Ile może zarobić dziecko w 2026 r., by rodzice nie stracili ulg podatkowych?

Pełnoletnie dziecko (18-25 lat), które podejmuje pracę w wakacje, może nieświadomie pozbawić rodziców ulg podatkowych, jeśli przekroczy limit dochodu wynoszący w 2026 r. 23.741,88 zł. Dotychczasowe preferencje, takie jak ulga prorodzinna, ulga 4+ czy rozliczenie jako samotny opiekun, przestają obowiązywać. Eksperci podkreślają, że do kalkulacji dochodów dziecka zalicza się wszystkie kwoty opodatkowane według skali, z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów z giełdy oraz przychodów zwolnionych z opodatkowania z tytułu ulgi dla młodych do 26. roku życia lub z tytułu ulgi powrotu do kraju.

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W skrócie:

Letnie miesiące to dla uczniów i studentów tradycyjny czas pierwszej pracy zarobkowej, ale ich wakacyjna aktywność może pozbawić rodziców dotychczasowych ulg podatkowych, takich jak ulga prorodzinna, ulga dla rodzin 4+ czy prawo do preferencyjnego rozliczenia jako samotny opiekun.

Rodzice mogą korzystać z ulg podatkowych związanych z pełnoletnim dzieckiem (18–25 lat), o ile nie przekroczy ono limitu dochodu wynoszącego w 2026 r. 23.741,88 zł (12-krotność renty socjalnej), a do kalkulacji zalicza się wszystkie kwoty opodatkowane według skali, z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów z giełdy oraz przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Ulga prorodzinna przysługuje w wysokości od 1.112,04 zł do 2.700 zł rocznie (w zależności od liczby dzieci), a ulga 4+ zwalnia z podatku dochodowego przychody do 85.528 zł rocznie dla każdego z rodziców, natomiast samotny opiekun korzysta z obniżonej podstawy opodatkowania i podwójnej kwoty wolnej od podatku.

Rodzice często nie kontrolują zarobków swoich dzieci i dowiadują się o utracie ulg dopiero przy składaniu rocznego zeznania podatkowego, dlatego warto monitorować przychody pełnoletniego dziecka, aby unikać nieprzyjemnych niespodzianek przy rozliczeniu PIT.

Pułapka limitu. Ile może zarobić pełnoletnie dziecko?

na pierwsze dziecko: 1.112,04 zł,

drugie dziecko: 1.112,04 zł,

trzecie dziecko: 2.000,04 zł rocznie,

czwarte i kolejne dziecko: 2.700,00 zł rocznie.

Co tracą rodzice 4+ oraz samodzielni opiekunowie?

Zaskoczenie przy rocznym rozliczeniu

– wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy w fillup.W przypadku ulgi na dziecko przysługuje odliczenie kolejno:– dodaje Monika Piątkowska.Rodzice często nie kontrolują zarobków swoich dzieci. Dopiero podczas składania rocznego zeznania fiskusowi dowiadują się, że preferencja im nie przysługuje, a wtedy jest już za późno na jakiekolwiek korekty czy działania zapobiegawcze.– tłumaczy Monika Piątkowska, doradca podatkowy w fillup.