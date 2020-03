Darowizna "firmowego" lokalu dla dziecka w podatku VAT

Jeżeli darowizna na rzecz syna 1/2 udziału w lokalu użytkowym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, to nie będą tu miały zastosowania również zwolnienia z VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.03.2020 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.57.2020.2.KOM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. 3darcastudio - Fotolia.com Czy firmowy majątek można przekazać bez VAT? Opodatkowane VAT-em są nie tylko czynności odpłatne, czyli sprzedaż towarów bądź świadczenie usług za wynagrodzeniem, ale niekiedy też czynności nieodpłatne. Przykładem mogą tutaj być darowizny. Te jednakże są objęte VAT jedynie wówczas, gdy przy nabyciu danego składnika firmy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W 2001 r. wnioskodawca wraz z żoną nabył do majątku wspólnego lokal użytkowy. Przy jego zakupie nie odliczono VAT (wnioskodawca, podobnie jak jego żona, nie był oraz nadal nie jest podatnikiem VAT czynnym).W latach 2001-2006 w lokalu żona wnioskodawcy prowadziła zakład fryzjerski . Nie była czynnym podatnikiem VAT. Następnie, w latach 2006-2019 lokal był przez małżonków wynajmowany przedsiębiorcom Małżonkowie nie ponosili nakładów na ulepszenie lokalu, które wynosiłyby co najmniej 30% jego wartości. W chwili obecnej zamierzają oni darować lokal synowi (jego wartość wynosi obecnie ok. 600 tys. zł). Wnioskodawca zadał pytanie, czy przekazując mu swój udział we własności lokalu będzie zobowiązany do zapłaty VAT z tego tytułu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: