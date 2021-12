Amortyzacja mieszkania i miejsca postojowego

Wydatki na zakup miejsca postojowego zwiększą wartość początkową lokalu mieszkalnego i będą stanowić koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tego lokalu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.12.2021 r. nr 0115-KDIT3.4011.944.2021.1.AD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak rozliczyć wydatek na zakup miejsca postojowego? Wydatki na zakup miejsca postojowego zwiększą wartość początkową lokalu mieszkalnego i będą stanowić koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tego lokalu.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli do majątku wspólnego nieruchomość składającą się z mieszkania wraz z uprawnieniem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego położonego na kondygnacji -1 budynku, wraz ze związanym z jego własnością udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 87/10000 części.Zgodnie z aktem notarialnym zakupu, w cenie sprzedaży zawarta jest kwota ceny uprawnienia do korzystania z miejsca postojowego, w wysokości 20.000 zł brutto (16 260,16 zł netto).Małżonkowie wynajmują to mieszkanie w raz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego. Dochód z tego tytułu jest opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej (tzw. najem prywatny). Mieszkanie zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowane. Zadano następujące pytania:1. Czy wydatek poniesiony na zakup prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w kwocie 20 000 zł Wnioskodawca może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu?2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest pozytywna, to w którym momencie Wnioskodawca powinien zaliczyć wydatek na zakup prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego do kosztów uzyskania przychodu?3. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, to czy wydatek na zakup prawa do korzystania z miejsca postojowego zwiększa wartość początkową przedmiotowego lokalu mieszkalnego i stanowi koszt uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej lokalu?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów