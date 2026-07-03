Estoński CIT vs klasyczny CIT: co wybrać i co się zmieni od 2027 r.?

W 2026 roku mija pierwszy czteroletni okres rozliczania estońskiego CIT dla firm, które zdecydowały się na ten model w 2022 roku. Jeśli podatnik nie złoży rezygnacji i nadal spełnia warunki ustawowe, ryczałt od dochodów spółek przedłuży się automatycznie na kolejne cztery lata. Ministerstwo Finansów zapowiada jednak zmiany uszczelniające przepisy od 2027 roku, co sprawia, że przegląd dotychczasowych rozliczeń staje się kluczowy. Estoński CIT pozwala odroczyć zapłatę podatku dochodowego do momentu wypłaty zysku, co jest korzystne dla firm reinwestujących środki, ale wymaga starannej weryfikacji transakcji ze wspólnikami i podmiotami powiązanymi.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Jak działa estoński CIT i jakie są główne różnice między tym modelem a klasycznym CIT.

Kto może korzystać z estońskiego CIT i jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o ryczałt od dochodów spółek.

Co się dzieje po zakończeniu pierwszego czteroletniego okresu opodatkowania estońskim CIT i jak wygląda jego automatyczne przedłużenie.

Na co zwracają uwagę organy podatkowe przy estońskim CIT, zwłaszcza w kontekście ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Jakie zmiany w przepisach dotyczących estońskiego CIT planuje Ministerstwo Finansów od 2027 roku.

Kto może korzystać z estońskiego CIT?

Klasyczny CIT a estoński CIT – najważniejsza różnica

Obszar Klasyczny CIT Estoński CIT Moment zapłaty podatku na bieżąco, od dochodu spółki zasadniczo przy wypłacie zysku Nominalna stawka podatku na poziomie spółki - mali podatnicy 9% CIT + PIT od dywidendy 10% ryczałtu + pomniejszony PIT od dywidendy Nominalna stawka podatku na poziomie spółki - pozostali podatnicy 19% CIT + PIT od dywidendy 20% ryczałtu + pomniejszony PIT od dywidendy Efektywne łączne opodatkowanie spółki i wspólnika przy wypłacie zysku zwykle ok. 26,29% lub 34,39% zwykle 20% lub 25% Ulgi podatkowe możliwość korzystania z wybranych ulg, np. B+R lub na ekspansję co do zasady brak rozliczania większości ulg od podstawy opodatkowania w okresie stosowania ryczałtu Rozliczanie kosztów podatkowych wymagane uproszczone, bez klasycznego ustalania KUP

Na co zwracają uwagę organy podatkowe przy estońskim CIT?

Zmiany od 2027 roku mogą zwiększyć znaczenie przeglądu rozliczeń

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, pozwala odroczyć zapłatę podatku dochodowego do momentu wypłaty zysku wspólnikom. W praktyce oznacza to, że dopóki środki zostają w firmie i są przeznaczane na jej rozwój, spółka nie płaci bieżącego CIT od wypracowanego zysku. Podatek pojawia się dopiero przy jego dystrybucji, czyli np. wypłacie dywidendy właścicielom.Zakończenie pierwszego czteroletniego okresu opodatkowania estońskim CIT to nie tylko moment, w którym model ten może automatycznie przedłużyć się na kolejne cztery lata podatkowe. Po tym okresie, co do zasady, wygasa obowiązek zapłaty podatku z korekty wstępnej, czyli rozliczenia różnic podatkowo-rachunkowych powstałych przy wejściu w estoński CIT.– mówi Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PLZ ryczałtu mogą korzystać wybrane spółki będące podatnikami CIT, m.in. spółki z o.o., proste spółki akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, o ile spełniają warunki ustawowe.Udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami spółki korzystającej z estońskiego CIT mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Spółka nie powinna też posiadać udziałów, akcji ani praw uczestnictwa w innych podmiotach. Dodatkowo spółka musi spełniać warunek zatrudnienia - co do zasady - zatrudniać co najmniej 3 osoby niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami, z uwzględnieniem wyjątków dla małych podatników i podmiotów rozpoczynających działalność.Znaczenie ma także struktura przychodów. Spółka nie powinna opierać działalności głównie na przychodach pasywnych, np. z odsetek, wierzytelności, pożyczek, praw autorskich czy transakcji z podmiotami powiązanymi. Podmioty powiązane to m.in. wspólnik, jego firma, członek rodziny lub inny podmiot mający wpływ na spółkę.Estoński CIT może być również rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy planują przekształcenie w spółkę z o.o. W takim przypadku kluczowe jest jednak prawidłowe przeprowadzenie całego procesu, ponieważ sposób przekształcenia może wpływać na możliwość wejścia w ryczałt i termin skorzystania z tej formy opodatkowania.W klasycznym CIT spółka płaci podatek od dochodu na bieżąco, niezależnie od tego, czy zysk zostanie wypłacony wspólnikom, czy pozostanie w firmie. W estońskim CIT opodatkowanie jest przesunięte w czasie – podatek pojawia się zasadniczo dopiero przy wypłacie zysku albo przy innych zdarzeniach opodatkowanych, takich jak ukryte zyski czy wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.Różnica dotyczy nie tylko momentu zapłaty podatku, lecz także efektywnego obciążenia zysku wypłacanego wspólnikom – przy założeniu, że mamy do czynienia ze standardową dywidendą, a nie np. ukrytym zyskiem. Co do zasady w estońskim CIT efektywne opodatkowanie wypłaconego zysku wynosi 20% dla małych podatników (przychody ze sprzedaży wraz z VAT w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 mln euro, czyli 8 517 000 zł) oraz 25% dla pozostałych podatników, ponieważ PIT od dywidendy można pomniejszyć o część podatku zapłaconego przez spółkę.– wyjaśnia Joanna Łuksza.W estońskim CIT organy podatkowe nie koncentrują się na klasycznym ustalaniu kosztów uzyskania przychodów tak jak w tradycyjnym CIT. Mogą natomiast badać, czy dany wydatek nie stanowi ukrytego zysku albo wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą.Najczęstsze obszary ryzyka to prywatne korzystanie z majątku spółki, pożyczki dla wspólników, finansowanie prywatnych wydatków właścicieli oraz faktury wystawiane spółce przez wspólników lub podmioty z nimi powiązane. Szczególnej uwagi wymagają też usługi niematerialne, takie jak doradztwo, zarządzanie, marketing czy obsługa prawna, jeśli są świadczone przez podmioty powiązane.– dodaje ekspertka IFIRMA.PL.Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami, które mają doprecyzować i uszczelnić przepisy dotyczące estońskiego CIT. Projekt obejmuje m.in. rozszerzenie katalogu ukrytych zysków, wprowadzenie definicji wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zmiany dotyczące dystrybucji zysku po zakończeniu opodatkowania ryczałtem oraz ograniczenie możliwości wyboru estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego. Jednocześnie przewidziano rozwiązania porządkujące i łagodzące w wybranych obszarach, m.in. formalności przy wejściu w ryczałt i warunku zatrudnienia.Projekt nowych przepisów pozostaje na etapie prac rządowych. Kierunek zmian pokazuje jednak, że rozliczenia ze wspólnikami i podmiotami powiązanymi będą wymagały jeszcze większej ostrożności.