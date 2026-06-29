Opłata klimatyczna 2026: ile zapłacimy i jakie zmiany planuje rząd?

Różnica w kosztach dwutygodniowego pobytu rodziny między drogim uzdrowiskiem a tańszą miejscowością może wynieść nawet 250 zł. Wszystko przez opłaty klimatyczne, których wysokość zależy od gminy. W 2026 roku opłata klimatyczna w Polsce może kosztować od 2 zł do 6,67 zł za dobę, w zależności od lokalizacji. Rząd planuje jednak podnieść te stawki od 2027 roku, a także objąć opłatami wszystkie podróże, w tym służbowe. Sprawdź, ile aktualnie zapłacisz w Kołobrzegu, Zakopanem i innych popularnych miejscowościach oraz jakie zmiany czekają podróżnych.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Ile wynosi opłata klimatyczna, miejscowa i uzdrowiskowa w 2026 roku i jakie są planowane podwyżki od 2027 roku.

Jakie różnice w kosztach wakacji występują między poszczególnymi gminami i kurortami w Polsce.

Jakie zmiany w przepisach dotyczących opłat turystycznych planuje rząd, w tym likwidacja zwolnień dla podróży służbowych.

Na czym polega nowa opłata turystyczno-rekompensacyjna i jakie korzyści może przynieść turystom.



Opłata miejscowa a uzdrowiskowa – ile płacimy w 2026 roku?

Koszt wakacji zależy od decyzji gminy

Nowy projekt MF: koniec z weryfikacją celu podróży

Nowa opłata ze zniżką na atrakcje