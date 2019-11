Śmierć rolnika: sprzedaż płodów rolnych i maszyn w podatku VAT

Sprzedaży zebranych płodów rolnych (zboża) z gospodarstwa rolnego po zmarłym mężu (czynny podatnik VAT) będzie zwolniona od podatku z uwagi na status rolnika ryczałtowego zbywcy. W przypadku sprzedaży środków trwałych (maszyn i urządzeń rolniczych) zbywca może skorzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26.11.2019 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.597.2019.3.MM.

Mąż wnioskodawczyni zmarł w 2019 r. Mąż prowadził gospodarstwo rolne i z tego tytułu rozliczał VAT . Przez cały okres trwania małżeństwa między małżonkami występowała wspólność majątkowa. Z chwilą śmierci w gospodarstwie pozostały środki trwałe – maszyny rolnicze , od których mąż odliczył VAT, grunty rolne własne oraz grunty rolne dzierżawione (wydzierżawione przez męża, które zainteresowana nadal będzie dzierżawić i zbierać z nich plony).Na gruntach rolnych zostały przez męża zasiane zboża, które wnioskodawczyni zebrała i sprzeda. Zainteresowana zamierza też sprzedać maszyny rolnicze. Wyprzedaż majątku (maszyn oraz gruntów) ma się rozpocząć jesienią 2019 r. Do momentu sprzedaży maszyny te będą służyły zainteresowanej do zebrania płodów rolnych. Nie będą one wynajmowane ani dzierżawione.Sprzedażą wnioskodawczyni zajmie się osobiście. Nie będzie korzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm. Sprzedaż obejmie poszczególne składniki majątku a nie całe przedsiębiorstwo.Wnioskodawczyni wyjaśniła też, że po śmierci męża nie zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT. Dokumentem potwierdzającym nabycie spadku jest akt poświadczenia dziedziczenia. Spadkobiercami jest wnioskodawczyni oraz dwójka małoletnich dzieci.Zadano pytanie, czy sprzedaż zarówno płodów rolnych jak i maszyn rolniczych czy ziemi będzie opodatkowana podatkiem VAT ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: