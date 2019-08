Zapłata kartą płatniczą wyklucza szybszy zwrot VAT?

Przy skróconym do 25 dni terminie zwrotu podatku VAT ustawodawca wymaga, aby zapłaty za zakupione towary i usługi następowały co do zasady za pośrednictwem rachunku bankowego. Czy zapłata kartą płatniczą bądź za pośrednictwem systemów płatniczych on-line, warunek ten spełniają?

faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

faktur, innych niż wymienione wyżej, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł, Zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o VAT, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

Karta płatnicza traktowana przez fiskusa jak gotówka? Karta płatnicza traktowana jak zapłata gotówką? Zadaniem organów podatkowych ma ona znamiona takiej płatności w związku z czym jako taka winna być traktowana. Powyższe ma określone skutki w podatku VAT. Takie płatności mogą bowiem pozbawić zwrotu VAT w skróconym terminie. Nadto taka zapłata wyklucza też prawo do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.01.2019 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.845.2018.2.ALN uznał, że „(…) Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie kwestii uznania faktur ujętych w rejestrze zakupów za zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy zostały zapłacone za pośrednictwem karty płatniczej za pomocą terminala bezpośrednio w sklepie stacjonarnym należy wskazać, że zapłata dokonana w taki sposób nie może być uznana za zapłatę za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika, tym samym nie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 87 ust. 6 pkt 1 lit a) ustawy.(…)”



W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12.04.2019 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM, a odnoszącej się do obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej czytamy natomiast: „(…) płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają walory płatności gotówkowych. (…)”

A jak jest w przypadku płatności poprzez systemy płatnicze online?

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni. Może on jednak zostać skrócony do 25 dni przy zachowaniu określonych warunków.Mówiąc zatem w pewnym uproszczeniu przedsiębiorca, który zamierza ubiegać się o skrócenie zwrotu podatku VAT, musi regulować faktury zakupowe za pośrednictwem przelewów z firmowego konta. Inne sposoby regulowania zobowiązań są tutaj mocno okrojone.Niestety w ostatnio wydawanych interpretacjach podatkowych fiskus uważa, , żeW związku z tym płatności dokonane za kartą płatniczą nie przekreśliły prawa do szybszego zwrotu VAT nie mogą przekroczyć 15 tys. zł, wraz z innymi sposobami uregulowania zobowiązań, innymi aniżeli przelewy bankowe.W przytoczonej już wyżej interpretacji z dnia 17.01.2019 r. Dyrektor KIS uznałTutaj zatem organ dopuścił potraktowanie takiej płatności jako zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.