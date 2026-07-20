Deregulacja 2.0 - jakie zmiany w podatkach czekają przedsiębiorców?
2026-07-20 13:39
Deregulacja 2.0 - jakie zmiany w podatkach czekają przedsiębiorców? © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Ustawa deregulacyjna: wprowadzenie zasady domniemania niewinności podatnikaMniej formalności, więcej cyfrowych rozwiązań i większa przewidywalność w kontaktach z urzędami – to najważniejsze założenia pakietu Deregulacja 2.0. Zaproponowane rozwiązania mają ułatwić codzienne funkcjonowanie przedsiębiorców, skrócić czas załatwiania spraw administracyjnych oraz zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe firm.
Jedną z najbardziej praktycznych zmian będzie możliwość korzystania z darmowej aplikacji mobilnej zamiast tradycyjnej kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać paragony na smartfonie lub tablecie, a klienci otrzymają e-paragon albo paragon z kodem QR. To rozwiązanie pozwoli ograniczyć wydatki związane z zakupem i obsługą urządzeń fiskalnych, pozostawiając jednocześnie możliwość korzystania z dotychczasowych kas.
– To krok w stronę nowoczesnego i bardziej elastycznego prowadzenia biznesu. Dla wielu mikroprzedsiębiorców oznacza to nie tylko niższe koszty, ale również prostszą organizację codziennej pracy – wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl.
Kolejną ważną zmianą jest większe wsparcie dla podatników, którzy samodzielnie korygują błędy. Jeżeli przedsiębiorca poprawi nieprawidłowości jeszcze przed reakcją urzędu, zapłaci jedynie połowę należnych odsetek i uniknie odpowiedzialności karnej skarbowej. Niższe odsetki obejmą również osoby, które spóźnią się z pierwszą deklaracją, ale same uregulują należności.
Pakiet wzmacnia także bezpieczeństwo podatników. Indywidualne interpretacje podatkowe mają obowiązywać przez pięć lat z możliwością ich przedłużania, a w przypadku zmiany stanowiska organów przedsiębiorca nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji za okres, w którym stosował się do otrzymanej interpretacji. Z kolei termin na wniesienie odwołania od decyzji podatkowej zostanie wydłużony z 14 do 30 dni, co da przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie argumentacji i zgromadzenie dokumentów.
Zmiany obejmują również szersze wykorzystanie cyfryzacji. Administracja będzie mogła przygotowywać wstępnie wypełnione deklaracje VAT, a urzędy nie będą mogły żądać dokumentów, które posiadają już w swoich systemach. Przedsiębiorcy zyskają także jasne informacje o rozpoczęciu i zakończeniu czynności sprawdzających, co zwiększy przewidywalność postępowań.
– Największą wartością Deregulacji 2.0 jest odejście od zasady, że to przedsiębiorca musi nieustannie udowadniać swoją rację. Większa cyfryzacja, prostsze procedury i dłuższe terminy na reakcję pozwolą firmom skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie na walce z formalnościami. Nadal jednak kluczowe będzie prawidłowe prowadzenie księgowości i bieżące monitorowanie zmian w przepisach – podsumowuje Beata Tęgowska.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
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