Ceny transferowe nie tylko dla korporacji. Pożyczka, refaktura i cash pooling mogą być transakcją kontrolowaną

Wielu przedsiębiorców uważa, że ceny transferowe dotyczą wyłącznie dużych korporacji. Tymczasem polskie grupy właścicielskie, firmy rodzinne czy software house'y również muszą liczyć się z obowiązkami w tym zakresie. Pożyczki między spółkami, refaktury kosztów czy cash pooling to obszary, które mogą zostać zakwestionowane przez fiskusa. Dowiedz się, kiedy transakcje między powiązanymi podmiotami wymagają rynkowego uzasadnienia i jak unikać błędów w dokumentacji.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Dlaczego ceny transferowe dotyczą także polskich przedsiębiorców, a nie tylko międzynarodowych korporacji.

Jakie transakcje między spółkami mogą stać się ryzykiem podatkowym.

Dlaczego progi dokumentacyjne nie są granicą bezpieczeństwa podatkowego.

Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy w dokumentacji cen transferowych i jak ich unikać.

Dlaczego dokumentacja tworzona po fakcie może być niewystarczająca w sporach z fiskusem.

Jakie zmiany czekają podatników od 2026 roku w zakresie raportowania cen transferowych.



Pożyczka między spółkami to nie tylko przelew

Refaktura wymaga uzasadnienia

Cash pooling również wymaga uzasadnienia

Progi dokumentacyjne to nie granica bezpieczeństwa

Największy problem: dokumentacja tworzona po fakcie

Polski przedsiębiorca zakłada pierwszą spółkę. Po kilku latach powstaje kolejna: do nieruchomości, IT, sprzedaży, usług wspólnych albo nowego projektu inwestycyjnego. Jedna firma finansuje drugą, koszty księgowości, marketingu czy administracji są refakturowane, a płynność grupy wspierają pożyczki lub cash pooling. Z biznesowego punktu widzenia to często zwykła organizacja pracy w rozwijającej się grupie, ale pod kątem podatkowym jest to obszar, który może podlegać przepisom o cenach transferowych.- mówi Tomasz Prokurat, radca prawny, doradca podatkowy i partner w Kancelarii Litigato.Ceny transferowe dotyczą warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ich podstawową funkcją jest odpowiedź na pytanie, czy spółki powiązane rozliczają się tak, jak zrobiłyby to podmioty niezależne. W praktyce fiskus może badać nie tylko fakturę czy umowę, ale również sens gospodarczy transakcji, sposób kalkulacji ceny, podział ryzyk, korzyści oraz dokumenty potwierdzające rynkowy charakter rozliczeń.To szczególnie ważne dla polskich grup właścicielskich, firm rodzinnych, software house’ów, spółek usługowych i przedsiębiorców, którzy z jednej działalności przeszli do kilku wyspecjalizowanych podmiotów. W takich strukturach łatwo o przekonanie, że skoro „wszystko jest moje”, to rozliczenia między spółkami można ustalać swobodnie. Z perspektywy podatkowej tak nie jest.- wyjaśnia Tomasz Prokurat.Jednym z najczęstszych obszarów ryzyka są pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi. W wielu grupach jedna spółka finansuje drugą, bo ma nadwyżkę środków, lepszą płynność albo szybciej może wesprzeć nowy projekt. Biznesowo takie rozwiązanie bywa racjonalne, ale podatkowo wymaga wykazania, że finansowanie odbywa się na warunkach rynkowych.Znaczenie ma m.in. oprocentowanie, okres finansowania, waluta, ryzyko pożyczkobiorcy oraz to, czy spółka mogłaby uzyskać podobne warunki od podmiotu niezależnego. W określonych przypadkach pomocne może być uproszczenie typu safe harbour dla pożyczek, kredytów i emisji obligacji, ale nie każda transakcja finansowa będzie mogła z niego skorzystać.- podkreśla ekspert Litigato.Drugim często niedoszacowanym obszarem są refaktury i rozliczenia kosztów wspólnych. Jedna spółka kupuje usługi księgowe, marketingowe, prawne, IT lub administracyjne, a następnie przenosi część kosztów na pozostałe podmioty. Wielu przedsiębiorców traktuje to jako neutralną technicznie operację księgową.Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba wykazać, że druga spółka rzeczywiście odniosła korzyść z danej usługi, a przyjęty klucz alokacji kosztów jest racjonalny i możliwy do obrony.- mówi Tomasz Prokurat.Dotyczy to szczególnie grup, które tworzą niewielkie centra usług wspólnych. Opisany model refakturowania może być uzasadniony, ale wymaga spójnej metodologii i dokumentacji.Coraz częściej polskie grupy kapitałowe korzystają także z bardziej zaawansowanych mechanizmów zarządzania płynnością, w tym cash poolingu. Dla biznesu to sposób na lepsze wykorzystanie nadwyżek finansowych i ograniczenie kosztów finansowania zewnętrznego. Dla podatków jest to transakcja finansowa, w której trzeba ustalić, kto pełni jaką funkcję, kto ponosi ryzyka, komu należy się wynagrodzenie i jak dzielone są efekty finansowe. Dlatego cash pooling nie powinien być analizowany wyłącznie jako techniczna umowa bankowa, ale jako element rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.Lokalna dokumentacja cen transferowych jest zasadniczo wymagana po przekroczeniu określonych progów wartości transakcji. Dla transakcji towarowych i finansowych próg wynosi 10 mln zł, a dla usługowych i pozostałych 2 mln zł. Wielu przedsiębiorców zakłada więc, że dopóki nie przekraczają tych wartości, temat ich nie dotyczy.To niebezpieczne uproszczenie. Progi decydują przede wszystkim o obowiązku przygotowania dokumentacji. Nie zmieniają jednak zasady, że transakcje między podmiotami powiązanymi powinny być rynkowe.- ocenia Tomasz Prokurat.Od 2026 r. podatnicy składają informacje o cenach transferowych na nowych formularzach TPR-C(6) i TPR-P(6) dla roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2024 r. To kolejny sygnał, że ceny transferowe przestają być dokumentacją „do szuflady”, a stają się częścią coraz bardziej ustrukturyzowanego raportowania podatkowego.W sporach o ceny transferowe jednym z najczęstszych problemów nie jest sama cena, ale brak dokumentów pokazujących, dlaczego została ustalona właśnie w taki sposób. Po kilku latach trudno odtworzyć, dlaczego spółka udzieliła finansowania, przyjęła dany klucz refakturowania kosztów albo ustaliła określone wynagrodzenie lidera cash poolingu.- podkreśla Tomasz Prokurat.Zdaniem ekspertów ceny transferowe coraz częściej stają się testem organizacyjnej dojrzałości przedsiębiorcy. Nie chodzi wyłącznie o wypełnienie obowiązku dokumentacyjnego, ale o zrozumienie, jak działa grupa, gdzie powstaje wartość, kto ponosi ryzyka i czy pieniądze przepływają zgodnie z realną funkcją poszczególnych spółek.- podsumowuje Tomasz Prokurat.W najbliższych latach znaczenie tego obszaru będzie rosło. Cyfryzacja rozliczeń, lepsza dostępność danych i coraz bardziej szczegółowe raportowanie sprawiają, że wewnętrzne transakcje w grupach będą łatwiejsze do zidentyfikowania. Dla przedsiębiorców oznacza to jedno: pożyczka, refaktura czy cash pooling nie powinny być traktowane jak prosta operacja wewnętrzna, ale jak decyzja podatkowa wymagająca rynkowego uzasadnienia.