPK_V7 właściwym oznaczeniem.

Przełom kwietnia i maja przyniósł fundamentalną zmianę w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Największą barierą wdrożeniową pozostaje przyzwyczajenie do dokumentacji papierowej oraz plików PDF, które w wielu podmiotach wciąż funkcjonują w obiegu obok oficjalnych faktur ustrukturyzowanych.– komentuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup k24.Ministerstwo Finansów wielokrotnie podkreślało, że monitoruje przedsiębiorstwa pod kątem ich gotowości i stopniowego wdrożenia do nowego systemu. Choć oficjalne kary finansowe zaczną obowiązywać dopiero w przyszłości, administracja skarbowa już teraz dysponuje narzędziami do weryfikacji działań podatników.– mówi Monika Piątkowska.Ekspertka fillup k24 zwraca uwagę, że brak sankcji nie oznacza braku zainteresowania ze strony urzędów skarbowych.– podsumowuje Monika Piątkowska.W okresie przejściowym księgowi muszą mierzyć się z równoległym funkcjonowaniem aż trzech form tego samego dokumentu: oficjalnego pliku ustrukturyzowanego w KSeF, jego graficznej wizualizacji oraz tradycyjnego pliku PDF bądź papieru. To rozproszenie nakłada na biura rachunkowe obowiązek czasochłonnej weryfikacji statusu każdej faktury oraz ręcznego dopasowywania danych, by wykluczyć ryzyko podwójnego ujęcia transakcji.– wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, księgowa w fillup k24.Jak przyznaje ekspertka, w pierwszych tygodniach obowiązkowego systemu kluczowa staje się stała kontrola kompletności dokumentacji.– dodaje Zuzanna Kwiatkowska.Od 1 kwietnia, wraz z wdrożeniem systemu, praca księgowych uległa wyraźnej zmianie. W okresie przejściowym funkcjonują równolegle trzy wersje tego samego dokumentu: faktura w KSeF, jej wizualizacja oraz dokument przekazany klientowi poza systemem, co powoduje niepewność przy księgowaniu zakupów i weryfikowaniu sprzedaży.– podkreśla Zuzanna Kwiatkowska.W obecnej rzeczywistości prawnej sprawne zamknięcie miesiąca wymaga od firm oraz obsługujących je biur rachunkowych wdrożenia restrykcyjnych procedur weryfikacyjnych. Jak podsumowuje Zuzanna Kwiatkowska, aby zapewnić pełną spójność danych przed wysyłką deklaracji, kluczowe jest skontrolowanie następujących obszarów: