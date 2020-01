Wynajem mieszkania zwolniony z VAT ale miejsca postojowego już nie

Wynajem mieszkania osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Zwolnieniem tym nie jest jednak objęty najem miejsca postojowego. To nie jest bowiem nieruchomością o charakterze mieszkalnym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.01.2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.503.2019.4.JF.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Zwolnienie z VAT wynajmu mieszkań wymaga spełnienia dwóch przesłanek. Pierwsza wskazuje, że są nim objęte jedynie nieruchomości mieszkalne. Druga wskazuje na cel najmu - ten musi być wyłącznie mieszkaniowy. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Dlatego ze zwolnienia nie korzysta towarzyszący mieszkaniu wynajem miejsca postojowego.

W 2008 r. do majątku osobistego wnioskodawca zakupił mieszkanie , w którym mieszkał wraz z rodziną. Wraz z mieszkaniem nabył on też prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w garażu podziemnym (które nie ma odrębnej księgi wieczystej) oraz udział we współwłasności nieruchomości wspólnej. Obecnie mieszkanie to razem z miejscem postojowym zamierza wynajmować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dokona odpowiednich zmian we wpisie). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Mieszkanie zostanie wynajęte osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na ich potrzeby mieszkaniowe . Wnioskodawca nie będzie świadczył usług krótkotrwałego zakwaterowania.Zainteresowany zadał pytanie, czy wynajem mieszkania oraz miejsca postojowego będzie opodatkowany VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów