KSeF po nowelizacji: Okres przejściowy, tryb offline i brak kar do 2026 roku

Rząd wprowadza istotne zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), odpowiadając na postulaty przedsiębiorców. Nowelizacja przepisów, przygotowana po szerokich konsultacjach społecznych, przewiduje m.in. możliwość korzystania z trybu offline, okres przejściowy dla najmniejszych firm, odroczenie kar do końca 2026 roku oraz szybszy zwrot VAT. Kluczowe dla powodzenia reformy będą skuteczna kampania informacyjna i jasne wytyczne podatkowe, które mają ułatwić firmom płynne przejście do nowych zasad.

Nowe przepisy dotyczące KSeF są efektem licznych konsultacji przeprowadzonych przezz przedstawicielami przedsiębiorców. W toku tych rozmów zgłoszono wiele uwag i propozycji, które znalazły odzwierciedlenie w przyjętym pakiecie zmian. Ekspercipodkreślają, że jest to jeden z najlepiej skonsultowanych i przeanalizowanych projektów podatkowych ostatnich lat. Zmiany mają na celu nie tylko ułatwienie wdrożenia systemu, ale także minimalizację ryzyka popełnienia błędów przez podatników.Jedną z kluczowych nowości jest wprowadzenie na stałe możliwości dobrowolnego korzystania z tzw.. Oznacza to, że podatnicy będą mogli wystawiać e-faktury poza systemem KSeF w przypadku problemów technicznych, takich jak brak dostępu do Internetu. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie ciągłości obrotu gospodarczego i wyeliminowanie ryzyka przestojów w działalności firm.W odpowiedzi na potrzeby mikroprzedsiębiorców,wprowadzono okres przejściowy, w którym firmy o miesięcznych obrotach donie będą zobowiązane do wystawiania e-faktur. To rozwiązanie ma na celu wsparcie najmniejszych podmiotów, które mogą być zagrożone wykluczeniem cyfrowym i nie dysponują odpowiednim zapleczem technologicznym.Kolejnym udogodnieniem jest. Daje to podatnikom dodatkowy czas na prawidłowe wdrożenie nowych obowiązków bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności finansowej za ewentualne pomyłki. To ważny krok w kierunku bezpiecznego i stopniowego dostosowania się firm do nowych przepisów.Wraz z wejściem w życie KSeF skrócony zostanie. Dzięki temu podatnicy szybciej otrzymają środki z urzędu skarbowego, co poprawi ich płynność finansową i ułatwi bieżące zarządzanie firmą.Wprowadzone zmiany to realne ułatwienia, szczególnie dla najmniejszych firm, które często nie posiadają własnych działów księgowości czy IT. Okres przejściowy i tryb offline pozwalają na łagodniejsze wejście w nowy system i ograniczają ryzyko wykluczenia cyfrowego. Brak kar do końca 2026 roku daje przedsiębiorcom czas na naukę i dostosowanie się do nowych wymogów, a szybszy zwrot VAT pozytywnie wpłynie na ich płynność finansową.Eksperci Konfederacji Lewiatan zwracają uwagę, że sukces wdrożenia KSeF zależy od skutecznej kampanii informacyjnej skierowanej do firm, zwłaszcza tych najmniejszych. Wielu właścicieli nie ma jeszcze wystarczającej wiedzy na temat funkcjonowania systemu, jego wymogów technicznych czy skutków prawnych. Brak odpowiedniej promocji i edukacji grozi opóźnieniem w dostosowaniu się do przepisów oraz ryzykiem kar i problemów w codziennym prowadzeniu działalności.Kampania informacyjna powinna zawierać jasne i proste instrukcje oraz materiały edukacyjne, które pomogą przełamać bariery technologiczne. Równie ważne są objaśnienia podatkowe wydane przez Ministerstwo Finansów, które rozwieją wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów korzystania z KSeF.Jasne wytyczne zminimalizują ryzyko błędów i niepewności po stronie przedsiębiorców, a także ułatwią przygotowanie się księgowym, doradcom podatkowym i dostawcom oprogramowania do nowych realiów prawnych.Zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur to efekt wzorcowych konsultacji społecznych i otwartości na potrzeby przedsiębiorców. Wprowadzone udogodnienia mają ułatwić wdrożenie systemu i ograniczyć ryzyko problemów w pierwszym okresie jego funkcjonowania., które pozwoli wszystkim firmom – niezależnie od wielkości – sprawnie wejść w nową rzeczywistość podatkową. Konfederacja Lewiatan zapowiada dalsze monitorowanie procesu i wsparcie przedsiębiorców na każdym etapie wdrażania zmian.