Płaca minimalna w 2020 wyższa o 350 zł

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2.600 zł (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778). Płaca minimalna urośnie zatem o 350 zł czyli o 15,6% w stosunku do roku 2019. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku będzie stanowić 49,7% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r.

Działalność nierejestrowa

Umowa zlecenie z rolnikiem

Mały ZUS w 2020 r.

Kodeks karny skarbowy

pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia

Rośnie też minimalna stawka godzinowa z obecnych 14,70 zł do 17 zł (stosowana m.in. w przypadku umów zlecenia). Co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców?Oczywiście zwiększenie kosztów pracy i to nie tylko pracowników najsłabiej opłacanych. Jak powyższe będzie wyglądać w liczbach?W 2019 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2250 zł. Pracownik z tej kwoty otrzymuje na rękę ok. 1635 zł (uwzględniając „stare” standardowe koszty uzyskania przychodu, 18% stawkę PIT i kwotę wolną od podatku ; bez uwzględniania PPK oraz zwolnienia od podatku dla osób do 26 roku życia). Koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia takiego pracownika to natomiast ok. 2 710 zł.W przyszłym roku przy wskazanych założeniach z wynagrodzenia minimalnego na poziomie 2.600 zł pracownik otrzyma ok. 1920 zł na rękę. Pracodawcę taki etat będzie natomiast kosztował ponad 3.130 zł.Różnica pomiędzy pensją do wypłaty a łącznym kosztem pracodawcy to oczywiście daniny należne budżetowi państwa (ZUS oraz podatek dochodowy).Wynagrodzenie minimalne ma jednak dużo szersze znaczenie, aniżeli tylko naliczanie najniższej pensji pracownikom.I tak od wynagrodzenia takiego zależy m.in. limit miesięcznych przychodów, jakie można uzyskiwać w ramach tzw. działalności nierejestrowej (o czym szerzej pisaliśmy m.in. w artykule Jak rozliczyć działalność nierejestrową w podatku dochodowym? . W 2020 r. bez rejestracji firmy będzie można uzyskać miesięczny obrót na poziomie 1.300 zł.Płaca minimalna ważna jest też dla pracowników na umowach zlecenie, którzy opłacają KRUS. Jeżeli bowiem miesięczny przychód z takiego zlecenia nie przekracza wynagrodzenia minimalnego, można pozostać na ubezpieczeniu w KRUS (pisaliśmy o tym m.in. w artykule W 2017 r. 24 000 zł przychodu i ubezpieczenie w KRUS dla rolnika Wreszcie wynagrodzenie minimalne ma istotne znaczenie przy opłacaniu składek ZUS z działalności gospodarczej przez pierwsze dwa lata istnienia firmy. Przypomnijmy, że w takim przypadku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe może być określona na poziomie 30% wynagrodzenia minimalnego. Zatem podstawa naliczenia tzw. małych ZUS w przyszłym roku wyniesie 780 zł (obecnie jest to 675 zł). Składki te wyniosą zatem ok. 247 zł214 zł (plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne).Wynagrodzenie minimalne ma wpływ także na klasyfikację czynów zabronionych w kodeksie karnym skarbowym czy na wysokość sankcji finansowych.I tak wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo,W 2020 r. będzie to kwota: 5 x 2.600 zł = 13.000 zł.Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.Jeżeli kwota uszczuplonej bądź narażonej na uszczuplenie należności będzie większa, czyn zabroniony jest klasyfikowany jako przestępstwo skarbowe.A klasyfikacja taka ma niezwykle istotne znaczenie z uwagi na stosowane kary finansowe za czyny zabronione.I tak w przypadkuwysokość kary finansowej określana jest przez sąd w postaci grzywny w stawkach dziennych (w określonych widełkach liczby stawek, zależnych od klasyfikacji czynu zabronionego; na ogół między 10 a 720 stawek dziennych, ale górna liczba stawek dziennych w wybranych przypadkach może być wyższa). Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności (czterystukrotność oznacza czterystukrotność najniższej stawki dziennej - a zatem 400 × 1/30 = 13 i 1/3 minimalnego wynagrodzeniaW przypadku wykroczeń skarbowych natomiast wymierzana jest grzywna określona kwotowo od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.Mandatem karnym można zaś nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.Z kolei wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (czyli 26.000 zł).