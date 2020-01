Otrzymałeś w darowiźnie dom? Stracisz prawo do zwrotu podatku

Osoba, która przed złożeniem wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na budowę pierwszego domu, otrzymała w darowiźnie inną nieruchomość mieszkalną, traci bezpowrotnie prawo do ulgi - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.01.2020 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.639.2019.1.MP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Cécile Haupas - Fotolia.com Zwrot VAT w budownictwie: uwaga na ważny warunek! Chcesz skorzystać z ulgi i uzyskać zwrot na zwrot części wydatków związanych z budową pierwszego domu? Uważaj, aby do złożenia wniosku o zwrot nie stać się właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej. Niezależnie bowiem od tego, czy zamierzasz w niej mieszkać, czy nie oraz czy ta zaspokaja i będzie zaspokajać potrzeby mieszkaniowe jedynie innych osób, tracisz prawo do ulgi.

W sierpniu 2015 r. zostało wydane pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego . Wówczas mąż zainteresowanej nie ukończył jeszcze 36 lat. Wybudowany dom ma powierzchnię użytkową 90m, a do użytku został oddany w kwietniu 2019 r.W chwili wydania pozwolenia na budowę i w czasie trwania budowy małżonkowie nie byli właścicielami żadnych innych nieruchomości, ani nie posiadali własnego lokum. Przez 18 lat mieszkali u rodziców męża – w jednym pokoju z dwójką dzieci, z których jedno choruje.W dniu 19 lipca 2018 r. wnioskodawczyni otrzymała w darowiźnie dom , w którym obecnie mieszka jej matka (I grupa inwalidztwa) i brat (II grupa inwalidztwa). Matka wnioskodawczyni – ze względu na pogarszający się stan zdrowia i pogłębiającą się chorobę brata, po śmierci ojca, nie mając nikogo z bliższej rodziny, a chcąc zapewnić bezpieczeństwo i spokój oraz opiekę swojemu synowi, który tej opieki potrzebuje – postanowiła obdarować wnioskodawczynię nieruchomością z lat 60, o powierzchni 80 m, przeznaczoną do generalnego remontu. Zamieszkanie rodziny wnioskodawczyni w otrzymanym w darowiźnie domu wraz z matką i bratem jest niemożliwe ze względu na brak minimalnych warunków bytowych dla 4 - osobowej rodziny wnioskodawczyni oraz chorobę jej córki, która wymaga spokoju i ciszy, a choroba brata wnioskodawczyni to uniemożliwia.Cały etap budowy nowego domu zamknął się w latach 2015-2018, przy czym w roku 2018 wykonano jedynie ocieplenie budynku. Zainteresowana zaznaczyła też, że otrzymana w darowiźnie nieruchomość nie polepsza jej sytuacji bytowej, gdyż do chwili śmierci mają prawo mieszkania w niej obecni domownicy, a wnioskodawczyni zapewnia im opiekę. Do chwili obecnej nie został złożony wniosek o zwrot wydatków związanych z budową domu.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy może starać się o zwrot podatku w związku z budową domu jednorodzinnego ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów