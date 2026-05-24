Ważne dla Ukraińców w Polsce: 183 dni pobytu = obowiązek rozliczenia PIT w Polsce

Tysiące Ukraińców od lat mieszka i pracuje w Polsce, ale podatki płaci wyłącznie w Ukrainie. To poważny błąd - polski fiskus może się upomnieć o swoje, a konsekwencje mogą być dotkliwe: zaległości podatkowe, odsetki, a nawet odpowiedzialność karno-skarbowa. Kluczowe nie jest bowiem to, gdzie ma siedzibę pracodawca, ale gdzie faktycznie przebywa i wykonuje pracę pracownik. Jeśli przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku lub ma tu centrum interesów życiowych, staje się polskim rezydentem podatkowym. Co to oznacza i jak unikać problemów? Wyjaśniamy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Ukraińcy mieszkający i pracujący w Polsce mogą być zobowiązani do rozliczenia podatków w naszym kraju.

Jakie czynniki decydują o rezydencji podatkowej i obowiązku złożenia PIT w Polsce.

Jak unikać podwójnego opodatkowania i jakie są konsekwencje braku rozliczenia podatków w Polsce.

Jakie kroki powinni podjąć Ukraińcy, aby uregulować swoją sytuację podatkową i unikać sankcji.

183 dni, które zmieniają wszystko

przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku lub

posiada tu centrum interesów życiowych, w szczególności mieszkanie, rodzinę, szkołę dzieci czy główne źródło dochodu, przy czym decydujący jest całokształt jej sytuacji.

Największe mity

Konsekwencje braku rozliczenia w Polsce

Co warto zrobić?

policzyć rzeczywisty czas pobytu w Polsce,

przeanalizować, gdzie znajduje się centrum interesów życiowych,

sprawdzić, czy nie powstał obowiązek złożenia zaległych deklaracji PIT,

uporządkować model współpracy z zagranicznym pracodawcą.

Doradcy podatkowi coraz częściej spotykają się z sytuacjami, w których po kilku latach pobytu w Polsce ukraińscy obywatele zgłaszają się do nich z zaległymi zeznaniami podatkowymi i naliczonymi odsetkami. Zdarza się, że są narażeni na ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej. Często o tym nie wiedzą, ale kluczowe znaczenie ma bowiem nie kraj pracodawcy, ale miejsce życia i wykonywania pracy.– wskazuje Tomasz Prokurat, partner w kancelarii Litigato.Polskie przepisy są w tej kwestii jasne. Rezydentem podatkowym w Polsce jest osoba fizyczna, która:Wystarczy spełnienie jednego z tych warunków, aby Polska mogła oczekiwać rozliczenia całego dochodu – również tego uzyskiwanego z pracy dla zagranicznego pracodawcy. W praktyce problem dotyczy często osób, które od 2022 r. mieszkają w Polsce niemal na stałe, wynajmują mieszkania, pracują zdalnie z Warszawy, Krakowa czy Wrocławia, ale formalnie nadal rozliczają się wyłącznie w Ukrainie.– mówi Mateusz Zubik Project Manager w Smart Solutions HR.– mówi Tomasz Prokurat, partner w kancelarii LitigatoNajczęściej problemy wynikają z błędnego przekonania, że skoro podatek został zapłacony w Ukrainie, polski fiskus nie może go ponownie zażądać. Zapisy w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają ustalić, który kraj ma prawo opodatkować dochód w danej sytuacji, a jeśli wynika z nich, że prawo to mają obydwa kraje, wówczas dopiero zastosowanie znajdują mechanizmy unikania podwójnego opodatkowania: odliczenia lub zwolnienia. Aby uniknąć podwójnego podatku, trzeba prawidłowo rozliczyć dochód również w Polsce i ewentualnie wykazać podatek zapłacony za granicą. Brak działania może oznaczać podwójny problem: podatek pobrany w Ukrainie i zaległość podatkową w Polsce.– mówi Mariana Zubryk Project Manager w Smart Solutions HR.Inny rozpowszechniony mit to przekonanie, że dopóki pracodawca jest ukraiński, Polska nie ma prawa do podatku od dochodu. W polskim PIT kluczowe są przede wszystkim dwa czynniki: rezydencja podatkowa oraz miejsce faktycznego wykonywania pracy. Jeżeli ktoś pracuje fizycznie z terytorium Polski – nawet zdalnie, dla pracodawcy z Kijowa czy Lwowa, ale też z Berlina czy Londynu – to z perspektywy polskiego fiskusa jego wynagrodzenie ma bardzo silny związek z naszym krajem.Zaniedbanie obowiązków w Polsce może mieć kilka wymiarów. Po pierwsze, finansowy – powstają zaległości podatkowe powiększone o odsetki, często za kilka lat, co przy dobrze opłacanych zawodach w branży IT może oznaczać bardzo znaczące kwoty. Po drugie, karno-skarbowy – dłuższe nieujawnianie dochodów w Polsce, przy jednoczesnym stałym pobycie, może zostać ocenione jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Po trzecie, międzynarodowy – im dłużej trwa taki stan, tym trudniej odzyskać podatek zapłacony na Ukrainie albo prawidłowo go rozliczyć w Polsce.Ryzyko dotyczy również ukraińskich firm. Jeżeli kluczowi pracownicy stale wykonują pracę z Polski, to polskie organy mogą uznać, że zagraniczna spółka prowadzi tu działalność poprzez tzw. zakład podatkowy. To może oznaczać obowiązek rozliczania CIT w Polsce również przez te ukraińskie firmy.Najgorszym rozwiązaniem jest ignorowanie problemu. W pierwszej kolejności warto:W wielu przypadkach możliwe jest ograniczenie ryzyka i uniknięcie sankcji, szczególnie jeśli podatnik sam podejmie działania, zanim zrobi to urząd skarbowy. W dobie pracy zdalnej granice państw mogą być mniej widoczne na co dzień, ale dla fiskusa nadal mają ogromne znaczenie. Jeśli życie i praca od lat toczą się w Polsce, samo przekonanie, że „podatek jest w Kijowie”, może okazać się bardzo kosztowne.