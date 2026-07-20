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Deregulacja 2.0 - jakie zmiany w podatkach czekają przedsiębiorców?

2026-07-20 13:39

Deregulacja 2.0 - jakie zmiany w podatkach czekają przedsiębiorców?

Deregulacja 2.0 - jakie zmiany w podatkach czekają przedsiębiorców? © wygenerowane przez AI

Deregulacja 2.0 to pakiet zmian, który ma uprościć rozliczenia podatkowe, ograniczyć formalności i zwiększyć przewidywalność kontaktów z administracją. Przedsiębiorcy zyskają m.in. darmową aplikację mobilną jako alternatywę dla kasy fiskalnej, niższe odsetki za samodzielne korygowanie błędów oraz wydłużony do 30 dni termin na odwołanie od decyzji podatkowej. Pakiet wprowadza też 5-letnią ważność indywidualnych interpretacji podatkowych i większą cyfryzację administracji.

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Mniej formalności, więcej cyfrowych rozwiązań i większa przewidywalność w kontaktach z urzędami – to najważniejsze założenia pakietu Deregulacja 2.0. Zaproponowane rozwiązania mają ułatwić codzienne funkcjonowanie przedsiębiorców, skrócić czas załatwiania spraw administracyjnych oraz zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe firm.

Jedną z najbardziej praktycznych zmian będzie możliwość korzystania z darmowej aplikacji mobilnej zamiast tradycyjnej kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać paragony na smartfonie lub tablecie, a klienci otrzymają e-paragon albo paragon z kodem QR. To rozwiązanie pozwoli ograniczyć wydatki związane z zakupem i obsługą urządzeń fiskalnych, pozostawiając jednocześnie możliwość korzystania z dotychczasowych kas.

– To krok w stronę nowoczesnego i bardziej elastycznego prowadzenia biznesu. Dla wielu mikroprzedsiębiorców oznacza to nie tylko niższe koszty, ale również prostszą organizację codziennej pracy – wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl.

Kolejną ważną zmianą jest większe wsparcie dla podatników, którzy samodzielnie korygują błędy. Jeżeli przedsiębiorca poprawi nieprawidłowości jeszcze przed reakcją urzędu, zapłaci jedynie połowę należnych odsetek i uniknie odpowiedzialności karnej skarbowej. Niższe odsetki obejmą również osoby, które spóźnią się z pierwszą deklaracją, ale same uregulują należności.

Pakiet wzmacnia także bezpieczeństwo podatników. Indywidualne interpretacje podatkowe mają obowiązywać przez pięć lat z możliwością ich przedłużania, a w przypadku zmiany stanowiska organów przedsiębiorca nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji za okres, w którym stosował się do otrzymanej interpretacji. Z kolei termin na wniesienie odwołania od decyzji podatkowej zostanie wydłużony z 14 do 30 dni, co da przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie argumentacji i zgromadzenie dokumentów.

Zmiany obejmują również szersze wykorzystanie cyfryzacji. Administracja będzie mogła przygotowywać wstępnie wypełnione deklaracje VAT, a urzędy nie będą mogły żądać dokumentów, które posiadają już w swoich systemach. Przedsiębiorcy zyskają także jasne informacje o rozpoczęciu i zakończeniu czynności sprawdzających, co zwiększy przewidywalność postępowań.

– Największą wartością Deregulacji 2.0 jest odejście od zasady, że to przedsiębiorca musi nieustannie udowadniać swoją rację. Większa cyfryzacja, prostsze procedury i dłuższe terminy na reakcję pozwolą firmom skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie na walce z formalnościami. Nadal jednak kluczowe będzie prawidłowe prowadzenie księgowości i bieżące monitorowanie zmian w przepisach – podsumowuje Beata Tęgowska.
Przeczytaj także: Deregulacja: zmiany w podatkach przyjęte przez rząd korzystne dla firm Deregulacja: zmiany w podatkach przyjęte przez rząd korzystne dla firm

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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