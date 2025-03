Fundacja rodzinna - jakie korzyści podatkowe?

Jakie są korzyści podatkowe z prowadzenia fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna coraz częściej staje się też narzędziem do zarządzania majątkiem, a jedną z jej głównych zalet są korzyści podatkowe związane między innymi z inwestowaniem w papiery wartościowe. Kluczową korzyścią podatkową jest odroczenie podatku do momentu wypłaty środków z fundacji, co niewątpliwie ułatwia akumulację majątku.