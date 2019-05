Budowa stoisk targowych na ryczałcie ewidencjonowanym

Podatnik świadczący usługi podlegające na budowie stoisk targowych na targach, gdy te są klasyfikowane jako usługi budowlane mieszczące się w dziale 43 PKWiU, winien opodatkować je 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.05.2019 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.98.2019.1.AN.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. vegefox.com - Fotolia.com Wystawy tymczasowe a ryczałt ewidencjonowany W wydawanych interpretacjach fiskus potwierdza, że do świadczonych usług budowlanych podatnicy winni stosować 5,5% stawkę ryczałtu ewidencjonowanego. Nie dokonuje jednak klasyfikacji świadczonych usług przez wnioskodawców, a jedynie opiera się na tym, co poda zainteresowany w sprawie.

Wnioskodawca prowadzi firmę na własne nazwisko, w ramach której świadczy usługi budowlane w zakresie zabudowy stoisk targowych na targach organizowanych w kraju i za granicą. Podatek dochodowy rozlicza w formie ryczałtu ewidencjonowanego Zabudowa stoiska wykonywana jest wg projektu, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W jej ramach wnioskodawca dokonuje zabudowy konstrukcji stoiska, założenia instalacji elektrycznej, demontażu zabudowy.Wskazana zabudowa polega na przytwierdzeniu dociętych płyt gipsowych/drewnianych do konstrukcji metalowych, wykonaniu tynków, założeniu instalacji elektrycznej i oświetlenia. Po zakończeniu targów tak wykonane stoiska są demontowane, niemniej po demontażu odzyskane konstrukcje na ogół nie nadają się do ponownego użycia. Wnioskodawca świadczone usługi klasyfikuje w sekcji F w dziale 43 PKWiU. Zainteresowany zadał pytanie, jaką stawkę ryczałtu powinien do nich stosować? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów