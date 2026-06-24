Cło na paczki spoza UE - dlaczego jedna przesyłka może kosztować więcej niż 3 euro?

Od 1 lipca 2026 roku Unia Europejska wprowadza tymczasowe cło w wysokości 3 euro za pozycję w zgłoszeniu celnym na przesyłki o wartości do 150 euro sprowadzane spoza UE w ramach sprzedaży internetowej. Opłata nie będzie naliczana od całej paczki, ale od każdej pozycji - dlatego jedna przesyłka może oznaczać należność wyższą niż 3 euro. Eksperci ostrzegają: nowe zasady mogą wpłynąć na koszty sprzedaży, obsługę zwrotów i przygotowanie danych celnych. Sprawdź, jakie branże ucierpią najbardziej i jak się przygotować.

Przeczytaj także: Koniec tanich paczek z Chin już w 2026 roku. Nowe cła na przesyłki z Chin już od pierwszego euro ich wartości

Z tego artykułu dowiesz się:

Od kiedy i na jakich zasadach Unia Europejska wprowadza tymczasowe cło w wysokości 3 euro za pozycję w zgłoszeniu celnym na przesyłki spoza UE.

Dlaczego jedna paczka może oznaczać opłatę wyższą niż 3 euro i jak liczona jest stawka celna w zależności od zawartości przesyłki.

Jakie branże mogą ucierpieć najbardziej z powodu nowych opłat i zwrotów.

Jakie wyzwania czekają sprzedawców i importerów w związku z koniecznością prawidłowej klasyfikacji towarów i przygotowaniem danych celnych.

Dlaczego niepełne lub błędne opisy produktów mogą opóźnić odprawę celną i generować dodatkowe koszty.

Jakie kroki powinny podjąć firmy, by przygotować się na nowelizację przepisów przed szczytem sprzedażowym w drugiej połowie 2026 roku.

3 euro za pozycję w zgłoszeniu, nie za paczkę

Dobrym przykładem, by zilustrować sposób naliczania opłat jest odzież. Pięć takich samych koszulek w jednej przesyłce zostanie objętych jedną opłatą w łącznej wysokości 3 euro. Inaczej będzie jednak, gdy zamówienie obejmie towary wymagające odrębnego wykazania w zgłoszeniu.



Klient może zamówić dwie pary spodni i zakładać, że poniesie opłatę w na poziomie 3 euro, ale jeśli jedna para jest wykonana z bawełny, a druga z poliestru, to mogą powstać dwie pozycje towarowe. Wówczas należność wyniesie już 6 euro. Ostateczny koszt stawki celnej będzie zależał od zawartości zamówienia i klasyfikacji poszczególnych towarów – tłumaczy Kamil Wojdas, agent celny w Globkurier.

Nowe cło zmieni kalkulację małych zamówień

Możliwość pokazania klientowi pełnego kosztu zakupu będzie zależała od jakości danych po stronie wysyłającego spoza UE. Jeżeli jego system potrafi poprawnie sklasyfikować towar, przypisać kod HS i kraj pochodzenia, łatwiej będzie oszacować wartość dodatkowego cła. Jeśli tych danych zabraknie albo będą nieprecyzyjne, przedstawienie klientowi końcowego kosztu stanie się dużo trudniejsze - wskazuje Kamil Wojdas.

Niepełne dane mogą opóźnić odprawę

Najczęstszym problemem przy odprawie małych przesyłek jest zbyt ogólny opis towaru. Nawet jeśli nadawca nie poda kodu HS, agent celny może dopasować go na podstawie rzetelnego opisu. Problem pojawia się wtedy, gdy opis jest nieprecyzyjny. By tego uniknąć powinien on zawierać odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: co to za towar, z czego jest wykonany i do czego służy – mówi agent celny w Globkurier.

Zwroty będą wymagały standardowej procedury celnej

Nowe przepisy trzeba analizować w odniesieniu do całego cyklu zamówienia, a nie tylko momentu importu. Gdy produkt jest zwracany, dochodzą dokumentacja, obsługa przesyłki i procedura odzyskania należności. W branżach z wysokim udziałem zwrotów ten etap może mieć równie duże znaczenie jak samo naliczenie cła – tłumaczy Kamil Wojdas.

Firmy powinny przygotować się przed szczytem sprzedażowym

Przy większej liczbie zamówień trudniej testować nowe procedury, poprawiać opisy produktów czy zmieniać komunikację ceny w koszyku. Dlatego przygotowanie do nowych zasad powinno zacząć się odpowiednio wcześnie, by zdążyć przed sezonem promocji i zakupów świątecznych. Gdy wolumen sprzedaży będzie wysoki, wdrażanie procedur będzie dużym wyzwaniem – podsumowuje Kamil Wojdas, agent celny w Globkurier.

Dlaczego UE zmienia zasady