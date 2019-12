Amortyzacja mieszkania w tzw. prywatnym najmie

Gdy zakupiony lokal mieszkalny, przed jego nabyciem, był używany przez co najmniej 60 miesięcy i zostanie przez wnioskodawczynię po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z najmu odpisów amortyzacyjnych naliczanych od tego mieszkania z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości maksymalnie 10% rocznie od wartości początkowej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.11.2019 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.490.1.ISL

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Jak amortyzować mieszkanie w prywatnym najmie? Oddane w najem mieszkanie, które podatkowo jest traktowane jako używane, może być amortyzowane indywidualną stawką amortyzacji w wysokości 10% w skali roku liczonej od wartości początkowej.

Wnioskodawczyni wraz z rodzicami w 2003 r. nabyła na rynku wtórnym mieszkanie na cele mieszkaniowe . Udziały w mieszkaniu ustalono następująco: 1/2 udziału w mieszkaniu dla wnioskodawczyni, 1/2 dla jej mamy do majątku objętego wspólnością ustawową z mężem. W 2011 r. wnioskodawczyni przeprowadziła się do większego mieszkania. To z 2003 r. rodzice wynajmowali do maja 2018 r. Na koniec maja darowali oni swój udział w mieszkaniu wnioskodawczyni i to ona stała się stroną zawartej umowy najmu (w miejsce rodziców). Do tej pory zainteresowana płaciła z tytułu najmu ryczałt ewidencjonowany . Z uwagi jednak na planowany większy remont mieszkania, wnioskodawczyni zastanawia się nad zmianą formy opodatkowania na zasady ogólne. W kosztach podatkowych uwzględniane byłyby zatem także odpisy amortyzacyjne od mieszkania. Do tej pory nie było ono amortyzowane.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy będzie mogła ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% wartości początkowej wynajmowanego mieszkania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: