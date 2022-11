Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

29 listopada 2022 roku wzrośnie wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku służbowych podróży zagranicznych. Z kolei od 1 stycznia 2023 roku zmienią się stawki dotyczące wyjazdów krajowych. Nowe kwoty diet będą obowiązywać wszystkich pracowników, w tym zatrudnionych na postawie umowy o pracę.

Najwyższy czas na zmiany

Wysokość diety dla podróży służbowych w Polsce od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 45 zł. Wysokość diety w 2022 roku już raz się zmieniła - 28 lipca została podniesiona do 38 zł. Wcześniejsza kwota 30 zł obowiązywała przez prawie 10 lat.

Jak liczona jest dieta przy krajowej podróży służbowej?

poniżej 8h dieta nie przysługuje,

od 8 do 12h dieta wynosi 50% diety pełnej,

w przypadku 12h i więcej przysługuje pełna dieta.

Wzrost stawek również w przypadku podróży zagranicznych

Stawki diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu za nocleg przed i od 29 listopada 2022 r.

Stawki diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu za nocleg przed i od 29 listopada 2022 r.

do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety zagranicznej,

ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety zagranicznej,

ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Stawki diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu za nocleg przed i od 29 listopada 2022 r.

Państwo Waluta Kwota diety

do 28.11.2022 Kwota diety

od 29.11.2022 Kwota limitu

na nocleg

do 28.11.2022 Kwota limitu

na nocleg

od 29.11.2022 Afganistan EUR 47 47 140 140 Albania EUR 41 41 120 120 Algieria EUR 50 50 200 200 Andora EUR 50 50 160 200 Angola USD 61 61 180 180 Arabia Saudyjska EUR 45 50 180 200 Argentyna USD 50 50 150 150 Armenia EUR 42 42 145 145 Australia AUD 88 95 250 270 Austria EUR 52 57 130 150 Azerbejdżan EUR 43 43 150 150 Bangladesz USD 50 50 120 120 Belgia EUR 48 55 160 200 Białoruś EUR 42 42 130 130 Bośnia i Hercegowina EUR 41 41 100 100 Brazylia EUR 43 43 120 120 Bułgaria EUR 40 40 120 120 Chile USD 60 60 120 120 Chiny EUR 55 55 170 170 Chorwacja EUR 42 42 125 125 Cypr EUR 43 43 160 160 Czarnogóra EUR 40 40 100 110 Czechy EUR 41 41 120 120 Dania DKK 406 446 1 300 1 430 Demokratyczna Republika Konga USD 66 66 220 220 Egipt USD 55 55 150 150 Ekwador USD 44 44 110 110 Estonia EUR 41 45 100 110 Etiopia USD 55 55 300 300 Finlandia EUR 48 53 160 180 Francja EUR 50 55 180 200 Gibraltar GBP 35 45 200 220 Grecja EUR 48 50 140 160 Gruzja EUR 43 48 140 160 Hiszpania EUR 50 50 160 200 Holandia EUR 50 50 130 150 Hongkong USD 55 55 250 250 Indie EUR 38 42 190 210 Indonezja EUR 41 41 110 110 Irak USD 60 60 120 120 Iran EUR 41 41 95 95 Irlandia EUR 52 52 160 160 Islandia EUR 56 56 160 160 Izrael EUR 50 70 150 200 Japonia JPY 7 532 7 532 22 000 22 000 Jemen USD 48 48 160 160 Jordania EUR 40 50 95 130 Kambodża USD 45 45 100 100 Kanada CAD 71 71 190 190 Katar EUR 41 41 200 200 Kazachstan EUR 41 45 140 155 Kenia EUR 41 41 150 150 Kirgistan USD 41 41 150 150 Kolumbia USD 49 49 120 120 Kongo USD 66 66 220 220 Korea Południowa EUR 46 46 170 170 Korea Północna EUR 48 48 170 170 Kostaryka USD 50 50 140 140 Kuba EUR 42 50 110 140 Kuwejt EUR 39 39 200 200 Laos USD 54 54 100 100 Liban USD 57 57 150 150 Libia EUR 52 52 100 100 Liechtenstein CHF 88 88 200 220 Litwa EUR 39 45 130 150 Luksemburg EUR 48 55 160 200 Łotwa EUR 57 57 132 132 Macedonia Północna EUR 39 43 125 138 Malezja EUR 41 41 140 140 Malta EUR 43 43 180 180 Maroko EUR 41 41 130 130 Meksyk USD 53 58 140 154 Mołdawia EUR 41 45 85 94 Monako EUR 50 55 180 200 Mongolia EUR 45 45 140 154 Niemcy EUR 49 49 150 170 Nigeria EUR 46 46 240 240 Norwegia NOK 451 496 1 500 1 650 Nowa Zelandia USD 58 58 180 180 Oman EUR 40 40 240 240 Pakistan EUR 38 38 200 200 Palestyna EUR 50 70 150 200 Panama USD 52 52 140 140 Peru USD 50 50 150 150 Południowa Afryka USD 52 52 275 275 Portugalia EUR 49 49 120 150 Rosja EUR 48 48 200 200 Rumunia EUR 38 42 100 110 San Marino EUR 48 53 174 192 Senegal EUR 44 44 120 120 Serbia EUR 40 40 100 110 Singapur USD 56 56 230 230 Słowacja EUR 43 47 120 132 Słowenia EUR 41 45 130 143 Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

