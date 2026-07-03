Faktury scamowe w KSeF. Dlaczego ich ignorowanie to błąd, który drogo kosztuje?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ale nie eliminuje ryzyka wystąpienia tzw. faktur scamowych -dokumentów wystawionych omyłkowo lub celowo na niewłaściwy numer NIP. Choć same faktury nie generują automatycznie obowiązków podatkowych, ich zignorowanie może prowadzić do błędów w ewidencji, konieczności składania korekt lub problemów podczas kontroli. Eksperci podkreślają, że przedsiębiorcy powinni regularnie monitorować dokumenty pojawiające się w KSeF, zwłaszcza że od 2026 roku można zgłaszać podejrzane faktury bezpośrednio w Aplikacji Podatnika.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Co to są faktury scamowe i dlaczego pojawiają się w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Jakie ryzyka niosą ze sobą fałszywe faktury w KSeF i dlaczego nie wolno ich ignorować.

Jak rozpoznać podejrzaną fakturę w KSeF i co zrobić, gdy trafi ona do Twojej firmy.

W jaki sposób zgłosić nadużycie w KSeF 2.0 i jakie narzędzia są dostępne dla przedsiębiorców od 2026 roku.

Dlaczego regularna kontrola dokumentów przychodzących jest kluczowa dla bezpieczeństwa księgowego firmy.