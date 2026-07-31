Korekta faktury w KSeF - co się zmieniło?

Od 2026 r. KSeF upraszcza wystawianie faktur korygujących, eliminując konieczność potwierdzania ich odbioru przez nabywcę. System automatycznie rejestruje moment wystawienia i udostępnienia dokumentu, co ogranicza formalności. Przedsiębiorcy mogą korzystać z trzech metod korekty pozycji na fakturze oraz poprawiania danych formalnych, takich jak nazwa towaru, numer NIP czy oznaczenie kontrahenta, a kluczem do sukcesu jest znajomość zasad.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Jakie zmiany w KSeF dotyczą korygowania faktur.

Jakie są trzy metody korygowania pozycji na fakturze.

Dlaczego KSeF upraszcza proces wystawiania korekt i eliminuje konieczność potwierdzania ich odbioru.

Jakie błędy można poprawiać za pomocą faktur korygujących.

Korygowanie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur to dziś znacznie więcej niż wystawienie dokumentu „in minus” lub „in plus”. Nowe zasady mają uporządkować proces rozliczeń i ograniczyć liczbę błędów, ale wymagają od przedsiębiorców dobrej znajomości obowiązujących przepisów. Jak podkreśla Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl, prawidłowe wystawianie korekt w KSeF pozwala uniknąć problemów z rozliczeniami VAT i usprawnia współpracę z kontrahentami.Pomyłki na fakturach zdarzają się nawet najlepiej zorganizowanym firmom. Zmiana ceny, udzielenie rabatu, zwrot towaru czy błędnie zastosowana stawka VAT to tylko niektóre sytuacje, w których konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Wraz z obowiązkowym Krajowym Systemem e-Faktur zmienił się jednak sposób dokumentowania i rozliczania takich zmian.Podstawowa zasada pozostaje taka sama -. W KSeF dokument jest automatycznie powiązany z fakturą pierwotną, dzięki czemu cała historia zmian jest przejrzysta i dostępna zarówno dla przedsiębiorcy, jak i administracji skarbowej. To znacząco ogranicza ryzyko pomyłek oraz ułatwia kontrolę obiegu dokumentów.- wyjaśnia ekspertka.mogą zwiększać wartość sprzedaży („in plus”) lub ją zmniejszać („in minus”). Najczęściej są wystawiane po udzieleniu rabatu, zwrocie towaru, zmianie ceny lub wykryciu błędu w ilości, wartości czy stawce VAT. Jedną z najważniejszych zmian jest uproszczenie rozliczania korekt „in minus”.W przypadku faktur wystawionych w KSeF przedsiębiorcaprzez nabywcę. Moment jej wystawienia i udostępnienia wynika bezpośrednio z systemu, co znacząco ogranicza formalności i przyspiesza rozliczenia.Nowe przepisy przewidują również trzy sposoby korygowania pozycji na fakturze. Pierwszym jest, która polega na wykazaniu wyłącznie wartości, o jaką zmienia się dana pozycja. Jeśli przykładowo cena towaru została zawyżona o 100 zł, na fakturze korygującej wskazuje się jedynie tę różnicę, bez konieczności ponownego wpisywania całej pozycji.Drugim rozwiązaniem jest, czyli wskazaniem wartości przed zmianą. W tym przypadku na fakturze widoczne są zarówno dane pierwotne, jak i ich prawidłowa wersja po korekcie. Taki sposób jest szczególnie pomocny przy bardziej złożonych zmianach, obejmujących np. jednoczesną korektę ceny, ilości czy stawki VAT.Trzecią metodą jest, które polega na wyzerowaniu błędnej pozycji poprzez wykazanie jej z przeciwną wartością, a następnie dodaniu nowej, poprawnej pozycji. Rozwiązanie to sprawdza się przede wszystkim wtedy, gdy pomyłka dotyczy wielu elementów jednocześnie i łatwiej jest anulować błędny zapis niż poprawiać go krok po kroku.- podkreśla Beata Tęgowska.Coraz częściej korekty dotyczą nie tylko wartości sprzedaży, ale również, takich jak nazwa towaru, numer NIP czy oznaczenie kontrahenta. Dlatego odpowiednio skonfigurowany system księgowy oraz znajomość obowiązujących zasad stają się dziś jednym z kluczowych elementów bezpiecznego prowadzenia działalności.- podsumowuje ekspertka Systim.pl.