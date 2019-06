Podatek od przychodów z budynków oddanych częściowo w najem

Jednym z warunków kwalifikujących budynek do objęcia podatkiem od nieruchomości komercyjnych jest jego oddanie w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Gdy w najem/dzierżawę oddano tylko jego część, przychód w podatku od przychodów z budynków powinien być w pierwszej kolejności obliczony przez wskazanie procentowego udziału wartości w odniesieniu do powierzchni wynajmowanej – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.04.2019 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.120.2019.1.JC.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Jak liczyć podatek od nieruchomości komercyjnych? Podatkiem od nieruchomości komercyjnych objęte są budynki oddane w najem/dzierżawę, gdy ich wartość przekracza 10 mln zł. Jeżeli podatnik wynajmuje jedynie ich część, podstawę opodatkowania liczy proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni. Do tej części stosuje też kwotę wolną w wysokości 10 mln zł.

Wnioskodawca w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje liczne budynki i budowle zaliczane do środków trwałych (oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego ). W części nieruchomości te wnioskodawca wykorzystuje w prowadzonej działalności, a w części (ponad 5% powierzchni każdego budynku) oddał je do używania innym podmiotom gospodarczym na podstawie zawieranych umów najmu Wnioskodawca zadał pytanie, czy przychód w podatku od przychodów z budynków, od którego odejmowana jest kwota wolna, powinien być uprzednio obliczony z uwzględnieniem udziału procentowego wynajmowanych powierzchni? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów