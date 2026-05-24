eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweWażne dla Ukraińców w Polsce: 183 dni pobytu = obowiązek rozliczenia PIT w Polsce

Ważne dla Ukraińców w Polsce: 183 dni pobytu = obowiązek rozliczenia PIT w Polsce

2026-05-24 00:07

Ważne dla Ukraińców w Polsce: 183 dni pobytu = obowiązek rozliczenia PIT w Polsce

Ważne dla Ukraińców w Polsce: 183 dni pobytu = obowiązek rozliczenia PIT w Polsce © wygenerowane przez AI

Tysiące Ukraińców od lat mieszka i pracuje w Polsce, ale podatki płaci wyłącznie w Ukrainie. To poważny błąd - polski fiskus może się upomnieć o swoje, a konsekwencje mogą być dotkliwe: zaległości podatkowe, odsetki, a nawet odpowiedzialność karno-skarbowa. Kluczowe nie jest bowiem to, gdzie ma siedzibę pracodawca, ale gdzie faktycznie przebywa i wykonuje pracę pracownik. Jeśli przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku lub ma tu centrum interesów życiowych, staje się polskim rezydentem podatkowym. Co to oznacza i jak unikać problemów? Wyjaśniamy.

Przeczytaj także: Zatrudnienie Ukraińca. Jakie obowiązki pracodawcy po 183 dniach pobytu pracownika w Polsce?

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Dlaczego Ukraińcy mieszkający i pracujący w Polsce mogą być zobowiązani do rozliczenia podatków w naszym kraju.
  • Jakie czynniki decydują o rezydencji podatkowej i obowiązku złożenia PIT w Polsce.
  • Jak unikać podwójnego opodatkowania i jakie są konsekwencje braku rozliczenia podatków w Polsce.
  • Jakie kroki powinni podjąć Ukraińcy, aby uregulować swoją sytuację podatkową i unikać sankcji.

Doradcy podatkowi coraz częściej spotykają się z sytuacjami, w których po kilku latach pobytu w Polsce ukraińscy obywatele zgłaszają się do nich z zaległymi zeznaniami podatkowymi i naliczonymi odsetkami. Zdarza się, że są narażeni na ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej. Często o tym nie wiedzą, ale kluczowe znaczenie ma bowiem nie kraj pracodawcy, ale miejsce życia i wykonywania pracy.

– Wielu Ukraińców żyje dziś w przekonaniu, że skoro podatek pobiera ukraiński pracodawca, to temat polskiego PIT ich nie dotyczy. Tymczasem po przekroczeniu 183 dni pobytu w Polsce albo przeniesieniu tutaj centrum interesów życiowych sytuacja podatkowa może zmienić się diametralnie – wskazuje Tomasz Prokurat, partner w kancelarii Litigato.

183 dni, które zmieniają wszystko


Polskie przepisy są w tej kwestii jasne. Rezydentem podatkowym w Polsce jest osoba fizyczna, która:
  • przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku lub
  • posiada tu centrum interesów życiowych, w szczególności mieszkanie, rodzinę, szkołę dzieci czy główne źródło dochodu, przy czym decydujący jest całokształt jej sytuacji.

Wystarczy spełnienie jednego z tych warunków, aby Polska mogła oczekiwać rozliczenia całego dochodu – również tego uzyskiwanego z pracy dla zagranicznego pracodawcy. W praktyce problem dotyczy często osób, które od 2022 r. mieszkają w Polsce niemal na stałe, wynajmują mieszkania, pracują zdalnie z Warszawy, Krakowa czy Wrocławia, ale formalnie nadal rozliczają się wyłącznie w Ukrainie.

- Należy pamiętać, że organy podatkowe mogą skrupulatnie przeanalizować stan faktyczny danego rezydenta, czyli w jakim kraju posiada konta bankowe, gdzie opłacane są rachunki lub nawet z jakimi operatorami sieci komórkowych posiada umowy. Te z pozoru drobne aspekty mogą mieć zasadniczy wpływ na to, jaka rezydencja podatkowa faktycznie zostanie wpisana w rejestr – mówi Mateusz Zubik Project Manager w Smart Solutions HR.

- Dla polskiego fiskusa istotne są dwa pytania: czy dana osoba jest polskim rezydentem podatkowym oraz gdzie faktycznie wykonywana jest praca. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi „tak”, a na drugie: „w 100% z terytorium Polski”, to bez wątpliwości powstaje obowiązek rozliczenia podatku od tego wynagrodzenia w Polsce.

Co więcej, opodatkowanie w Polsce będzie mieć miejsce również w wielu przypadkach, gdy tylko na jedno z tych pytań odpowiedź jest twierdząca. Polsko-ukraińska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje, że dochód z pracy najemnej wykonywanej w Polsce może być opodatkowany w Polsce, nawet gdy wykonuje ją osoba, która nie jest w niej rezydentem podatkowym, a Ukraina może nadal uważać taką osobę za swojego rezydenta. Od strony technicznej powinien zadziałać mechanizm eliminacji podwójnego opodatkowania, ale nie dzieje się to automatycznie – mówi Tomasz Prokurat, partner w kancelarii Litigato

Największe mity


Najczęściej problemy wynikają z błędnego przekonania, że skoro podatek został zapłacony w Ukrainie, polski fiskus nie może go ponownie zażądać. Zapisy w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają ustalić, który kraj ma prawo opodatkować dochód w danej sytuacji, a jeśli wynika z nich, że prawo to mają obydwa kraje, wówczas dopiero zastosowanie znajdują mechanizmy unikania podwójnego opodatkowania: odliczenia lub zwolnienia. Aby uniknąć podwójnego podatku, trzeba prawidłowo rozliczyć dochód również w Polsce i ewentualnie wykazać podatek zapłacony za granicą. Brak działania może oznaczać podwójny problem: podatek pobrany w Ukrainie i zaległość podatkową w Polsce.

- Sam fakt pracy w Polsce nie zawsze oznacza, że powstaje obowiązek pełnego rozliczania wszystkich dochodów w Polsce, jednak po przekroczeniu 183 dni pobytu lub przeniesieniu centrum interesów życiowych sytuacja podatkowa może się całkowicie zmienić. Z perspektywy agencji pracy tymczasowej to obecnie jeden z najczęstszych problemów przy rozliczeniach PIT pracowników z Ukrainy.

Przykładowo, pracownik często mieszka i pracuje w Polsce przez większą część roku, ale nadal uważa, że rozlicza się wyłącznie na Ukrainie. W efekcie pojawiają się zaległości podatkowe, błędy w deklaracjach lub konieczność składania korekt. Kluczowe są również prawidłowa analiza rezydencji podatkowej, bieżąca kontrola dokumentów oraz edukacja pracowników już na etapie rozpoczęcia współpracy – mówi Mariana Zubryk Project Manager w Smart Solutions HR.

Inny rozpowszechniony mit to przekonanie, że dopóki pracodawca jest ukraiński, Polska nie ma prawa do podatku od dochodu. W polskim PIT kluczowe są przede wszystkim dwa czynniki: rezydencja podatkowa oraz miejsce faktycznego wykonywania pracy. Jeżeli ktoś pracuje fizycznie z terytorium Polski – nawet zdalnie, dla pracodawcy z Kijowa czy Lwowa, ale też z Berlina czy Londynu – to z perspektywy polskiego fiskusa jego wynagrodzenie ma bardzo silny związek z naszym krajem.

Konsekwencje braku rozliczenia w Polsce


Zaniedbanie obowiązków w Polsce może mieć kilka wymiarów. Po pierwsze, finansowy – powstają zaległości podatkowe powiększone o odsetki, często za kilka lat, co przy dobrze opłacanych zawodach w branży IT może oznaczać bardzo znaczące kwoty. Po drugie, karno-skarbowy – dłuższe nieujawnianie dochodów w Polsce, przy jednoczesnym stałym pobycie, może zostać ocenione jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Po trzecie, międzynarodowy – im dłużej trwa taki stan, tym trudniej odzyskać podatek zapłacony na Ukrainie albo prawidłowo go rozliczyć w Polsce.

Ryzyko dotyczy również ukraińskich firm. Jeżeli kluczowi pracownicy stale wykonują pracę z Polski, to polskie organy mogą uznać, że zagraniczna spółka prowadzi tu działalność poprzez tzw. zakład podatkowy. To może oznaczać obowiązek rozliczania CIT w Polsce również przez te ukraińskie firmy.

Co warto zrobić?


Najgorszym rozwiązaniem jest ignorowanie problemu. W pierwszej kolejności warto:
  • policzyć rzeczywisty czas pobytu w Polsce,
  • przeanalizować, gdzie znajduje się centrum interesów życiowych,
  • sprawdzić, czy nie powstał obowiązek złożenia zaległych deklaracji PIT,
  • uporządkować model współpracy z zagranicznym pracodawcą.

W wielu przypadkach możliwe jest ograniczenie ryzyka i uniknięcie sankcji, szczególnie jeśli podatnik sam podejmie działania, zanim zrobi to urząd skarbowy. W dobie pracy zdalnej granice państw mogą być mniej widoczne na co dzień, ale dla fiskusa nadal mają ogromne znaczenie. Jeśli życie i praca od lat toczą się w Polsce, samo przekonanie, że „podatek jest w Kijowie”, może okazać się bardzo kosztowne.
Przeczytaj także: Pracujący uchodźcy z Ukrainy - co z rezydencją podatkową i podatkiem? Pracujący uchodźcy z Ukrainy - co z rezydencją podatkową i podatkiem?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Ukraińcy, pracownicy z Ukrainy, Ukraińcy w Polsce, obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, PIT, podatek dochodowy

Przeczytaj także

Wynagrodzenia pracowników z Ukrainy w 2022 roku

Wynagrodzenia pracowników z Ukrainy w 2022 roku

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy. Gdzie pracują? Ile zarabiają?

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy. Gdzie pracują? Ile zarabiają?

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 cz. 1

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 cz. 1

Polska logistyka bez Ukraińców? 41% pracowników rozważa powrót do ojczyzny po wojnie

Polska logistyka bez Ukraińców? 41% pracowników rozważa powrót do ojczyzny po wojnie

Jak rozliczyć dochody z zagranicy? Terminy, ulgi, zwrot podatku i kary za nierozliczenie

Jak rozliczyć dochody z zagranicy? Terminy, ulgi, zwrot podatku i kary za nierozliczenie

Ukraińcy coraz liczniejsi na rynku pracy. 60% chce zmian

Ukraińcy coraz liczniejsi na rynku pracy. 60% chce zmian

Koniec uproszczeń dla Ukraińców. Pracodawcy pod presją nowych przepisów

Koniec uproszczeń dla Ukraińców. Pracodawcy pod presją nowych przepisów

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego. Jak działa łamana rezydencja podatkowa?

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego. Jak działa łamana rezydencja podatkowa?

Rynek pracy i status Ukraińców w Polsce pod znakiem zapytania. Co dalej z nowelizacją specustawy?

Rynek pracy i status Ukraińców w Polsce pod znakiem zapytania. Co dalej z nowelizacją specustawy?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Artykuły promowane

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Najnowsze w serwisie

Infoshare zachwyciło na 20-lecie. Technologia, startupy i biznes świętowały w Gdańsku

Infoshare zachwyciło na 20-lecie. Technologia, startupy i biznes świętowały w Gdańsku

Inteligentne okulary Google z Gemini zrobią zdjęcie i przetłumaczą rozmowę

Inteligentne okulary Google z Gemini zrobią zdjęcie i przetłumaczą rozmowę

Jak dostać pracę w branży kosmicznej? Przewodnik po stanowiskach, zarobkach i wymaganiach

Jak dostać pracę w branży kosmicznej? Przewodnik po stanowiskach, zarobkach i wymaganiach

Nowoczesne przywództwo: dlaczego kontrola nie zastąpi zaufania i jak budować autorytet?

Nowoczesne przywództwo: dlaczego kontrola nie zastąpi zaufania i jak budować autorytet?

Rusza program PARP 'Start-ups Are Us' dla startupów z sektora smart city

Rusza program PARP 'Start-ups Are Us' dla startupów z sektora smart city

Zbrojenia i AI w Indiach. Gdzie europejski biznes zarobi najwięcej?

Zbrojenia i AI w Indiach. Gdzie europejski biznes zarobi najwięcej?

Na (Bliskim) Wschodzie bez zmian

Na (Bliskim) Wschodzie bez zmian

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: