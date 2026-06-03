Faktura korygująca w KSeF - kiedy i jak wystawić, co musi zawierać, jak rozliczyć? © wygenerowane przez AI

KSeF wyeliminował notę korygującą, a jedynym dopuszczalnym sposobem poprawiania błędów jest wystawienie ustrukturyzowanej faktury korygującej. W artykule wyjaśniamy, kiedy należy ją wystawić, co musi zawierać oraz jak prawidłowo rozliczać korekty in plus i in minus. Omówimy także, jak postąpić w przypadku błędnego NIP nabywcy i dlaczego nota korygująca przestała istnieć.

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Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy należy wystawić fakturę korygującą w KSeF i jakie zdarzenia obligują do jej wystawienia.

Jakie elementy obowiązkowe musi zawierać faktura korygująca zgodnie z ustawą o VAT.

Jak rozliczać korekty in plus i in minus w podatku VAT i dochodowym, w zależności od przyczyny korekty.

Jakie są trzy metody korygowania pozycji faktury w KSeF i kiedy je stosować.

Jak postąpić w przypadku błędnego NIP nabywcy na fakturze w KSeF i dlaczego nota korygująca przestała istnieć.

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

zmiana podstawy opodatkowania lub kwoty podatku wskazanej w fakturze,

zwrot podatnikowi towarów i opakowań,

zwrot całości lub części otrzymanej zaliczki,

stwierdzenie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Jakie elementy musi zawierać faktura korygująca?

numer kolejny oraz datę wystawienia,

numer KSeF faktury korygowanej – obowiązkowy dla faktur wystawionych w systemie (wyjątek: faktury bez nadanego numeru KSeF),

dane z faktury pierwotnej (art. 106e ust. 1 pkt 1–5 ustawy o VAT):

datę wystawienia, numer kolejny, dane stron (nazwy, adresy), NIP sprzedawcy, NIP nabywcy,

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,

kwotę korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego z podziałem na stawki VAT – jeśli korekta zmienia ich wysokość,

prawidłową treść korygowanych pozycji – w pozostałych przypadkach.

Korekta in plus i in minus – kiedy i jak ująć w rozliczeniu?

Korekta in plus – zwiększająca podstawę opodatkowania

Przykład 1.

Korekta in minus – zmniejszająca podstawę opodatkowania

Przykład 2.

Trzy metody korygowania pozycji faktury w KSeF

Błędny NIP nabywcy na fakturze w KSeF – jak postąpić?

wystawienie faktury korygującej do zera do faktury z błędnym NIP-em,

wystawienie nowej faktury ustrukturyzowanej na właściwego nabywcę z prawidłowym NIP-em.

Przykład 3.

W razie niestandardowych problemów podatnicy wciąż mogą ubiegać się o indywidualną interpretację wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Nota korygująca w KSeF – czy jest możliwa?

nabywca, który zauważy błąd formalny (np. nieaktualny adres, literówkę w nazwie), nie może samodzielnie go skorygować,

musi zgłosić nieprawidłowość wystawcy faktury i wnioskować o wystawienie korekty w KSeF,

sprzedawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe wystawienie korekty.

Przykład 4.