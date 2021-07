Amortyzacja mieszkania znajdującego się na Malcie

Dokonywane przez polskiego podatnika odpisy amortyzacyjne z tytułu amortyzacji środka trwałego - nieruchomości położonej na Malcie, mogą być zaliczone w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.07.2021 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.383.2021.2.ISL.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Nieruchomości wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej należy zaliczyć do środków trwałych i amortyzować. Odpisy amortyzacyjne stanowią koszty podatkowe. Te same zasady tyczą się nieruchomości znajdujących się poza granicami Polski, gdy przyczyniają się do uzyskiwanych przychodów tej działalności.

Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą na własne nazwisko. Jest polskim rezydentem podatkowym . Zajmuje się budową, sprzedażą i wynajmem nieruchomości . W 2020 r. kupił z rynku wtórnego mieszkanie stanowiące odrębną własność, znajdujące się na Malcie. Mieszkanie to wprowadził w styczniu 2021 r. do środków trwałych swojej firmy, w ramach której będzie je wynajmował. Przychody uzyskane z najmu lokalu ewidencjonuje on w PKPiR jako przychody podlegające opodatkowaniu, tak jak przychody z najmu nieruchomości położonych na terenie Polski. Obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami odpisy amortyzacyjne ewidencjonuje w PKPiR, jako koszty uzyskania przychodów.Wskazany lokal mieszkalny został wprowadzony do środków trwałych na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. Wartość początkowa została ustalona jako cena zakupu wynikająca z aktu notarialnego, powiększona o koszty maltańskiego notariusza, opłaty skarbowe, audyt nieruchomości przeprowadzony przez architekta, prowizję agenta nieruchomości. Wszystkie te wydatki były bezpośrednio związane z zakupem nieruchomości. Kwoty wyrażone w euro zostały przeliczone na złotówki po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia aktu notarialnego (jako że zakup nastąpił prywatnie z prywatnego konta bankowego).Ponieważ mieszkanie było wykorzystywane przez poprzednich właścicieli przez ponad 60 miesięcy, wnioskodawca amortyzuje lokal 10% stawką amortyzacji.Wnioskodawca zadał pytanie, czy prawidłowo zaliczył mieszkanie do środków trwałych i je amortyzuje, zaś odpisy amortyzacyjne zalicza do kosztów uzyskania przychodu swojej firmy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów