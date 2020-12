Przedsiębiorca, który przy zakupie dopełnił należytej staranności, a mimo to został oszukany, może zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej firmy stratę w środkach obrotowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.12.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.564.2020.2.MJ.

Przeczytaj także: Umowa ramowa na świadczenie usług: ważny rachunek bankowy znany fiskusowi

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

sprzedawca był zarejestrowany na niemieckim portalu aukcyjnym jako firma,

kontaktował się ze sprzedawcą przed zawarciem umowy,

sprzedawca podał mu swoje dane, nazwę firmy oraz numer rachunku bankowego,

sprzedawca podał mu adres odbioru przyczepy,

opis, oferta, zdjęcia, filmiki zamieszczone w ogłoszeniu nie wzbudzały jego wątpliwości.

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Nieuczciwy sprzedawca a koszty uzyskania przychodu Przedsiębiorca, który przy zakupie dopełnił należytej staranności, a mimo to został oszukany, może zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej firmy stratę w środkach obrotowych.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej , którą prowadzi razem z żoną. W marcu 2020 r. kupił na potrzeby tej działalności gospodarczej przyczepę kempingową (jako towar handlowy) od sprzedawcy, który ogłoszenie umieścił na niemieckim portalu. Po zapoznaniu się z ofertą wnioskodawca skontaktował się ze sprzedającym w celu potwierdzenia dostępności ogłoszenia. Po negocjacjach cenowych wnioskodawca zdecydował się na zakup, zawarł ze sprzedawcą umowę drogą elektroniczną i umówił się też ze sprzedającym, że umowę papierową dostanie przy odbiorze przyczepy. Nadto wnioskodawca dokonał sprawdzenia sprzedającego i ustalił, żeNastępnego dnia wnioskodawca zlecił przelew z konta firmowego , który sprzedawca otrzymał. Tego samego dnia został zorganizowany transport. Niestety od chwili, gdy wnioskodawca powiadomił sprzedawcę, że jego kierowca jedzie po przyczepę, sprzedający nie odpowiadał, wyłączył telefon.W kolejnym dniu wnioskodawca sprawę zgłosił na policję o możliwości popełnienia przestępstwa. Policja podjęła dochodzenie, a następnie dnia 19 września 2020 r. wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia.W celu odzyskania utraconych środków pieniężnych niezwłocznie po pierwszych sygnałach, że został najprawdopodobniej oszukany:• próbował kontaktu ze sprzedawcą na wszelkie możliwe sposoby (telefonicznie, sms, WhatsApp, itd.),• wysłał kierowcę pod wskazany adres, gdzie miała się znajdować przyczepa,• zwrócił się do banku z żądaniem zablokowania przelewu bankowego lub pieniędzy na koncie tej osoby,• powiadomił organy ścigania (policję).Wnioskodawca podkreślił, że wszystkie ww. czynności dokonał niezwłocznie po pierwszych sygnałach, że najprawdopodobniej został oszukany, w przedziale dwóch dni od dokonania transakcji.Ponadto wnioskodawca nie odzyskał do dnia złożenia uzupełnienia wniosku pieniędzy. Policja umorzyła dochodzenie postanowieniem dnia 19 września 2020 r. z powodu niewykrycia sprawcy i wpisała sprawę do rejestru przestępstw (o czyn z art. 286 § 1kk.)Wnioskodawca zadał pytanie, czy kwotę zapłaconą za przyczepę kempingową mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów