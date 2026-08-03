KSeF a oszustwa w handlu. Dlaczego system nie ochroni eksporterów?

Krajowy System e-Faktur uszczelnia polski obrót gospodarczy w kwestiach podatkowych, ale nie ochroni przedsiębiorców przed wszystkimi oszustwami. Najgroźniejsze dla eksporterów zjawisko, jakim jest distribution fraud, rozgrywa się przed powstaniem faktury - a więc poza zasięgiem KSeF. System ewidencjonuje faktury, ale nie weryfikuje zamówień ani kontrahentów. Ekspertka Bibby Financial Services tłumaczy, co chroni system, a przed czym firmy muszą chronić się same.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Jak KSeF wpływa na walkę z oszustwami podatkowymi i dlaczego nie ochroni przed distribution fraud

Na czym polega oszustwo distribution fraud i jakie straty generuje dla polskich eksporterów

Dlaczego KSeF nie widzi zamówień i jakie są ograniczenia systemu e-faktur

Jakie sygnały ostrzegawcze powinny zwrócić uwagę przedsiębiorców i jak chronić się przed oszustwami



System, który widzi faktury ale nie widzi zamówień

KSeF nie eliminuje distribution fraud, ponieważ ten mechanizm działa przed wystawieniem faktury, na etapie zamówienia i weryfikacji kontrahenta. System dotyczy dokumentowania transakcji, a nie jej inicjowania - mówi Beata Brodowska-Chałubek, Head of Risk w Bibby Financial Services Polska.

Oszustwo, które dzieje się przed fakturą

Kod QR zwiększa transparentność i ułatwia weryfikację autentyczności faktury, ale nie jest skutecznym narzędziem przeciwko distribution fraud, ponieważ oszustwo następuje zanim faktura powstanie - tłumaczy Beata Brodowska-Chałubek.

Miliony euro na jednej transakcji

Szacunki rynkowe wskazują jednak, że straty w pojedynczych przypadkach tego typu oszustw w Europie sięgają od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów euro, a łączny koszt przestępczości w europejskich łańcuchach dostaw liczony jest w miliardach euro rocznie. Z doświadczeń Bibby Financial Services na polskim rynku wynika, że interwencje faktora w podobnych przypadkach pozwalały uchronić eksporterów przed stratami liczonymi w milionach złotych – wyjaśnia ekspertka Beata Brodowska-Chałubek.

KSeF uszczelnia formę, nie treść

KSeF uszczelnia warstwę formalną, ale nie eliminuje ryzyka związanego z autentycznością kontrahenta i rzeczywistością transakcji - podsumowuje Beata Brodowska-Chałubek.

Zanim wyślesz towar, zawsze potwierdź zamówienie niezależnym kanałem kontaktu z kontrahentem - radzi Beata Brodowska-Chałubek z Bibby Financial Services.