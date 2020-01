IP BOX czyli 5% podatek dochodowy dla programisty

Przychód jednoosobowego przedsiębiorcy może być opodatkowany skalą podatkową (18% [od 1 stycznia 2020 r. 17%] i 32%) albo podatkiem liniowym w wysokości 19%. Część przedsiębiorców może jednak skorzystać z preferencyjnej stawki w wysokości 5%. Mowa tutaj o osobach, które uzyskują dochody ze świadczenia usług niematerialnych w postaci udostępniania własności intelektualnej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Dmitry Berkut - Fotolia.com IP BOX - kolejne "pozytywne" orzeczenie Dzięki uldze IP Box podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą istotnie obniżyć swój podatek, w tym także pracującym na swoim programiści. Mamy obecnie wysyp interpretacji podatkowych pozwalających na skorzystanie z ulgi. Sęk jednak w tym, że interpretacje te są wydawane w oparciu o opisywane stany faktyczne, a te nie do końca muszą pokrywać się z rzeczywistością.

IP BOX po polsku

Wątpliwości podatnika

Orzeczenie

Wybór tego sposobu opodatkowania jest dostępny dla polskich podatników od 1 stycznia 2019 r. i stanowi swego rodzaju ulgę. Warto dodać, że podobny mechanizm funkcjonuje od lat w innych krajach Unii Europejskiej, z których część pozwala na całościowe zwolnienie uzyskiwanych dochodów. Fakt ten nie uszedł uwadze polskim obywatelom, którzy postanowili przenieść swój biznes na tamtejsze terytoria. Prym wiedzie tutaj Malta oferująca nie tylko obniżoną stawkę PIT, ale również całkowite zwolnienie dla dochodów związanych z wykorzystaniem własności intelektualnej.Podatnicy, którzy nie zdecydowali się na zmianę jurysdykcji podatkowej, mogą skorzystać z rodzimego rozwiązania obwarowanego szeregiem wymogów formalnych. Z uwagi na nie podatnicy dosyć często zwracają się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o potwierdzenie prawidłowości zastosowania omawianego mechanizmu. W jednym z najnowszych orzeczeń (0114-KDIP3-2.4011.457.2019.2.MG) podatnik zapytał o możliwość zastosowania 5% stawki do działalności polegającej na wytwarzaniu oprogramowania komputerowego.Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2193) wprowadziła do ustaw o podatkach dochodowych korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX , Innovation Box).W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że proponowane rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu (5%) dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej, których podatnik jest m.in. właścicielem lub użytkownikiem i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego m.in. przez patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.Preferencyjne opodatkowanie dotyczy m.in. dochodu uzyskanego z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem prawa autorskiego do programu komputerowego.Jednym z warunków skorzystania z projektowanej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Innymi słowy, oprogramowanie musi być wytwarzane, rozwijane i ulepszane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako rezultat własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej.Kolejnym warunkiem skorzystania z ulgi jest prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej pozwalającej na obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw IP powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.W jednym z najnowszych orzeczeń podatnik zapytał, czy preferencyjne opodatkowanie może znaleźć zastosowanie do dochodu uzyskiwanego z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania. Podatnik dodał, że jego działalność gospodarcza jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Tym samym podatnik potwierdził, że autorskie prawo do programu komputerowego jest wytwarzane i ulepszane w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaaprobował stanowisko przedsiębiorcy i tym samym zaakceptował uprawnienie do zastosowania 5% stawki podatku.Należy jednak dostrzec, że organ nie mógł postąpić inaczej, jako że podatnik na wstępie swojego wniosku zaznaczył, iż spełnia wszystkie przesłanki dla skorzystania z ulgi. Wniosek jest więc taki, że organ nie potwierdził, czy oprogramowanie jest rzeczywiście wytwarzane lub ulepszane w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a właśnie ta okoliczność jest najważniejsza, by z ulgi skorzystać. W konsekwencji moc ochronna interpretacji może okazać się iluzoryczna, jeśli działalność badawczo-rozwojowa nie jest rzeczywiście prowadzona. Co istotne, o tym, czy warunek ten został spełniony, decyduje prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Skutkiem tego podatnik musi potrafić udowodnić, że w wyniku jego działalności powstaje coś specjalnego, będącego efektem wykorzystania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, co odróżnia taką działalność od działalności rutynowej. Należy zatem pamiętać, że prowadzenie tej ostatniej nie uprawnia do skorzystania w Polsce z przedmiotowej preferencji.