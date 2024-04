Wg Polaków nasz system podatkowy jest skomplikowany, niesprawiedliwy i niezrozumiały

Najlepiej rozpoznawany jest podatek VAT i PIT, choć wielu Polaków nie wie o co w nich chodzi. W odniesieniu do kosztów wynagrodzenia najwięcej osób wie, ile zarabia netto (88%), mniej, ile brutto (75%), ale najmniej ma świadomość jakie koszty ponosi pracodawca w związku z jego zatrudnieniem (39%). W odpowiedzi na pytanie jaki system podatkowy powinien obowiązywać w Polsce prawie 60% respondentów odpowiedziało, że nie wie. Spośród tych, którzy wskazali konkretne rozwiązanie 24% jest za podatkiem liniowym, a 15% za progresywnym. Okazuje się jednak, że przy symulacji kwotowej aż 61% opowiada się za takim samym procentem podatkowym dla wszystkich bez względu na wysokość dochodów - czyli zdecydowana większość Polaków jest za podatkiem liniowym.

Co Polacy myślą o podatkach?

Co Polacy wiedzą o podatkach?

Jakich podatków chcą Polacy?

System podatkowy w Polsce jest dla większości Polaków skomplikowany (78%), niesprawiedliwy (76%) i niezrozumiały (73%). Takie postrzeganie polskiego systemu podatkowego zależy w największym stopniu od wieku i najbardziej negatywnie pod tymi względami oceniają go osoby w wieku 35-44 lata, a najłagodniej najmłodsi – osoby w wieku 18-24 lata.– mówi prof. Dominika MaisonPolacy najlepiej znają podatek VAT i PIT. Na czym polega podatek VAT wie 71% dorosłych Polaków, a 25% zna, ale nie wie dokładnie jakie są jego zasady. Z podatkiem PIT jest podobnie – 67% zna i rozumie jego zasady, ale 28% choć słyszało o takim podatku, nie wie o co w nim dokładnie chodzi. Zdecydowanie najmniej Polaków zna podatek CIT – tylko 26% słyszało o nim i zna jego zasady, 50% słyszało, ale go nie rozumie, natomiast prawie ¼ Polaków (24%) w ogóle nie słyszała o takim podatku.W przypadku podatków VAT i PIT najmniejszą wiedzę na ich temat mają osoby najmłodsze (57% osób w wieku 18-24 lata zna podatek VAT i wie na czym on polega, a podatek PIT – 52%), mieszkańcy małych miast (VAT – 62%; PIT – 59%) i osoby z najniższym wykształceniem (VAT – 52% i PIT – 48%). Natomiast w przypadku podatku CIT zna go i rozumie najmniej osób z najniższym wykształceniem (15%), mieszkańców małych miast (19%), natomiast w tym przypadku nie ma różnic w zależności od wieku, ale od płci – kobiety zdecydowanie rzadziej znają i rozumieją ten podatek (22%) niż mężczyźni (30%).– mówi prof. Dominika MaisonW obliczu nadchodzących rozliczeń podatkowych interesujące jest, że tylko 22% Polaków orientuje się w wysokości podatku PIT i obowiązujących w Polsce progach podatkowych. Podobnie jak w przypadku wiedzy na temat obowiązujących w Polsce podatków, tak i tu widzimy zależność tej wiedzy od wykształcenia – im wyższe wykształcenie, tym większa wiedza na temat wysokości podatku PIT i obowiązujących progów i mniej osób, które nie mają zupełnie wiedzy na ten temat. Drugim czynnikiem jest sytuacja zawodowa. Największą wiedzą na temat obowiązujących progów podatkowych mają przedsiębiorcy (32% wie dokładnie), zaraz po nich są osoby pracujące na etacie (26%), a najmniejszą wiedzę mają osoby niepracujące (np. emeryci, uczniowie, bezrobotni).W kontekście płacenia podatków ważne jest również to, na ile mamy świadomość, jakimi podatkami jest obciążone nasze wynagrodzenie, dlatego zadaliśmy również pytanie o to, czyli znajomość kwot netto, brutto i całkowitego kosztu pracodawcy związanego z wynagrodzeniem. Okazuje się, że najwięcej osób zna kwotę netto (88%), nieco więcej brutto (75%), ale najmniej ma świadomość jakie koszty ponosi pracodawca w związku z jego zatrudnieniem (39%).W przypadku znajomości kwot netto i brutto większą wiedzę mają kobiety (91% zna kwotę netto i 79% kwotę brutto) niż mężczyźni (85% zna kwotę netto i 72% kwotę brutto). Ponadto, co pewnie nie zaskakuje, równie ta wiedza zależy od wykształcenia – kwotę netto zna 84% osób z niższym wykształceniem, a 92% z wyższym, natomiast kwotę brutto swojego wynagrodzenia zna 63% osób z niższym wykształceniem, a 78% z wyższym.Oddzielną kwestią jest świadomość pełnych kosztów pracodawcy. Tylko 39% Polaków wie, jakiej wysokości są to koszty. Również w przypadku tej wiedzy największe znaczenie ma wykształcenie (wiedzę tę ma 26% z wykształceniem podstawowym i 47% z wyższym). Większą wiedzę mają również osoby najwięcej zarabiające (48%) i w wieku 25-34 lata (48%).– mówi prof. Dominika MaisonCo jakiś czas w mediach publicznych wraca dyskusja, jaki podatek powinien obowiązywać w Polsce: progresywny czy liniowy oraz jakie progi podatkowe powinny być w przypadku podatku progresywnego? Okazuje się, że gdy zapytamy Polaków, jakie jest ich zdanie na ten temat, to wszystko zależy od tego, jak jest zadane pytanie. Przy zapytaniu wprost, czy chcemy podatku liniowego czy progresywnego okazuje się, że ponad połowa Polaków w zasadzie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, a spośród tych którzy wskazali konkretne rozwiązanie 24% jest za podatkiem liniowym, a 15% za progresywnym. Wśród osób, które nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie przeważają kobiety (68% vs. 47% mężczyzn) osoby z najniższym wykształceniem (76%) oraz osoby niepracujące (64% vs. prowadzący działalność 37%).Zupełnie inny obraz preferencji podatkowych pojawił się, gdy pytanie było oparte o konkretne wskazania kwot symulowanego podatku, a co więcej odwoływało się do tego, jakie rozwiązanie podatkowe jest bardziej sprawiedliwe. Okazuje się, że w takiej sytuacji jest zdecydowanie więcej zwolenników podatku, który jest takim samym procentem od dochodów dla wszystkich (czyli odpowiednik podatku liniowego) – za tym rozwiązaniem było aż 61% Polaków, a tylko 7% za modelem, w którym wraz ze wzrostem wynagrodzenia wzrasta równocześnie procent płaconych podatków (czyli odpowiednik podatku progresywnego). Przy tak zadanym pytaniu preferencja podatku liniowego rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia i dochodów.– mówi prof. Dominika MaisonBadanie przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1153 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: kwiecień 2024 roku. Metoda: CAWI.– profesor psychologii, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się naukowo psychologią konsumenta. Od lat z powodzeniem łączy teorię z praktyką prowadząc badania marketingowe i społeczne. Specjalizuje się w marketingu społecznym, badaniach postaw i zachowań finansowych oraz zachowań żywieniowych. Autorka ponad 120 artykułów naukowych i kilkunastu książek, między innymi "Psychologia konsumenta" (2014, PWN), "The Psychology of financial consumer behavior" (Springer, 2019) i najnowsza „Jakościowe metody badań społecznych. Podejście aplikacyjne” (PWN, 2022)