poza Nowym Jorkiem i Waszyngtonem USD 59 59 200 200 Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - Nowy Jork USD 59 59 350 350 Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - Waszyngton USD 59 59 300 300 Syria USD 50 50 150 150 Szwajcaria CHF 88 88 200 220 Szwecja SEK 459 510 1 800 2 000 Tadżykistan EUR 41 41 140 140 Tajlandia USD 42 42 110 110 Tajwan EUR 40 40 142 142 Tanzania USD 53 53 150 150 Tunezja EUR 37 37 100 100 Turcja USD 53 53 173 185 Turkmenistan EUR 47 47 90 90 Ukraina EUR 41 41 180 180 Urugwaj USD 50 50 80 80 Uzbekistan EUR 41 41 140 140 Watykan EUR 41 53 140 192 Wenezuela USD 60 60 220 220 Węgry EUR 44 44 130 143 Wielka Brytania GBP 35 45 200 220 Wietnam USD 53 53 160 160 Włochy EUR 48 53 174 192 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 33 100 100 Zimbabwe EUR 39 39 90 90 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 43 200 220 Państwa inne niż wymienione powyżej EUR 41 41 140 140

od 1 stycznia 2023 roku. Zmianę wprowadza opublikowane 14 listopada br. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. Zmienia ono obowiązujące dotychczas rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.Wysokość diety w tym roku już raz się zmieniła – 28 lipca została podniesiona do 38 zł. Wcześniejsza kwota 30 zł obowiązywała przez prawie 10 lat.– mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.Wysokość diety przy podróży służbowej uzależniona jest od czasu jej trwania:Te zasady mają również zastosowanie w przypadku. Przedsiębiorcy przysługuje dieta, jeśli wykonuje działalność poza stałym miejscem jej prowadzenia.przedsiębiorca z Gdańska w celu wykonania oferowanej usługi jedzie do Krakowa, z którego wyjechał 21 listopada o 8:00, a wrócił następnego dnia o godzinie 23:00. Do kosztów uzyskania przychodów może więc zaliczyć 76 zł (2 x 38 zł).Rozporządzenie wprowadza również zmiany w obowiązujących od 2013 roku stawkach diet i ryczałtu za nocleg poza granicami Polski (). Nowa wysokość diet w przypadku podróży zagranicznych ma zacząć obowiązywać 29 listopada 2022 r. Dla Czech kwota to 41 euro, dla Niemiec 49 euro, a dla Francji 50 euro.W przypadku zagranicznej podróży biznesowej, właściciel firmy także może zaliczyć dietę do kosztów uzyskania przychodu.przedsiębiorca wyleciał z warszawskiego lotniska do Stanów Zjednoczonych 15 listopada o godzinie 8:00, a wrócił do Polski 20 listopada o godzinie 17:00. Podróż trwała 5 dni i 9 godzin, więc przedsiębiorcy będzie przysługiwało 5,5 diety. Za podróż do USA stawka diety to 59 dolarów, a więc podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 324,5 dolarów. Walutę obcą należy przeliczyć na złotówki po średnim kursie z NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sporządzenia dokumentu wyjazdu/rozliczenia. Przyjmując, że przedsiębiorca rozliczał podróż 21 listopada, pod uwagę należy wziąć kurs z 18 listopada – 4,5337 zł. Podatnik obniży swoją podstawę opodatkowania i składki zdrowotnej o 1471,19 zł.