Zbiórki internetowe a podatek: anonimowa wpłata to dochód czy darowizna?

Miliony złotych zebrane podczas charytatywnych streamów Łatwoganga dla dzieci chorych na DMD wywołały nie tylko falę wsparcia, ale także pytania o podatki. Czy organizatorzy internetowych zbiórek muszą obawiać się, że fiskus potraktuje wpłaty od darczyńców jako dochód? Zdaniem ekspertów Zrzutka.pl - nie. Adwokat Paweł Maliszewski wyjaśnia, dlaczego wpłaty na zbiórki to darowizny, a nie przychód, i jak prawidłowo je rozliczać.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego wpłaty na internetowe zbiórki, takie jak te organizowane przez Łatwoganga, są darowiznami, a nie dochodem podlegającym opodatkowaniu.

Jakie są zasady opodatkowania darowizn otrzymanych za pośrednictwem platform crowdfundingowych, np. Zrzutka.pl.

Jak prawidłowo rozliczać środki z internetowych zbiórek, w tym kiedy należy złożyć deklarację podatkową SD-3.

