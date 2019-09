Dyskusja dotycząca świadczeń złożonych (lub inaczej kompleksowych) toczy się między podatnikami, organami i sądami od wielu lat. Są to świadczenia składające się z kilku lub kilkunastu usług lub dostaw towarów, które jednak mają znaczenie dla konkretnego podatnika podatku VAT jako całość, tworząc tym samym jeden byt prawny, objęty tymi samymi zasadami opodatkowania podatkiem VAT. Wskazówki co do pojęcia usługi kompleksowej zawarte są także w stosunkowo bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że z gospodarczego i ekonomicznego punktu widzenia świadczenia złożone są obecnie bardzo popularne i powszechne. Dlatego tak ważne jest prawidłowe rozliczenie tego rodzaju usług.

Świadczenie główne a pomocnicze

W takich sytuacjach wyróżnia się świadczenia główne oraz świadczenia pomocnicze do nich, tworzące razem świadczenia złożone (kompleksowe), które dzielą swój byt prawny.

Na gruncie podatku od towarów i usług co do zasady każde świadczenie winno być rozliczane odrębnie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której świadczenia poboczne stanowią element świadczenia głównego. Wówczas to cała transakcja winna być rozliczona z punktu widzenia tego świadczenia głównego. Fiskus w takich przypadkach wymaga, aby na fakturze znalazła się jedna pozycja jako świadczenie główne, a nie poszczególne jego elementy. Z tak radykalnym podejściem nie zgadzają się jednak sądy.

Ujęcie usługi kompleksowej na fakturze

Przykładowo w interpretacji podatkowej z 27 stycznia 2017 r. (nr 1462-IPPP3.4512.801.2016.2.IG) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że oddzielne fakturowanie, jak również odrębna taryfikacja świadczeń oraz zakupy od kilku kontrahentów przemawiają za istnieniem zakupu wielu niezależnych świadczeń, które złożą się na organizowaną imprezę integracyjną.

Świadczenie kompleksowe a faktura VAT

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, iż ustawa o VAT wymaga od podatnika, aby wystawiana przez niego faktura odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji, a więc dokumentowała sprzedaż oraz te elementy, które w ramach tej sprzedaży miały rzeczywiście miejsce. Analizując przepisy ustawy o VAT, można dojść do wniosku, iż podatnik zobowiązany jest do wykazania tego, co w rzeczywistości miało miejsce, a sposobem dokumentacji takiego zdarzenia jest faktura. NSA zakwestionował więc powyższe podejście organów podatkowych, wskazując wręcz, że podatnik powinien wykazać na fakturze to, co w rzeczywistości miało miejsce.

Podsumowanie

Co do zasady każde świadczenie i każda usługa powinny być uznawane, jako niezależne dla potrzeb stosowania przepisów systemu podatku VAT. Istnieją jednak sytuacje, gdy usługi są ze sobą ściśle związane, tak, że ich rozdzielenie byłoby sztuczne i nieuzasadnione gospodarczo. W takiej sytuacji takie świadczenie powinno być traktowane jako kompleksowe na potrzeby ustawy o VAT i w konsekwencji jednolicie opodatkowane.W konsekwencji, jeżeli jedno ze świadczeń korzysta ze zwolnienia, towarzysząca mu usługa lub dostawa również będzie zwolniona z opodatkowania . Analogicznie, jeżeli usługa traktowana jako główna korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT, również usługi o charakterze pomocniczym, tworzącym jedność, będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem.Bardzo istotne jest, aby dwa lub więcej elementów albo dwie lub więcej czynności dokonane przez podatnika były ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie ekonomiczne, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. W szczególnościBiorąc powyższe pod uwagę, w przypadku usług kompleksowych organy podatkowe wypracowały stanowisko, które zostało przyjęte przez praktykę gospodarczą, żeWówczas w ocenie organów niemożliwe jest wyodrębnienie poszczególnych świadczeń i odrębne ich opodatkowanie.Oznacza to przykładowo, że w przypadku, gdy świadczenie nie przedstawia jednej ceny, ale oddzielną wycenę np. wynajmu sal konferencyjnych, usług konferencyjnych i gastronomicznych, jest mało prawdopodobne, że organy uznają to za dostawę złożoną organizacji konferencji.Powyższe stanowisko organów podatkowych prowadzi do odrębnego traktowania świadczenia w przypadku ujęcia na fakturze jednej pozycji („usługa kompleksowa”) od specyfikacji poszczególnych świadczeń na fakturze. Pomimo iż w art. 106e ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy o VAT wskazane jest, że faktura powinna zawierać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi oraz miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, organy podatkowe twierdzą, że w przypadku specyfikacji świadczeń na fakturze nie mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym.Takie rozumowanie organów podatkowych zostało zakwestionowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie – rozstrzygnięcie z 5 czerwca 2019 r. (sygn. akt I FSK 661/17). Sprawa dotyczyła podatnika z branży metalowej, który świadczył dostawy wyrobów hutniczych objęte odwrotnym obciążeniem wraz z usługami dodatkowymi, które w ocenie podatnika nie stanowiły samoistnych świadczeń, lecz świadczone były w ramach jednego zamówienia dostawy towarów.Powyższe orzeczenie NSA jest bardzo korzystne dla podatników, zwłaszcza nabywających kompleksowe świadczenia. W szczególności korekty rozliczeń z tytułu VAT mogą dokonać podatnicy, którzy na skutek podejścia fiskusa ponieśli straty związane z niekorzystnym rozliczeniem usługi kompleksowej. Należy jednak pamiętać, że orzeczenie NSA nie jest wiążące dla organów podatkowych, które z pewnością nie będą chciały przyznać się do pomyłki w ocenie świadczeń kompleksowych.