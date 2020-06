Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

Zasądzone przez sąd odszkodowanie wypłacane przez gminę właścicielowi nieruchomości za brak zastępczego lokalu socjalnego dla mieszkańców, jest opodatkowane podatkiem dochodowym, podobnie jak zwracane koszty eksploatacyjne - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.06.2020 r. nr 0115-KDWT.4011.16.2020.1.BK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Masz niechcianych lokatorów, których pomimo nakazu eksmisji nie możesz się pozbyć, w związku z czym gmina (z uwagi na brak lokalu zastępczego) wypłaca i odszkodowanie wypłacone przez sąd? Pamiętaj, że odszkodowanie to jest opodatkowane. Fiskus zalicza je do przychodów z innych źródeł, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego , który bez tytułu prawnego zajmują nie ponoszący żadnych opłat na jego rzecz poprzedni właściciele, którzy na mocy wyroku eksmisyjnego sądu zostali zobowiązani do jego opuszczenia i opróżnienia. Sąd eksmisję wstrzymał do czasu zaoferowania im przez gminę odpowiedniego lokalu socjalnego . Niestety do dnia dzisiejszego lokal taki uprawnionym nie został zaproponowany.W kwietniu 2014 r. sąd wydał wyrok, w którym orzekł na rzecz wnioskodawcy odszkodowanie w miesięcznej wysokości 1.400 zł za niewywiązanie się gminy z określonego obowiązku dostarczenia uprawnionym lokalu socjalnego. Odszkodowanie to miało stanowić rekompensatę za utracone przez właściciela korzyści z uwagi na brak swobodnego dysponowania swoim mieniem. Nadto sąd orzekł na rzecz wnioskodawcy również zapłatę ponoszonych przez niego comiesięcznych kosztów eksploatacyjnych w wysokości 728,77 zł, przy czym kwota ta była zmienna w zależności od pory roku i regulowana dopiero na podstawie przedstawianego gminie dowodu zapłaty.W wystawionym przez gminę PIT-11 za 2018 r. wykazane zostały wypłacone wnioskodawcy w tym roku świadczenia jako suma odszkodowań z tytułu ponoszonych wydatków eksploatacyjnych oraz za brak swobody w dysponowaniu swoim mieniem.Wnioskodawca zadał pytanie, czy podatek powinien zapłacić od całego otrzymanego świadczenia czy też jedynie odszkodowania za utracone korzyści? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów