AI zamiast księgowej? 5 kosztownych pułapek, w które może wpaść przedsiębiorca

AI w księgowości pomaga automatyzować pracę, ale może też generować kosztowne błędy. Sprawdź, dlaczego sztuczna inteligencja nie zastąpi jeszcze księgowej. Analizujemy konkretne przypadki pomyłek modeli językowych w poradach dotyczących rozliczenia VAT, zgłoszenia do Małego ZUS Plus oraz przy zawieszeniu jednoosobowej działalności.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Dlaczego odpowiedzi AI w sprawach księgowych mogą prowadzić do kosztownych błędów.

Gdzie przedsiębiorcy najczęściej popełniają błędy, korzystając z AI w rozliczeniach podatkowych i ZUS.

Jakie ryzyko niesie ze sobą poleganie na AI przy zawieszeniu działalności, Małym ZUS Plus czy sprzedaży samochodu.

Dlaczego AI nie powinna być jedynym źródłem decyzji w księgowości i podatkach.

Jak bezpiecznie korzystać z AI w firmie, aby unikać błędów księgowych i podatkowych.



Gdzie łatwo o błędy? Przykład zawieszenia działalności

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AI a zawieszenie działalności - błędy formalne AI doradza, że kolejny wniosek o zawieszenie działalności należy złożyć od 1 czerwca, ale nie uwzględnia, że pierwsze zawieszenie kończy się 31 maja, a działalność zostaje automatycznie wznowiona 1 czerwca. Złożenie kolejnego wniosku może spowodować, że urząd uzna firmę za aktywną, co wiąże się z wezwaniami do złożenia deklaracji lub koniecznością wyjaśnień. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Mały ZUS Plus: jeden błędny kod może słono kosztować

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AI a Mały ZUS Plus - błędny kod zgłoszenia AI sugeruje, że kod 05 70 24 oznacza Mały ZUS Plus, tymczasem jest to błędna informacja. Prawidłowy kod to 05 90 xx. Drobna pomyłka w nazewnictwie lub niepoprawny kod może mieć poważne skutki finansowe, np. utrata środków, konieczność późniejszego korygowania zgłoszenia lub problemy z ZUS-em. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

VAT przy sprzedaży auta

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AI a sprzedaż samochodu - zwolnienie z VAT AI podpowiada, że sprzedaż auta wykorzystywanego w firmie może być zwolniona z VAT, ale pomija istotne warunki, np. wcześniejsze prawo do odliczenia podatku czy sposób używania pojazdu. Decyzja na podstawie niepełnych informacji może prowadzić do problemów z urzędem skarbowym, konieczności korekty faktury lub sporu z kupującym, który umawiał się na konkretną cenę. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Księgowanie kosztu: kluczowe są niuanse

Faktura w AI to nie neutralny plik

Gdzie AI naprawdę pomaga?

traktować AI jako wsparcie w przygotowaniu informacji, nie jako źródło finalnej decyzji;

sprawdzać, czy odpowiedź AI uwzględnia wszystkie istotne warunki;

weryfikować wyjątki, aktualność przepisów i pełny kontekst sprawy;

nie przekazywać dokumentów do narzędzi AI bez znajomości zasad ochrony danych;

tworzyć checklisty i procedury zamiast za każdym razem zaczynać od ogólnego pytania do modelu;

pozostawiać ostateczną ocenę osobie z odpowiednią wiedzą i odpowiedzialnością.

Już 23% firm w Polsce deklaruje wykorzystanie AI w procesach biznesowych – wynika z raportu PARP. Jednym z obszarów, w których narzędzia AI mogą wspierać codzienną pracę firm, jest przyspieszanie rozeznania w przepisach, np. podatkowych. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy odpowiedź wygenerowana przez model staje się podstawą decyzji dotyczącej podatków, księgowości lub ZUS-uW rozliczeniach firmowych znaczenie mają szczegóły: właściwa procedura, stosowanie się do aktualnych przepisów czy status podatnika. Pominięcie choćby jednego niezbędnego warunku w ramach rozliczenia może prowadzić do błędnej decyzji, a w konsekwencji do problemów z urzędem skarbowym, ZUS-em lub kontrahentem.Ryzyko błędu pojawia się już przy pozornie prostych formalnościach związanych z działalnością gospodarczą. Przykładem może być zawieszenie działalności. Przedsiębiorca, który chce zachować ciągłość zawieszenia, może zapytać AI, kiedy powinien złożyć kolejny wniosek i jak przeprowadzić procedurę.– mówi Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.Ryzyko pojawia się także przy sprawach związanych z ZUS-em. W przypadku Małego ZUS Plus drobna różnica w nazewnictwie albo niepoprawny kod może mieć poważne skutki finansowe. Model może użyć nieprecyzyjnego pojęcia lub pomylić dwa podobnie brzmiące warianty, a przedsiębiorca bez specjalistycznej wiedzy nie zawsze zauważy błąd.Jeżeli na tej podstawie podatnik zgłosi się do niewłaściwego planu ZUS, skutkiem może być utrata środków albo konieczność późniejszego korygowania zgłoszenia.Szczególnie trudne są przypadki, w których AI podaje odpowiedź częściowo poprawną, ale pomija jeden z warunków. Tak może być przy sprzedaży samochodu wykorzystywanego w jednoosobowej działalności gospodarczej.Przedsiębiorca może zapytać, czy sprzedaż auta może być zwolniona z VAT. Model wskaże część przesłanek, ale pominie istotny element, np. wcześniejsze prawo do odliczenia VAT albo sposób wykorzystania samochodu w firmie. W efekcie przedsiębiorca może błędnie przyjąć, że może sprzedać pojazd bez VAT.– dodaje ekspertka IFIRMA.Podobne ryzyko dotyczy pozornie prostych pytań o księgowanie kosztów. Przedsiębiorca może zapytać AI, jak ująć zakup usługi albo fakturę od zagranicznego kontrahenta. Model może przygotować rozbudowaną odpowiedź, ale nie uwzględnić istotnych okoliczności.Znaczenie może mieć m.in. to, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy zakup pochodzi od firmy z UE, czy występuje import usług, czy potrzebny jest aktywny numer VAT-UE i jakie obowiązki wynikają ze statusu podatnika. Bez tych informacji odpowiedź może być przydatna jako punkt wyjścia, ale nie powinna być podstawą finalnego rozliczenia.Coraz więcej narzędzi pozwala analizować faktury, wyciągać z nich podstawowe dane, przygotowywać podsumowania albo wskazywać elementy wymagające weryfikacji. Raport PARP wskazuje, że blisko co trzecia firma wykorzystuje lub planuje wdrożenie AI w zarządzaniu danymi i dokumentami.Faktura zawiera dane finansowe, biznesowe, a czasem także osobowe. Przed jej przekazaniem do narzędzia AI trzeba więc wiedzieć, gdzie trafiają dane, jak długo są przechowywane, kto może mieć do nich dostęp i czy dokument powinien zostać wcześniej zanonimizowany.– dodaje Joanna Łuksza.AI może być przydatnym narzędziem w codziennej pracy przedsiębiorcy, ale jego rola powinna być jasno określona. Najlepiej sprawdza się tam, gdzie porządkuje informacje, pomaga przygotować pytania albo wskazuje elementy wymagające dalszej weryfikacji.Przy korzystaniu z AI w sprawach księgowych kluczowe jest ustalenie, gdzie kończy się wsparcie narzędzia, a zaczyna decyzja człowieka. Ekspertka IFIRMA wskazuje kilka zasad, które pomagają zachować tę granicę:W księgowości kosztowny błąd często nie wynika z całkowicie błędnej odpowiedzi, ale z odpowiedzi zbyt uproszczonej. Dlatego najbezpieczniejsze podejście brzmi: AI może przygotować przedsiębiorcę do rozmowy ze specjalistą, ale nie zastąpi jej.