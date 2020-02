Przy liniowym PIT nie można rozliczyć się z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z preferencji podatkowej polegającej na rozliczeniu się „razem z dzieckiem”. Preferencja ta obejmuje jedynie dochody opodatkowane skalą podatkową. Ma jednak dodatkowe warunki.

Wybór podatku liniowego dla działalności gospodarczej przekreśla prawo do rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Podatek liniowy pozbawia preferencji Podatek liniowy to pewność stosowanej stawki podatku do przychodów z działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej. Niestety jego wybór ma też niemiłe konsekwencje. Pozbawia on m.in. prawa do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko (gdy oprócz przychodów z firmy samotny rodzic uzyskuje jeszcze inne przychody, opodatkowane skalą podatkową).

Na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, podatek samotnego rodzica/opiekuna prawnego może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy jego dochodów (powiększonych o ewentualne dochody małoletniego dziecka, gdy te podlegają takiemu doliczeniu).

Warunki rozliczenia jako samotny rodzic

jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, oraz

w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o PIT lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, z wyjątkiem renty rodzinnej.



Załóżmy, że w 2019 r. Pan Piotr pracował na etacie oraz prowadził działalność gospodarczą . Tę ostatnią opodatkował stawką liniową. Kilka lat temu zmarła mu też żona i od tego czasu samotnie wychowuje dwójkę ich dzieci. Czy z dochodów z pracy może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko Wybranie, jako sposobu opodatkowania dla działalności gospodarczej, podatku liniowego, wywołuje określone skutki podatkowe. Po pierwsze, do dochodów tych należy stosować jednolitą stawkę podatku w wysokości 19%, bez prawie żadnych ulg podatkowych czy kwot wolnych od podatku. Po wtóre, dochody takie należy rozliczyć na odrębnym PIT-36L przewidzianym wyłącznie dla podatku liniowego. Tego typu opodatkowanie nie przewiduje też preferencji w postaci rozliczenia się jako osoba samotna.Co innego dochody z pracy. Te są bowiem opodatkowane skalą podatkową. Taka metoda opodatkowania pozwala natomiast na stosowanie szerokiego wachlarza preferencji i ulg podatkowych. Jedna z nich dotyczy właśnie rozliczenia się na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.Rodzic/opiekun prawny może skorzystać z takiego sposobu rozliczenia pod warunkiem, że:To niestety nie koniec obwarowań. Z omawianej preferencji nie można bowiem skorzystać, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o PIT, a więc odnoszące się do podatku liniowego.Reasumując, skoro w 2019 r. Pan Piotr z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegał pod opodatkowanie podatkiem liniowym, nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko pomimo uzyskiwania także dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Rozliczenia dochodów z pracy winien on dokonać na PIT-37 wybierając indywidualny sposób opodatkowania.