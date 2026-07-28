Workation a podatki: kiedy wakacje z laptopem stają się pułapką dla pracownika i pracodawcy?

Workation, czyli łączenie pracy z wakacjami, wciąż cieszy się popularnością wśród specjalistów, choć moda na ten model pracy w Polsce słabnie. Krótki wyjazd z laptopem nie zmienia rezydencji podatkowej, ale dłuższy pobyt za granicą może generować obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Kluczowe są 183 dni pobytu, status rezydenta oraz zaświadczenie A1, które potwierdza, że składki ZUS powinny być opłacane w Polsce. Eksperci ostrzegają: brak odpowiednich ustaleń z pracodawcą może prowadzić do podatkowej pułapki.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Dowiesz się, co to jest workation i jakie niesie ze sobą ryzyko podatkowe oraz ubezpieczeniowe.

Poznasz zasady dotyczące rezydencji podatkowej, w tym kluczową barierę 183 dni i jej wpływ na rozliczenia z fiskusem.

Sprawdzisz, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i pracowniku przy okazjonalnej pracy zdalnej (do 24 dni) oraz przy dłuższych pobytach za granicą.

Dowiesz się, czym jest zaświadczenie A1, kiedy jest wymagane i jakie ma ograniczenia terytorialne.

Poznasz konsekwencje braku odpowiednich ustaleń z pracodawcą i jak unikać podatkowej pułapki podczas workation.

Kluczowa bariera 183 dni i rezydencja podatkowa

Okazjonalna praca zdalna do 24 dni

Choć moda na workation w Polsce słabnie, łączenie obowiązków zawodowych z wyjazdem za granicę wciąż generuje istotne pytania o rozliczenia z fiskusem i ZUS. Z danych HRK (2026 r.)* wynika, że ten model pracy planuje już tylko 15,6% specjalistów, jednak w praktyce co czwarty z nich nie odcina się całkowicie od zadań firmowych podczas urlopu. Krótki, wakacyjny wyjazd z laptopem nie zmienia automatycznie rezydencji podatkowej, ale dłuższy pobyt wymaga już ścisłych ustaleń z pracodawcą i dopełnienia formalności.Praca zdalna z zagranicy brzmi niezwykle atrakcyjnie, jednak z punktu widzenia prawa i księgowości wymaga weryfikacji kilku nakładających się na siebie czynników.– wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.Tradycyjny, jedno- lub dwutygodniowy wyjazd, podczas którego zajrzymy do służbowej skrzynki, co do zasady nie niesie za sobą istotnego ryzyka podatkowego. Sytuacja zmienia się jednak przy pobytach długoterminowych.O tym, w którym kraju pracownik powinien rozliczyć swój dochód, decyduje miejsce jego zamieszkania dla celów podatkowych.– tłumaczy Piątkowska.Zatem osoba mieszkająca za granicą i wykonująca tam pracę zdalnie powinna, co do zasady, podatek dochodowy płacić w tym kraju, w którym mieszka i pracuje.– dodaje doradca podatkowy z e-pity.Kodeks pracy wskazuje, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czyli potocznie zwana pracą zdalną.– wyjaśnia ekspertka.Jeżeli jednak pobyt ma trwać dłużej – na przykład dwa lub trzy miesiące – mamy do czynienia ze zwykłą pracą zdalną. Choć przy pobycie krótszym niż 183 dni w roku nie dojdzie do automatycznej zmiany rezydencji podatkowej, to po stronie pracodawcy mogą pojawić się obowiązki natury ubezpieczeniowej.– wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.Niezależnie od długości i celu podróży, osoby uzyskujące przychody w warunkach międzynarodowych muszą pamiętać o prawidłowym ujęciu ich w rocznym zeznaniu podatkowym np. w e-pity.