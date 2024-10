Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe limity podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Zmiany te, oparte na kursie euro z dnia 1 października 2024r., są szczególnie ważne dla tzw. małych podatników oraz przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Co trzeba wiedzieć o nowych limitach i jak dobrze się przygotować na nadchodzący rok podatkowy? Ekspert Systim.pl radzi.

W 2025 roku status małego podatnika PIT i CIT będzie przysługiwał przedsiębiorcom, których przychody za rok 2024 nie przekroczyły 8 569 000 zł – informuje Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości oraz kadr i płac w Systim.pl. – Jest to kwota o niemal milion złotych niższa w porównaniu do roku poprzedniego, co może wpłynąć na spadek liczby przedsiębiorstw mogących korzystać z preferencyjnych rozliczeń podatkowych, takich jak jednorazowa amortyzacja czy możliwość kwartalnych rozliczeń VAT – podkreśla.

Przekroczenie tych kwot oznacza utratę możliwości korzystania z uproszczonych form rozliczania VAT, takich jak metoda kasowa czy kwartalne rozliczenia VAT – zaznacza.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność lub inwestujący w środki trwałe będą mogli skorzystać z tego przywileju, pod warunkiem, że ich przychody mieszczą się w nowo wyznaczonych granicach – wyjaśnia Beata Tęgowska. – Jednorazowa amortyzacja to kluczowy element wsparcia dla małych przedsiębiorstw. Limit 214 000 zł na 2025 rok, choć niższy niż w roku ubiegłym, wciąż daje możliwość szybkiej odpisu kosztów związanych z nowymi inwestycjami. Warto, aby przedsiębiorcy rozważali tę opcję jako sposób na poprawę płynności finansowej – dodaje.

Przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z tej formy rozliczeń, muszą mieć przychody za 2024 rok nieprzekraczające 8 569 200 zł. Dodatkowo, limit dla kwartalnego rozliczenia ryczałtu wynosi 856 920 zł, co również stanowi obniżenie w porównaniu do poprzednich lat – mówi ekspertka Systim.

Przedsiębiorcy, którzy planują dalszy rozwój, powinni z uwagą obserwować zmiany w przepisach. Przewidywane zmiany dotyczące limitu dla prowadzenia pełnej księgowości, które mają wzrosnąć do 25 milionów euro, mogą w przyszłości znacznie uprościć życie wielu firm. To dobry moment, aby pomyśleć o strategii długoterminowej – radzi ekspertka ds. księgowości oraz kadr i płac.

Konsekwencją tego jest fakt, że coraz mniej firm może skorzystać z takich rozwiązań jak kwartalne rozliczenie VAT. Jeśli dodać do tego jeszcze inflację, to sytuacja jawi się jeszcze niekorzystniej dla przedsiębiorców. Rozwiązaniem byłoby tu podniesienie limitów wyrażonych w euro – ocenia Beata Tęgowska z Systim.pl.

– Przekroczenie limitów przychodów może skutkować koniecznością zmiany formy opodatkowania, co dla wielu przedsiębiorców wiąże się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami. Zalecamy regularne monitorowanie swoich przychodów oraz wczesne planowanie podatkowe, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek – zwraca uwagę. – Warto przy tym przygotować się do tych zmian i korzystać np. z e-księgowości, która pozwoli na sprawny monitoring osiąganych wyników i limitów – rekomenduje ekspertka Systim.

– Wiele programów posiada funkcje przeliczające kwoty limitów. Dzięki takim rozwiązaniom użytkownik otrzymuje informację w odpowiednim momencie o ewentualnym przekroczeniu progu, który wiąże się z określonymi uprawnieniami czy obowiązkami dla przedsiębiorców. W Systim takie funkcje dotyczą np. progu przychodów uprawniającego do niestosowania kas fiskalnych – podpowiada.

Jak dodaje, małym podatnikiem może być także podatnik świadczący usługi maklerskie, pod warunkiem, że jego przychody nie przekroczyły 193 000 zł.Limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników w 2025 roku został ustalony na kwotę 214 000 zł.Zmianie ulegają także limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na większą skalę ważnym elementem będzie konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Nowy limit, od którego przedsiębiorcy będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi 8 569 200 zł.Spadek kursu euro w stosunku do złotego w ostatnich latach i w 2024 roku (4,2846 zł za 1 euro) spowodował, że limity podatkowe uległy znacznemu obniżeniu. Dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych form opodatkowania, takich jak ryczałt czy mały podatnik VAT, zmiany te mogą oznaczać konieczność dostosowania się do nowych wymogów lub nawet utratę możliwości korzystania z dotychczasowych ulg.