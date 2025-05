Deregulacja: zmiany w podatkach przyjęte przez rząd korzystne dla firm

Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął dziewięć projektów ustaw deregulacyjnych, w tym trzy pierwsze dotyczące prawa podatkowego. Zmiany w podatkach są korzystne dla przedsiębiorców - uważa Konfederacja Lewiatan.

Obowiązek publikowania strategii podatkowych

Przyjęcie tych projektów potwierdza, że deregulacja staje się faktem, a to bardzo cieszy, ponieważ przez lata przyzwyczailiśmy się tylko do nakładania nowych obowiązków na przedsiębiorców i obywateli. Przywykliśmy do działań, które nierzadko wątpliwie uzasadnione, ograniczały swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększały ryzyko i koszty jej prowadzenia. Idealnym przykładem jest właśnie deregulowany (uchylany) obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej w przedsiębiorstwie. Już na etapie projektowania tego obowiązku w 2020 r. apelowaliśmy o rezygnację z jego wprowadzenia. Przekazywanie informacji o procesach i procedurach związanych z zarządzeniem obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego, jak np. informowanie o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS, o obowiązkach podatkowych, o transakcjach z podmiotami powiązanymi, o podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, czy złożonych wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, nikomu - poza samą firmą - nie jest potrzebne. Administracja skarbowa o wszystkich tych procedurach wie, ponieważ to do niej przedsiębiorstwa składają zeznania, informacje i wnioski. Dublowanie tych informacji w strategii podatkowej od początku nie miało żadnej wartości i sensu, zabierało niepotrzebnie cenny w biznesie czas i generowało poważne koszty ich sporządzenia. Niepotrzebnie straciliśmy czas i pieniądze, mam nadzieję, że z tego doświadczenia rządzący wyciągną lekcję, że jednak warto wnikliwie przeanalizować argumenty zgłaszane do danej propozycji przez partnerów społecznych w ramach konsultacji społecznych. Gdyby to zrobiono w 2020 r. nie uchwalono by zbędnego prawa, które dzisiaj wymaga uchylenia – komentuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

6 – miesięczne vacatio legis

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Pierwsze deregulacyjne zmiany w podatkach przyjęte przez rząd korzystne dla firm Wśród propozycji podatkowych znalazło się m.in. wprowadzenie 6 - miesięcznego vacatio legis dla ustaw podatkowych, podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT z 200 tys. zł do 240 tys. zł oraz uchylenie obowiązku sporządzania i publikowania strategii podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT

Bardzo pozytywnie odnosimy się do realizacji naszego postulatu dotyczącego podniesienia limitu zwolnienia podmiotowego z VAT. Obecny limit zwolnienia obowiązuje już 8 lat. W okresie tym skumulowana inflacja wyniosła ponad 30%. Podniesienie limitu będzie korzystne szczególnie dla mikro firm, które proporcjonalnie do osiąganych dochodów/ przychodów, ponoszą najwyższe koszty obsługi podatkowo-księgowej. Status podatnika VAT wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków, które dla najmniejszych podatników są poważnym wyzwaniem. Proponowana zmiana przyczyni się do zmniejszenia liczby obowiązków podatkowych dla tej grupy przedsiębiorców – dodaje Przemysław Pruszyński.

Liczymy na realizację kolejnych postulatów podatkowych, których w ramach Czarnej Listy Barier zgłosiliśmy prawie 100. Liczymy także na dialog i konsultacje społeczne, ponieważ przyjęte przez rząd projekty, nie zostały należycie skonsultowane. Są niekontrowersyjne, więc nie jest to wielki problem, niemniej z kolejnymi projektami już może być więcej pracy. Mamy w konsultacjach społecznych duży projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który poza deklarowanymi korzystnymi zmianami dla podatników, zawiera kilka propozycji, których realizacja niekoniecznie wpisuje się w ideę deregulacji. Projekt ten również niebawem zostanie przekazany do rozpatrzenia przez rząd – podkreśla Przemysław Pruszyński.

Wśród propozycji podatkowych znalazło się m.in. wprowadzenie 6 - miesięcznego vacatio legis dla ustaw podatkowych, podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT z 200 tys. zł do 240 tys. zł oraz uchylenie obowiązku sporządzania i publikowania strategii podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.6 - miesięczne vacatio legis dla ustaw wprowadzających niekorzystne dla podatników zmiany w prawie podatkowym jest niezwykle ważne. Oburzającą praktyką było uchwalanie zmian w prawie podatkowym w końcówce roku z tak krótkim vacatio legis, że przedsiębiorcy mieli problemy z zakupem odpowiednich narzędzi (oprogramowania), aby wchodzące od stycznia kolejnego roku nowe obowiązki albo podatki właściwie naliczyć, zarejestrować i zapłacić. W tym przypadku najlepszym przykładem jest absurd Polskiego Ładu, kiedy zmiany w składce zdrowotnej wchodziły w tak krótkim czasie, że ówczesny rząd uchwalił dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwość niestosowania prawa zamówień publicznych, aby zdążyć kupić narzędzia do księgowania wpłat na nowych zasadach. Niestety na przedsiębiorców nikt się wtedy nie oglądał. Nowa zasada 6 - miesięcznego vacatio legis, miejmy nadzieję, ograniczy te złe praktyki i da przedsiębiorcom więcej poczucia stabilności oraz wpłynie na lepsze przygotowanie i zrozumienie wprowadzanych zmian. Nierzadko długie vacatio legis było także okazją do zmiany wadliwego prawa, kiedy już w tym okresie docierało do rządzących jaki uchwalili bubel prawny. W przypadku przyjętego przez rząd projektu ustawy niewielkie obawy rodzi jedynie możliwość odstępowania od 6 - miesięcznego vacatio legis w sytuacji kiedy: (i) przemawia za tym ważny interes publiczny albo (ii) uchwalane przepisy wynikają z konieczności implementacji lub wykonania przepisów prawa Unii Europejskiej. Lewiatan ma nadzieję, że te wyjątki nie będą nadużywane i zasada 6 - miesięcznego vacatio legis dla zmian podatkowych ugruntuje się w naszym porządku prawnym. Przyjęcie pierwszych projektów deregulacyjnych to światełko w tunelu do odbiurokratyzowania działalności gospodarczej, ograniczenia barier i wprowadzenia większej przewidywalności prawa.